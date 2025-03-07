有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
Later
later.com
後來是一個社交媒體營銷和商業平台，可幫助企業主，創建者，代理商和社交媒體團隊在線發展其品牌和企業。 稍後，通過使您可以輕鬆地管理整個社交媒體策略，可以幫助您節省時間並發展業務。將帖子安排到每個社交平台，獲取主題標籤建議，發布的最佳時間，將您的圖像變成可點擊的帖子，可在Bio中使用自定義鏈接的購物帖子，等等！
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、評論、評論網站、論壇、留言板以及超過 3 億個即時監聽社群對話部落格。我們幫助客戶透過定性和定量指標輕鬆分析媒體和社群媒體報告。我們不斷擴展的小部件庫允許客戶無縫創建儀表板，以幫助可視化媒體報告並報告其公關和行銷工作的投資回報。一切都是互動式和可導出的，以提供數字背後的背景。公關媒體情報 擁有超過 300,0000 個來源和最大的優質內容庫，即時監控和分析來自線上出版物、印刷品、社交媒體、電視和廣播電台的每一條相關媒體報道。與有影響力的人和記者聯繫並追蹤您的外展活動。行銷人員的社群解決方案 社群部門的前身是 Sysomos（於 2018 年 4 月收購），提供全面且整合的資料解決方案來推動您的社群策略。透過無限查詢和無數據上限來研究和監控 200+ 十億次社交對話，從一個平台參與和發布，輕鬆找到社交影響者，深入挖掘消費者洞察，並發現推動社交對話的社區。為企業量身訂製的解決方案企業解決方案團隊確保我們的產業專家和分析師團隊能夠快速有效地滿足即使是最複雜的交付成果。 Meltwater 為世界領先品牌提供專業服務和優質產品。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入成長，請造訪 www.impact。
#paid
hashtagpaid.com
#paid 是一個創作者市場，它將經過審查的創作者與世界上最知名的品牌（如麥當勞、絲芙蘭、三星和迪士尼）聯繫起來。創作者和行銷人員共同協作，以集中且整合的體驗衡量整個創作者行銷活動。該公司幫助創作者做他們喜歡的事情，並透過針對大類別問題的專有技術解決方案為創作者生態系統帶來信任，例如公平定價、演算法匹配和自動化內容使用權，從而創建真正的全通路創作者行銷。 #paid 不依賴虛榮指標和影響者，而是專門關注創作者，並衡量他們對基本業務績效指標的影響。辦事處的行銷團隊和內容創作者提供支援。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor 是一家 SaaS 公司，為與影響者打交道的品牌、機構和平台提供複雜的解決方案。 HypeAuditor 開發了一套全面的工具和報告，用於分析 Instagram、YouTube、TikTok、Twitch 和 Twitter 上的影響者，並規劃行銷活動。該工具集有助於發現和比較影響者帳戶的質量，驗證其受眾的真實性，並分析受眾人口統計。活動管理解決方案允許企業為有影響力的活動創建品牌媒體計劃，使用基於人工智慧的功能管理和自動化活動，並追蹤其績效。 HypeAuditor 提供一系列市場分析報告，旨在為企業提供行業見解以及不同國家和利基市場的影響者行銷景觀。這些報告包括競爭對手分析，用於探索競爭品牌的影響者策略。競爭對手比較報告有助於並排比較多個品牌。 所有服務均基於人工智慧演算法，使 HypeAuditor 能夠識別行為模式並偵測可疑帳戶。 HypeAuditor 的目標是提供終極分析解決方案，以確保公司客戶與社群媒體創作者盡可能有效地合作。
Fohr
fohr.co
在 Fohr，我們相信大使行銷是最好的影響者行銷。這是一種你記得的廣告，同時，那種你忘記的廣告根本就是廣告。它建立在品牌熱愛、講故事和誠實的基礎上。 Fohr 是世界上第一個影響者行銷平台，自 2013 年以來一直將頂級品牌與合適的創作者聯繫起來。我們的自助服務平台可協助您無縫地進行影響者活動，從影響者識別到報告。大使管理平台 (AMP) 您的影響者社群來找您。客製化軟體可招募您的最佳客戶作為品牌大使。託管服務我們尋找有影響力的合作夥伴並為您進行活動。我們的專有技術豐富了策略性端到端大使活動計畫管理。客製化科技我們共同創作了一些全新的東西。根據您的業務需求完全客製化的影響者計畫、策略和平台。我們擁有超過 18 萬個選擇加入的平台影響者、超過 8000 萬美元的影響者支付數據以及超過 5,000 多個影響者活動，我們不斷學習並與產業一起發展。 Fohr 是一群非常優秀的人，致力於打造更好的與影響者合作的方式。
