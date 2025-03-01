有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 土耳其

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為的見解，以便行銷人員將正確的內容應用於正確的受眾。一流的分析和見解 Rockstar 社交團隊透過來自強大分析和無與倫比的自訂報告的深入見解輕鬆證明了他們的成果，超越了基礎知識，達到了真正的業務成果。跨社交的整合服務和關懷直觀、無需學習曲線、整合的社交客戶關懷工具可幫助團隊更好地幫助客戶在社交媒體上即時排隊、路線和解決。整合 ShopStream 直播視訊購物 透過直播視訊購物體驗讓您的客戶眼花撩亂。推動您的數位購物之旅，推動客戶從瀏覽轉向購買。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
與合適的影響者建立聯繫並提高您的銷售額。 InfluencerMarketing.ai 協助您發現和管理影響者、衡量行銷活動的成功並透過品牌介面向客戶提供成果。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTube、評論、評論網站、論壇、留言板以及超過 3 億個即時監聽社群對話部落格。我們幫助客戶透過定性和定量指標輕鬆分析媒體和社群媒體報告。我們不斷擴展的小部件庫允許客戶無縫創建儀表板，以幫助可視化媒體報告並報告其公關和行銷工作的投資回報。一切都是互動式和可導出的，以提供數字背後的背景。公關媒體情報 擁有超過 300,0000 個來源和最大的優質內容庫，即時監控和分析來自線上出版物、印刷品、社交媒體、電視和廣播電台的每一條相關媒體報道。與有影響力的人和記者聯繫並追蹤您的外展活動。行銷人員的社群解決方案 社群部門的前身是 Sysomos（於 2018 年 4 月收購），提供全面且整合的資料解決方案來推動您的社群策略。透過無限查詢和無數據上限來研究和監控 200+ 十億次社交對話，從一個平台參與和發布，輕鬆找到社交影響者，深入挖掘消費者洞察，並發現推動社交對話的社區。為企業量身訂製的解決方案企業解決方案團隊確保我們的產業專家和分析師團隊能夠快速有效地滿足即使是最複雜的交付成果。 Meltwater 為世界領先品牌提供專業服務和優質產品。
Affable.ai
affable.ai
AI驅動的端對端網紅管理平台 最短時間內啟動更多網紅 600萬+網紅 | 4 個社群管道 | 1 個用戶友好、人工智慧驅動的平台受到100 多個全球領先品牌和4300 多個數據驅動行銷人員的信賴被華為、香奈兒、雅詩蘭黛、亞洲航空、施華洛世奇、奧美、宏盟、群邑等全球企業所使用！ affable.ai 的自助服務平台簡化了影響者活動的規劃和執行，從尋找最相關的影響者到衡量他們的影響力。行銷團隊可以利用 affable.ai 的深入人口統計洞察無縫優化其行銷活動，以獲得最大投資報酬率。 affable.ai 透過各種社群媒體平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追蹤全球超過 600 萬影響者。以下是您如何從使用affable.ai 中受益： 1. 使用affable.ai 的影響者和內容發現找到真實且相關的影響者2. 使用affable.ai 內置的影響者關係管理解決方案聯繫影響者3.追蹤所有內容- 包括行銷活動儀表板上的貼文和故事4. 建立和匯出有關社交指標的報告，包括覆蓋範圍、參與度、印象和媒體價值5. 每週追蹤影響者的持續趨勢6. 將影響者的表現與競爭對手比較
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings 找到您，透過 Affiliate Hunt 搜尋聯屬公司，然後讓您的聯盟公司透過 MLM 為您招募更多聯盟公司。 - 獎勵佣金、固定或手動獎勵 - 追蹤註冊、銷售和訂閱 - 與附屬機構共享行銷資產，確保其內容始終符合品牌要求。 - 開展活動- 提供獎金或其他額外獎勵來實現目標# 影響者營銷平台- 搜索並聯繫Instagram、Tik Tok 和YouTube 影響者加入您的計劃- 創建活動，讓影響者提交內容供您批准- 向影響者支付固定的內容費用或獲得銷售佣金 # 客戶推薦行銷工具 - 讓客戶將您的朋友推薦給他們的朋友。透過購買後模式和推薦小部件上的優惠來吸引他們- 透過自訂電子郵件將您的客戶培養成傳道者- 與影響者和附屬機構分開- 透過商店積分、佣金或其他固定獎勵來獎勵客戶-您決定14 天免費試用在所有方案上！
