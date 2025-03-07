有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

Glewee

glewee.com

Glewee 是最簡單、最快的一體化影響者行銷網絡，它改變了品牌和代理商進行影響者行銷的方式，受到超過 2,500 個品牌和機構以及 10,000 多名創作者和影響者的信賴。 Glewee 使品牌和代理商能夠在一個平台上發起、管理、追蹤和擴展無限的影響者行銷活動。透過提供最可靠的選擇加入創作者和影響者行銷平台，Glewee 使品牌、代理商和創作者能夠透過社群媒體聯繫、協作和執行影響者行銷活動，以推動銷售並吸引新受眾。 Glewee 讓您可以無縫地為您的品牌找到有影響力的人。 Glewee 的基於網路的自助服務平台和iOS 創建者應用程式將品牌行銷人員和廣告商與數千名經過預先審查的經過驗證的影響者聯繫起來，這些影響者總共吸引了超過2.5B 的社交媒體淨粉絲。透過其雲端運算平台，Glewee 保證品牌每次都會與最合適的創作者團隊進行匹配，通常在發起活動後幾分鐘內完成。從我們的端到端影響者行銷解決方案開始。使用智慧工具製作一流的內褲。使用 Glewee 自動執行任務和提醒，以提升您的社群媒體行銷策略。 Glewee 直覺的應用程式內體驗使品牌和創作者能夠一對一溝通並建立即時真實的關係。 Glewee 的智慧逐步流程使品牌比以往任何時候都更容易執行合規的端到端內容行銷活動，使其成為市場上最高效的內容生成平台。品牌和代理商可以在 Glewee 的影響者行銷平台 app.glewee.io 上建立帳戶。內容創作者可以在 Apple App Store 或 Google Play 下載 Glewee 應用程式。有關 Glewee 的更多信息，請訪問我們的網站 glewee.com。