Affable.ai
affable.ai
AI驅動的端對端網紅管理平台 最短時間內啟動更多網紅 600萬+網紅 | 4 個社群管道 | 1 個用戶友好、人工智慧驅動的平台受到100 多個全球領先品牌和4300 多個數據驅動行銷人員的信賴被華為、香奈兒、雅詩蘭黛、亞洲航空、施華洛世奇、奧美、宏盟、群邑等全球企業所使用！ affable.ai 的自助服務平台簡化了影響者活動的規劃和執行，從尋找最相關的影響者到衡量他們的影響力。行銷團隊可以利用 affable.ai 的深入人口統計洞察無縫優化其行銷活動，以獲得最大投資報酬率。 affable.ai 透過各種社群媒體平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追蹤全球超過 600 萬影響者。以下是您如何從使用affable.ai 中受益： 1. 使用affable.ai 的影響者和內容發現找到真實且相關的影響者2. 使用affable.ai 內置的影響者關係管理解決方案聯繫影響者3.追蹤所有內容- 包括行銷活動儀表板上的貼文和故事4. 建立和匯出有關社交指標的報告，包括覆蓋範圍、參與度、印象和媒體價值5. 每週追蹤影響者的持續趨勢6. 將影響者的表現與競爭對手比較
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是購物者參與解決方案的歐洲領導者。 他們提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌與消費者建立聯繫，擴大覆蓋範圍，提高參與度，驅動銷售和客戶保留率。 Skeepers通過真實的體驗與我們完全集成的一站式UGC解決方案相連接品牌和消費者。憑藉Skeepers，品牌可真正培養消費者關係，擴大覆蓋範圍，提高參與度，推動銷售並改善消費者的保留。它的解決方案使得易於創建，收集，管理和激活UGC，並在大規模上進行大規模激活。 Skeepers使品牌能夠與我們的創作者社區建立聯繫，以獲取高質量的量身定制的UGC視頻內容。它的高級AI使品牌能夠使用最佳的視頻內容使產品在其最有效的分銷渠道上引起目標受眾和廣播視頻的共鳴
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜尋器是一種工具，用於根據內容的性質（例如時尚、遊戲、媽媽）識別影響者並深入了解他們的受眾。該工具還可以透過將您在某個活動中合作的影響者分組在一起來幫助您追蹤和管理影響者活動。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，使行銷人員、公關公司、人才機構和影響者網路能夠發現影響者，啟動、管理、追蹤和歸因跨主要社交媒體平台（包括Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和Twitter ）的影響者行銷活動。該平台專為亞洲打造，讓用戶可以訪問該地區超過 300,000 個影響者和影響者數據點，包括在其影響者姐妹應用程式 AnyCreator 上註冊的用戶。 AnyTag 也為用戶的品牌擁有的社群媒體帳號提供社群媒體分析，包括人口統計和貼文分析、競爭對手分析、主題標籤分析、品牌提及和 UGC 管理。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）
Glewee
glewee.com
Glewee 是最簡單、最快的一體化影響者行銷網絡，它改變了品牌和代理商進行影響者行銷的方式，受到超過 2,500 個品牌和機構以及 10,000 多名創作者和影響者的信賴。 Glewee 使品牌和代理商能夠在一個平台上發起、管理、追蹤和擴展無限的影響者行銷活動。透過提供最可靠的選擇加入創作者和影響者行銷平台，Glewee 使品牌、代理商和創作者能夠透過社群媒體聯繫、協作和執行影響者行銷活動，以推動銷售並吸引新受眾。 Glewee 讓您可以無縫地為您的品牌找到有影響力的人。 Glewee 的基於網路的自助服務平台和iOS 創建者應用程式將品牌行銷人員和廣告商與數千名經過預先審查的經過驗證的影響者聯繫起來，這些影響者總共吸引了超過2.5B 的社交媒體淨粉絲。