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入成長，請造訪 www.impact。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 為品牌提供了簡化影響者活動並推動更多銷售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影響者發現工具套件找到最佳影響者，其中包括經過審查的影響者大型資料庫、透過 Live Capture 進行有機影響者識別以及透過電子商務整合進行影響者識別。在一個平台上追蹤所有影響者關係、管理影響者付款並衡量活動結果。 Upfluence 的端到端平台讓擴大影響者行銷比以往任何時候都更容易。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
Later
later.com
後來是一個社交媒體營銷和商業平台，可幫助企業主，創建者，代理商和社交媒體團隊在線發展其品牌和企業。 稍後，通過使您可以輕鬆地管理整個社交媒體策略，可以幫助您節省時間並發展業務。將帖子安排到每個社交平台，獲取主題標籤建議，發布的最佳時間，將您的圖像變成可點擊的帖子，可在Bio中使用自定義鏈接的購物帖子，等等！
Insense
insense.pro
Insense 是一個創作者行銷平台，它將由 20,000 多名微影響者組成的全球社群與品牌和代理商聯繫起來，以獲取 UGC、管理影響者活動並在 Meta 和 TikTok 上投放白名單廣告。只需 10-15 天，您就可以獲得高效能的行動優先創意，直接與經過驗證和入職的創作者聯繫，並一鍵獲得影響者白名單訪問權限。 Insense 為美國、加拿大、英國、澳洲和德國的 1500 多個品牌和成長機構提供支持，涉及美容和護膚、消費品、時尚和服裝、食品和飲料等行業，以創建 UGC 廣告創意和白名單通過我們的集成。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 幫助行銷人員衡量、改進和報告他們在社群媒體上產生的影響。 Keyhole 的社群聆聽、影響者追蹤和社群媒體分析產品可協助行銷人員改善社群媒體策略，並向同事和客戶證明其影響力。 Keyhole 易於使用的儀表板可讓您立即建立和分享報告，每年節省數百個小時。 使用 Keyhole 的專用影響者指標來分析談論您的主題標籤的倡導者。 *您可以根據影響者的地理位置和簡歷中的關鍵字來過濾影響者。聯繫有影響力的人，以幫助提高參與度並提高您的行銷投資報酬率。 * 您也可以根據影響者產生的曝光度和參與度對他們進行排序。分析儀表板有一個方便的詞雲，顯示主標籤常用的標籤。 * 您可以輕鬆使用該工具來識別與您的活動相關的最受歡迎的主題標籤並找到機會領域。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Current
current.tech
什麼是當前？對於希望建立大使計畫、最大化影響力行銷並增加收入的品牌來說，這是第一大解決方案。在 Current Technologies，我們的工具套件為品牌提供支持，從創作者發現到活動管理，再到自動化人才支付和稅務合規。我們可以幫助您為您的品牌找到最好的影響者和大使，大規模創建有影響力的內容，並衡量真正的投資回報率，以推動您的業務成功。在我們的產品套件中，您將享受： 1.) 大使中心 - 一個完整的大使平台，專為您的成長而設計。啟動私人大使社群、衡量內容表現、追蹤銷售並增加收入。 2.) 程序化招募 - 無需花費數小時尋找合適的影響者。讓我們的軟體完成每天匹配潛在創作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我們的整合平台使您的團隊能夠授權付款、客製化付款、收集稅務文件並自動將 1099 分配給人才。同時讓您的創作者能夠靈活地透過 ACH、電匯或 PayPal 接收付款。 4.) 訊息傳遞 - 與您的社區建立有意義且持久的聯繫。聯繫潛在的合作夥伴，直接與您的大使和影響者溝通，或與整個社區聊天。 5.) 報告和分析 - 衡量您的成功，同時利用報告套件中的全面績效洞察來微調您的策略。 6.) 託管服務和客戶管理 - 我們發展有利可圖的大使計畫。我們制定持久的影響者策略。我們為客戶的成功負責。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是購物者參與解決方案的歐洲領導者。 他們提供了完全集成的一站式UGC套件，供品牌與消費者建立聯繫，擴大覆蓋範圍，提高參與度，驅動銷售和客戶保留率。 Skeepers通過真實的體驗與我們完全集成的一站式UGC解決方案相連接品牌和消費者。憑藉Skeepers，品牌可真正培養消費者關係，擴大覆蓋範圍，提高參與度，推動銷售並改善消費者的保留。它的解決方案使得易於創建，收集，管理和激活UGC，並在大規模上進行大規模激活。 Skeepers使品牌能夠與我們的創作者社區建立聯繫，以獲取高質量的量身定制的UGC視頻內容。它的高級AI使品牌能夠使用最佳的視頻內容使產品在其最有效的分銷渠道上引起目標受眾和廣播視頻的共鳴
Sauce Social Commerce
addsauce.com
透過視覺購物和 Instagram 商店為您的追蹤者提供一鍵式衝動購買力，將您的用戶生成內容轉化為可購物的社交證據，並將影響者轉化為您品牌的強大零售管道。 Sauce 提供了一個具有簡單易用的工具和嵌入的平台，可將您的社交媒體轉變為強大的電子商務社交購物體驗。 Inc 雜誌稱「…影響者行銷即將突破屋頂」 - Sauce 相信，蓬勃發展的社群是社群行銷激增的背後原因，也是每個令人驚嘆的品牌的核心。其使命是幫助偉大的品牌了解他們的追隨者，並利用對其最有影響力的擁護者及其內容的洞察來尋找新的受眾。 數據為王，但很少人知道如何利用其不斷擴大的潛力。 Sauce 為品牌和創作者提供了一個透過大數據分析來了解受眾的平台。這些見解圍繞著其社會生態系統展開，並能夠發現互利的合作機會以及了解和發展充滿活力的社區的方法。
Influencity
influencity.com
Influencity 是人工智慧驅動的影響者行銷解決方案，可在單一平台上進行完整的影響者關係管理。我們的技術堆疊包括 60 多項功能，可協助大大小小的公司客製化工作流程並成功執行端到端影響者活動。影響力使您能夠： - 在幾秒鐘內找到完美的影響者。我們將包含超過 1.7 億影響者資料的資料庫放在您的指尖，並透過 20 多個過濾器幫助您將理想的資料歸零。根據影響者參與度、地點、性別、年齡、興趣、受眾人口統計等進行搜尋。 - 獲得有價值的個人資料洞察，查看社交媒體上未顯示的統計數據，並將影響者組織到清單中，以查看他們重疊追蹤者的百分比。 - 在投入一分錢之前評估您的活動結果，並根據您團隊的需求自訂工作流程。 - 在視覺優先報告中衡量和比較各個貼文、各個影響者以及各個活動的結果。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
Publicfast
publicfast.com
Publicfast 是一個線上平台，可幫助品牌和企業在六個最受歡迎的社群媒體網路中尋找、聯繫和合作真正有影響力的人。 我們幫助機構花更少的時間尋找合適的創作者並發起有效的數據驅動的活動。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
Node App
node-app.com
Node 是一個私人平台，允許企業讓數百名經過審查的影響者試用和推廣其產品。北美地區超過 1000 個品牌使用 Node 來發布與其利基市場中的內容創作者相符的產品和服務。除了社群媒體貼文之外，企業還獲得用戶生成內容的完全發行權，為他們提供了大量用於數位廣告和其他商業目的的創意資產。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker 是一個快速發展的部落客、影片部落客和影響者網絡，它將希望在部落格和社交網路上獲得曝光的品牌與尋找機會的 10,000 多名部落客和影響者聯繫起來。
Inflead
inflead.com
Inflead 處於影響者行銷情報的最前沿，提供無與倫比的精確度和分析功效。 Inflead 利用先進的科學技術在影響者行銷領域保持領先地位。 Inflead 的平台為品牌、代理商和媒體中心提供服務，提供一整套用於影響者搜尋、人工智慧驅動的分析、活動管理和競爭洞察的工具。 Inflead 可以存取 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超過 1000 萬個個人資料，使我們的客戶能夠發現、評估、追蹤和發展他們的影響者活動。深入我們的數據實驗室，發現市場趨勢、分析競爭對手策略並接收量身定制的報告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一體化影響者管理軟體，由影響者資料庫和全方位服務 CRM 組成，可自動執行整個活動管理流程。可分為三個步驟。 1).透過我們的 1170 萬 Instagram 和 1230 萬 Youtube 影響者資料庫以及詳細的搜尋過濾器 + 假追蹤者和機器人檢測 2) 發現影響者。透過我們的 CRM 進行自動通訊 3)。報告和分析，包括經過驗證的展示次數、點擊次數和轉換次數。透過與您的商店集成，您可以透過我們的 CRM 管理整個流程。您可以設定聯盟連結、折扣代碼並自動處理付款。如果您希望讓影響者完全控制，他們可以登入其聯盟會員儀表板，查看他們的表現並自行支付其聯盟會員餘額。影響者發布後，它將自動保存在 CRM 中，以供審核、下載和重複使用。產品可以透過 CRM 自動出貨，如果您想聯絡您的 Facebook 業務經理，您可以透過付費廣告來提升您的影響力內容。我們不僅擁有這個擴展且易於使用的平台，而且我們還確保所有公司（無論規模大小）都可以存取該平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一個創作者經濟平台，我們正在利用社群媒體創作者的力量顛覆龐大的全球網路行銷產業。我們的服務包括影響者行銷和其他創作者服務。