透過其雲端運算平台，Glewee 保證品牌每次都會與最合適的創作者團隊進行匹配，通常在發起活動後幾分鐘內完成。從我們的端到端影響者行銷解決方案開始。使用智慧工具製作一流的內褲。使用 Glewee 自動執行任務和提醒，以提升您的社群媒體行銷策略。 Glewee 直覺的應用程式內體驗使品牌和創作者能夠一對一溝通並建立即時真實的關係。 Glewee 的智慧逐步流程使品牌比以往任何時候都更容易執行合規的端到端內容行銷活動，使其成為市場上最高效的內容生成平台。品牌和代理商可以在 Glewee 的影響者行銷平台 app.glewee.io 上建立帳戶。內容創作者可以在 Apple App Store 或 Google Play 下載 Glewee 應用程式。有關 Glewee 的更多信息，請訪問我們的網站 glewee.com。
Lefty
lefty.io
Lefty 是專為領先生活風格品牌打造的端到端影響者行銷平台。 Lefty 幫助品牌和機構管理表現最佳的影響者計畫：人才發現和資格、關係管理、自動化活動報告、績效衡量和競爭基準。左撇子是獨立團體的成員。 The Independents 是一個面向奢侈品和生活方式行業領導者的全球行銷和傳播團體。由 Karla Otto、K2、The Qode、Lefty 和 Bureau Betak 組合而成。辦事處：巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑、紐約、洛杉磯、東京、香港、上海、北京、首爾、迪拜 更多信息，請訪問 https://www.lefty.io。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷記錄系統，提供運作有影響力的影響者行銷計畫所需的情報和工具。我們的平台使行銷人員能夠透過投資正確的策略、智勝競爭對手、簡化行銷活動和擴展全球計劃來提高影響力和投資回報率。我們很榮幸能夠為領先品牌及其代理商提供全球最先進、規模最大的影響者行銷計劃，包括歐萊雅、資生堂、聯合利華、Charlotte Tilbury、米其林、潘多拉、三星、宏盟、愛德曼、和Cheil。我們的公司誕生於全球，並透過在 70 個國家和 26 種語言之間進行有效協調而蓬勃發展。您可以在舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎和新加坡找到我們。請造訪 www.traackr.com 以了解更多資訊。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 幫助行銷人員衡量、改進和報告他們在社群媒體上產生的影響。 Keyhole 的社群聆聽、影響者追蹤和社群媒體分析產品可協助行銷人員改善社群媒體策略，並向同事和客戶證明其影響力。 Keyhole 易於使用的儀表板可讓您立即建立和分享報告，每年節省數百個小時。 使用 Keyhole 的專用影響者指標來分析談論您的主題標籤的倡導者。 *您可以根據影響者的地理位置和簡歷中的關鍵字來過濾影響者。聯繫有影響力的人，以幫助提高參與度並提高您的行銷投資報酬率。 * 您也可以根據影響者產生的曝光度和參與度對他們進行排序。分析儀表板有一個方便的詞雲，顯示主標籤常用的標籤。 * 您可以輕鬆使用該工具來識別與您的活動相關的最受歡迎的主題標籤並找到機會領域。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
與合適的影響者建立聯繫並提高您的銷售額。 InfluencerMarketing.ai 協助您發現和管理影響者、衡量行銷活動的成功並透過品牌介面向客戶提供成果。
Influence.co
influence.co
在過去的四年裡，我們建立了影響者經濟中最大的真人社群。我們與超過 170,000 個影響者、超過 35,000 個品牌和超過 10,000 個代理商合作。我們的平台可讓您透過單一的端到端解決方案立即發現、參與和聯繫有影響力的人。不再需要手動電子表格。不再有託管服務。無需再花費無數時間在 Instagram 上與最優秀的人才建立聯繫。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Insense
insense.pro
Insense 是一個創作者行銷平台，它將由 20,000 多名微影響者組成的全球社群與品牌和代理商聯繫起來，以獲取 UGC、管理影響者活動並在 Meta 和 TikTok 上投放白名單廣告。只需 10-15 天，您就可以獲得高效能的行動優先創意，直接與經過驗證和入職的創作者聯繫，並一鍵獲得影響者白名單訪問權限。 Insense 為美國、加拿大、英國、澳洲和德國的 1500 多個品牌和成長機構提供支持，涉及美容和護膚、消費品、時尚和服裝、食品和飲料等行業，以創建 UGC 廣告創意和白名單通過我們的集成。
Influentials
influentials.com
我們是一個歐洲端到端行銷平台，讓品牌與有影響力的人合作。我們負責所有繁重的工作，使您能夠專注於開展成功的活動來發展您的業務。
Modash
modash.io
對於優先考慮成長的公司來說，這是唯一的影響者工具。一個全球影響者搜尋引擎，具有目標受眾數據並監控不斷增長的 B2C 業務。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的遊戲影響者行銷平台，將創作者、軟體和服務集於一個入口網站。透過有機激勵評論活動、具成本效益的績效行銷活動、贊助內容活動等吸引全球創作者。數以千計的出版商和品牌依靠 Keymailer 來實現其影響者行銷目標，並訪問我們由超過 50,000 名專業級影響者和媒體組成的網路以及 35 億受眾。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Current
current.tech
什麼是當前？對於希望建立大使計畫、最大化影響力行銷並增加收入的品牌來說，這是第一大解決方案。在 Current Technologies，我們的工具套件為品牌提供支持，從創作者發現到活動管理，再到自動化人才支付和稅務合規。我們可以幫助您為您的品牌找到最好的影響者和大使，大規模創建有影響力的內容，並衡量真正的投資回報率，以推動您的業務成功。在我們的產品套件中，您將享受： 1.) 大使中心 - 一個完整的大使平台，專為您的成長而設計。啟動私人大使社群、衡量內容表現、追蹤銷售並增加收入。 2.) 程序化招募 - 無需花費數小時尋找合適的影響者。讓我們的軟體完成每天匹配潛在創作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我們的整合平台使您的團隊能夠授權付款、客製化付款、收集稅務文件並自動將 1099 分配給人才。同時讓您的創作者能夠靈活地透過 ACH、電匯或 PayPal 接收付款。 4.) 訊息傳遞 - 與您的社區建立有意義且持久的聯繫。聯繫潛在的合作夥伴，直接與您的大使和影響者溝通，或與整個社區聊天。 5.) 報告和分析 - 衡量您的成功，同時利用報告套件中的全面績效洞察來微調您的策略。 6.) 託管服務和客戶管理 - 我們發展有利可圖的大使計畫。我們制定持久的影響者策略。我們為客戶的成功負責。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展的媒體世界，幫助您提高績效並證明和提高您的價值。日復一日。欲了解更多信息，請訪問 onclusive.com 並在 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 Facebook @Onclusive 上關注我們。
Creatable
creatable.io
Creatable 是電子商務的影響者行銷平台，品牌在該平台上進行活動，利用創作者（影響者和商店員工）產生真實的產品內容。這些內容在社交媒體上與創作者受眾分享，由 Google 索引，並推動新的自然參與和銷售。我們的人工智慧推薦引擎在產品頁面和其他行銷管道上動態地提供表現最好的創作者內容，進一步增加流量和銷售，並提高 ROAS 和客戶終身價值。
CreatorIQ
creatoriq.com