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一個微型影響者行銷平台，旨在幫助消費品牌大規模賺取內容。我們先進的配對工具、履行技術和品牌入口網站消除了開展影響者活動所涉及的 98% 的手動跑腿工作。這意味著您可以維持始終在線的影響者行銷策略，而無需犧牲您的日程安排。透過即時存取已授權的內容，品牌可以建立一個持續的真實 UGC 庫。透過簡化最艱鉅的行銷任務，Statusphere 使品牌能夠在很短的時間內從經過審查的創作者那裡獲得數百個貼文。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一個最先進的影響者行銷平台，供廣告商進行端到端的創作者活動。該平台透過 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付費社交活動支援 100 萬創作者，以提高 RoAS、覆蓋範圍、參與度並降低客戶獲取成本。 The Cirqle 的軟體平台簡化了由創意策略師團隊支持的高品質影響者工作。工作範圍包括輕鬆啟動有影響力的品牌知名度和銷售，無縫批准/擴展內容以填充品牌管道，或快速測試新的（廣告）展示位置以促進成長。與他們自己的廣告(BAU) 和傳統內容製作方法相比，與The Cirqle 合作製作創作者製作的內容時，客戶的整體製作和採購成本平均降低了30-50%，同時RoAS 和性能提高了10倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一個可以即時聯繫您的直接市場； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影響者和創作者與數百萬全球品牌建立付費合作關係。與您所在領域的品牌合作，展示您的創造力，獲得曝光度，建立您的個人品牌，並透過創建與您的追隨者產生共鳴的引人入勝且真實的內容來賺錢。透過 Ainfluencer 行動應用程序，您可以獲得無限的機會，最大限度地發揮您的收入潛力，並指導您的追蹤者購買他們喜歡的產品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，使行銷人員、公關公司、人才機構和影響者網路能夠發現影響者，啟動、管理、追蹤和歸因跨主要社交媒體平台（包括Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和Twitter ）的影響者行銷活動。該平台專為亞洲打造，讓用戶可以訪問該地區超過 300,000 個影響者和影響者數據點，包括在其影響者姐妹應用程式 AnyCreator 上註冊的用戶。 AnyTag 也為用戶的品牌擁有的社群媒體帳號提供社群媒體分析，包括人口統計和貼文分析、競爭對手分析、主題標籤分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一個由人工智慧驅動的綜合影響者平台，使數百萬影響者能夠與全球品牌建立強有力的合作。更好的是 - Atisfyre 對影響者完全免費。 Atisfyre 的誕生源自於我們對變革影響者行銷產業並對其產生正面影響的熱情。我們看到各種規模的影響者找到合適的合作品牌是多麼困難，並且知道我們可以開發一個平台，為他們提供跳過中間人並成為自己的經理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影響者行銷數據驅動的軟體解決方案，可優化您的影響者行銷工作流程和策略。我們致力於為大中型公司和集團服務。在影響者行銷的每個階段，我們都為您提供解決方案： ◾ 識別和發現名人、小眾影響者和新興人才。 ◾ 評估影響者的受眾品質。探討超過 3,200 萬個影響者檔案。 ◾ 獲得對影響者的深入見解和分析。點擊並創建有趣的自訂選角幻燈片。 ∎ 分析並預測您未來的活動。 ◾ 取得獨特追蹤者百分比。 ◾ 建立有影響力的活動並自訂您的工作流程儀表板。 ◾ 追蹤 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的數據 ◾ 產生詳細的分析報告。透過社交聆聽、基準測試和更多功能來增強您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等眾多公司使用。您準備好嘗試我們了嗎？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首選的影響者行銷平台，將品牌與 9,000 多名當地微型影響者聯繫起來。簡化活動管理、內容審核和影響者支出。受惠於我們量身訂製的解決方案，包括託管行銷活動、CampaignPlus 和白名單廣告。 Embold 受到加拿大頂級品牌的信賴，透過使用其軟體保證投資回報率最大化和行銷活動取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一個影響者行銷平台，專為滿足機構和品牌的需求而量身定制，使他們能夠透過數據驅動的決策和輸入來管理影響者發現、活動管理和報告
Influence4You
influence4you.com