對於希望推進創作者行銷的組織來說，CreatorIQ 是最值得信賴的影響者行銷平台。其企業級技術和行業領先的智慧有助於擴大創作者發現、簡化工作流程和強大的報告，同時確保合規性和品牌安全。全球數千個最具創新性的品牌都在使用 CreatorIQ，包括百威英博、CVS、迪士尼、羅技、雀巢、紅牛、絲芙蘭、聯合利華等。 CreatorIQ 成立於 2014 年，總部位於洛杉磯，在紐約、倫敦和烏克蘭設有辦公室。 2021 年 9 月，CreatorIQ 收購了領先的影響者行銷平台 Tribe Dynamics，幫助熱情驅動的品牌推動數位贏得媒體。欲了解更多信息，請訪問 CreatorIQ.com。 + 使用深入的領域和見解搜尋、比較並獲得建議，輕鬆找到並審查更多適合您品牌的創作者，時間縮短一半。 + 透過創作者的溝通工具和目的地來引導他們完成入職和激活，打造卓越的合作夥伴體驗。 + 透過預測行銷活動中的成本和創作者支出回報來制定策略，並分析所有行銷活動、創作者和貼文的完整計畫績效。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 為標誌性生活風格品牌提供先進的影響者行銷分析和解決方案。我們的影響者行銷分析平台可讓您全面了解您的品牌的免費媒體方案。我們幫助您： - 全面了解為您的品牌創建的所有最重要的影響者內容。 - 了解整個影響者社群並評估個人關係。 - 透過追蹤、評估和比較活動績效來完善和調整您的影響者行銷策略。 - 了解您品牌隨時間的表現指標，並利用競爭對手、市場和產業分析來擴大您的領先優勢。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings 找到您，透過 Affiliate Hunt 搜尋聯屬公司，然後讓您的聯盟公司透過 MLM 為您招募更多聯盟公司。 - 獎勵佣金、固定或手動獎勵 - 追蹤註冊、銷售和訂閱 - 與附屬機構共享行銷資產，確保其內容始終符合品牌要求。 - 開展活動- 提供獎金或其他額外獎勵來實現目標# 影響者營銷平台- 搜索並聯繫Instagram、Tik Tok 和YouTube 影響者加入您的計劃- 創建活動，讓影響者提交內容供您批准- 向影響者支付固定的內容費用或獲得銷售佣金 # 客戶推薦行銷工具 - 讓客戶將您的朋友推薦給他們的朋友。透過購買後模式和推薦小部件上的優惠來吸引他們- 透過自訂電子郵件將您的客戶培養成傳道者- 與影響者和附屬機構分開- 透過商店積分、佣金或其他固定獎勵來獎勵客戶-您決定14 天免費試用在所有方案上！
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Primetag
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Primetag 是一款功能強大的影響者行銷軟體，旨在讓複雜的事情變得簡單，讓困難的事情成為可能。
CreatorDB
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CreatorDB 是一個影響者行銷平台，使用戶能夠發現影響者、分析市場和追蹤活動，擁有超過 300 萬影響者、130 多個過濾器、500 多個主題和近 9000 個利基市場。 CreatorDB 為用戶提供了對影響者行銷的精細訪問，旨在使他們能夠使用 130 多個搜尋條件來發現合適的影響者。此外，使用者還可以： 在幾秒鐘內將個人創建者的結果與其主題的平均結果進行比較，以進行基準測試。追蹤活動，區分與品牌相關的所有內容，並獲取匯總資訊。透過「品牌」部分關注競爭情況，可以看到他們正在做什麼以及他們的內容表現如何。看看圍繞不同主題的內容表現如何，以決定參與的時間和地點。存取有關創作者和主題人口統計的詳細數據，並確保您始終與正確的人交談。所有 CreatorDB 服務都可以透過我們的 SaaS 和 API 整合來取得，以便與您目前的工作流程最佳結合。 CreatorDB 也提供代理服務以及內部端對端活動管理。該供應商表示，他們的代理商團隊精通 11 種最常用的語言，這使其成為跨境活動的可行解決方案。
Ainfluencer
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Ainfluencer.com 是一個可以即時聯繫您的直接市場； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影響者和創作者與數百萬全球品牌建立付費合作關係。與您所在領域的品牌合作，展示您的創造力，獲得曝光度，建立您的個人品牌，並透過創建與您的追隨者產生共鳴的引人入勝且真實的內容來賺錢。透過 Ainfluencer 行動應用程序，您可以獲得無限的機會，最大限度地發揮您的收入潛力，並指導您的追蹤者購買他們喜歡的產品。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。
Node App
node-app.com
Node 是一個私人平台，允許企業讓數百名經過審查的影響者試用和推廣其產品。北美地區超過 1000 個品牌使用 Node 來發布與其利基市場中的內容創作者相符的產品和服務。除了社群媒體貼文之外，企業還獲得用戶生成內容的完全發行權，為他們提供了大量用於數位廣告和其他商業目的的創意資產。
Sideqik
sideqik.com
Sideqik 是一種幫助行銷人員面向未來的技術解決方案。我們的一體化影響者行銷自動化平台可協助品牌發現並啟動合適的影響者。然後，我們幫助客戶透過端到端衡量來量化他們的活動。 Sideqik 的客戶（包括 CBS Interactive、羅技和可口可樂）在使用產品時發現覆蓋範圍和參與度增加了 50 倍到 300 倍。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一個統一的影響者行銷解決方案，幫助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的創作者最大限度地提高品牌影響力。
Lumanu
lumanu.com
利用專為創作者經濟打造的支付平台 Lumanu，自動向您的創意人才付款。 Lumanu 透過簡化整個支付流程，每月為行銷和財務團隊節省數百個小時： - 透過當天付款向世界各地的創意人才支付費用與所有主要AP 和會計平台集成，包括QuickBooks 和Bill.com - Lumanu 承擔所有任務供應商入職和稅務報告義務（不再有 W9s/1099s） - 您的人才可以訪問 Lumanu EarlyPay，讓您能夠按自己的條件付款並最大化現金流。 - 自動白名單。在幾秒鐘內訪問社交句柄，在 Facebook 和 Instagram 上投放影響者驅動的廣告。 Lumanu 專為與影響者和自由工作者合作的繁忙行銷團隊的獨特需求和工作流程而建構。了解為什麼世界領先的品牌和機構都信任 Lumanu 作為他們的支付解決方案。
Qoruz
qoruz.com
Qoruz 是一個創作者網絡，幫助品牌尋找創作者、與創作者溝通和合作。 Qoruz 平台為品牌提供了以下能力： 🔍 發現合適的影響者（來自750 萬創作者！） 💬 直接聊天和互動（無中間商！） 💰 啟動您的活動並透明支付（透明成本，無廢話） 🫂建立一個忠誠的影響者創造者社群等等！
Julius
juliusworks.com
Julius 是一個影響者行銷平台，提供由數據驅動的可擴展的全通路解決方案。其專有技術滿足企業客戶在識別、激活和準確衡量活動並獲得最佳價值方面的獨特需求。該公司吸引了包括 Allergan、NARS、Mediacom 和 Club Med 在內的全球客戶。 Julius 於 2012 年涉足網紅行銷，於 2017 年由 Jared Augustine、Tiki Barber 和 Marc Gerson 正式成立。 Julius 於 2020 年收購了 HYPR，該公司總體上擁有市場上最具影響力的行銷專業知識和數據分析。 Julius 被列入 Inc. 2021 年成長最快的私人公司 5000 強名單。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是適合各種規模品牌的一體化影響者行銷和視覺內容創建平台。旨在讓協作變得簡單直觀，Popular Pays 讓您能夠擴展內容創建工作並發起可推動業務影響的行銷活動，而無需兼顧多個平台或創作者接觸點。我們的創作者市場可讓您輕鬆尋找與您的品牌價值觀和受眾相符的影響者和創作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作夥伴，並與 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Aspire
aspire.io
Aspire 是一個影響者行銷平台，幫助電子商務品牌建立和培養由影響者、大使、附屬機構、客戶等組成的有影響力的社群。使用 Aspire 的品牌可以發現真正的合作夥伴、簡化關係、擴展計劃並衡量真正的業務影響——無論他們處於影響力行銷旅程的哪個階段。 Aspire 受到 Glossier、Coola、Bombas、Newell、Ruggable 以及 800 多家其他客戶的信賴。投資者包括 Hummer Winblad Venture Partners、Pear.vc 等。
Influencity
influencity.com
Influencity 是人工智慧驅動的影響者行銷解決方案，可在單一平台上進行完整的影響者關係管理。我們的技術堆疊包括 60 多項功能，可協助大大小小的公司客製化工作流程並成功執行端到端影響者活動。影響力使您能夠： - 在幾秒鐘內找到完美的影響者。我們將包含超過 1.7 億影響者資料的資料庫放在您的指尖，並透過 20 多個過濾器幫助您將理想的資料歸零。根據影響者參與度、地點、性別、年齡、興趣、受眾人口統計等進行搜尋。 - 獲得有價值的個人資料洞察，查看社交媒體上未顯示的統計數據，並將影響者組織到清單中，以查看他們重疊追蹤者的百分比。 - 在投入一分錢之前評估您的活動結果，並根據您團隊的需求自訂工作流程。 - 在視覺優先報告中衡量和比較各個貼文、各個影響者以及各個活動的結果。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 新創公司提供聯盟行銷軟體，幫助他們建立和運作自己的聯盟計畫。與其他解決方案不同，Tolt 有一個免費計劃，並且開箱即用，可以直接與 Stripe 和 Paddle 配合使用。幫助您的 SaaS 透過聯盟行銷發展的一切，包括自動付款、聯盟白標聯盟入口網站、資產頁面、0% 費用等等！
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作夥伴自動化的領導者。 Partnerize 平台是同類平台中唯一能夠為行銷人員提供完全整合、全面的發現、招募、優化、支付、品牌安全和詐欺預防功能的套件，幫助他們尋求高透明度、可擴展的補貼，以減輕其單位經濟效益的壓力。透過無與倫比的服務（包括該類別唯一的內部支援計劃）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整個合作夥伴行銷生命週期 - 一切都在一個平台上。 Partnerize 已榮獲二十多個獎項，其中包括國際績效行銷獎的最佳技術獎。全球領先的公司，包括63 家頂級零售商、12 家國際航空公司、9 家最大的電信公司和1600 多個其他全球品牌，每年依靠Partnerize 推動和管理超過60 億美元的合作夥伴銷售額和7 億美元的合作夥伴付款。 Partnerize 總部位於紐約，在澳洲、英國、日本、舊金山、費城和威爾克斯-巴里設有辦公室。有關 Partnerize 如何幫助您將合作夥伴轉變為利潤中心的更多信息，請訪問 https://partnerize.com/en。
Heepsy
heepsy.com
Heepsy 是一個專為品牌和代理商設計的影響者行銷平台。接觸來自全球數以百萬計的影響者，以及為您的社群媒體活動找到合適人選所需的工具。尋找 Instagram、YouTube 和 TikTok 上的影響者。按位置、類別、追蹤者數量、參與率等篩選搜尋。 Heepsy 還提供有關每個影響者的詳細分析報告。分析他們的參與度、追蹤者成長、受眾人口統計和真實性。避免擁有高度可疑的受眾和無機增長的影響者。查看他們對每個貼文的平均按讚數和留言數，以了解為您的品牌創建的內容的效果如何。將您最喜歡的影響者整理成清單。想要取得聯絡資訊以便開始聯繫有影響力的人嗎？下載您的清單以獲取聯絡資訊以及所有其他影響者統計數據，並保存在您需要的地方。它不僅為品牌提供了尋找影響者的選擇，還引入了市場選項，影響者可以在其中找到品牌發布的活動。在這裡，創作者可以靈活地選擇符合他們興趣的行銷活動，並可以根據行銷活動的位置、促銷網絡、促銷的類別等進行過濾。這種設置確保影響者可以輕鬆發現符合受眾偏好和自己的內容創建風格的活動。準備好嘗試了嗎？ Heepsy 提供免費試用和每月計劃，因此您可以在做出任何長期承諾之前試用平台。請立即訪問我們，免費註冊並嘗試一下。
CisionOne
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塑造品牌的未來。實時。為了有效地瀏覽當今的媒體景觀，公關和通訊團隊需要一種新的平台 - 利用人工智能的力量，提供實時媒體見解，以做出更快，更準確的決策，並將其與正確的媒體聯繫人聯繫起來。 CisionOne是將改變PR和通信團隊工作方式的平台，因此他們可以集中精力創建塑造其品牌未來的策略。
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai 的使命是使視覺內容民主化，以獨特的方式結合品牌社群和生成人工智慧的力量。正在申請專利的 VisualGPT 平台允許品牌大規模搜尋、發現、管理、創建、重新生成、分發和協作視覺內容。品牌現在可以在付費廣告、客戶購買體驗、網站參與和社群媒體活動中部署視覺內容，而所需的時間和成本卻很少。