該影響力行銷平台擁有超過 16 萬名訂閱的影響者並可存取 1 億個人資料。小網紅的吸引力是名人的三倍。利用他們的真實性，發現一些出色的個人資料，並透過市場上最完整的平台與他們一起有效管理您的活動！ Influence4You 的功能： - 為您的活動訪問超過160,000 名訂閱的影響者，並藉助集成工具HypeAuditor 查閱1 億個人資料的統計數據並檢測虛假關注者- 選擇發起付費或簡單的贈送活動（這使您可以與最合適的個人資料合作，優化您的預算） - 擁有在所有社交網絡（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在35 個國家/地區以7 種語言、跨所有領域發起5000 多個行銷活動的經驗- 最符合人體工學和用戶友好的介面- 根據眾多基準，最完整的平台- 免費平台支援（透過郵件或電話） 自2012 年以來，Influence4You 結合了頂尖技術和影響力行銷專家。
Influential
influential.co
Influenceial 透過優化最聰明的人工智慧數據，將品牌與影響者精確匹配，以吸引新受眾，從而獲得無與倫比的可衡量結果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的遊戲影響者行銷平台，將創作者、軟體和服務集於一個入口網站。透過有機激勵評論活動、具成本效益的績效行銷活動、贊助內容活動等吸引全球創作者。數以千計的出版商和品牌依靠 Keymailer 來實現其影響者行銷目標，並訪問我們由超過 50,000 名專業級影響者和媒體組成的網路以及 35 億受眾。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影響者行銷平台將最新的數據和技術結合在簡單的 UX/UI 中，使品牌能夠達到新的認知度並帶來可觀的投資報酬率。
Modash
modash.io
對於優先考慮成長的公司來說，這是唯一的影響者工具。一個全球影響者搜尋引擎，具有目標受眾數據並監控不斷增長的 B2C 業務。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影響者行銷解決方案工具，可讓使用者完全掌控自己的策略以及與影響者的溝通。該應用程式專為電子商務商店設計，用於連接他們的商店並開始簡化影響者銷售並根據影響者使用優惠券的銷售追蹤投資回報率和收入。 Ninja Influence 由數據驅動 - 擁有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超過 1 億名影響者的資料庫 - 迄今為止網路上最全面的資料庫。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一個行銷平台，用於聯繫影響者、與品牌合作、簽訂合約和衡量參與度。
Wednesday.app
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Wednesday.app 是一個創新的影響者行銷平台，旨在為小型企業、新創公司和個人企業家提供支援。它為影響者和聯盟行銷提供了一個用戶友好的平台，旨在滿足不斷發展的企業不斷變化的需求。它的目標是成為各種規模的公司可訪問且有效的合作夥伴，專注於擴大影響力、提高品牌知名度並在影響者行銷領域推動強勁的投資回報。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供發現影響者、預測行銷活動和衡量投資報酬率所需的工具，幫助行銷人員和代理商在影響者行銷中脫穎而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 為您分析來自所有主要社群媒體平台的數千小時的影片內容。它使用人工智慧技術來提取獨特且相關的影片見解，例如觀眾情緒數據、參與率以及影片和文字中品牌或產品提及的熱門時刻。作為一種社交聆聽工具，它理解創作者在影片中所說和展示的內容。此外，它將這一點與受眾反應聯繫起來，允許即時創作者主導的活動優化，以實現最大程度的參與。
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 讓中小型企業招募有影響力的人、追蹤他們的貼文並報告結果。
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TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
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Promoty 是一種影響者關係行銷工具，可協助品牌和代理商找到合適的創作者、管理影響者關係並節省影響者行銷時間。
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rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和廣告商使用的雲端為基礎的軟體。 Rizer Social 定位為績效行銷和商業智慧工具，與其他更專注於交易市場的平台完全不同。我們的解決方案透過管道和受眾的透明度和績效基準測試，降低了廣告商的風險，並在與有影響力的人合作時擴大了結果。
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SARAL 是專為電子商務品牌打造的簡單有效的影響者行銷平台。尋找未開發的影響者、自動化外展、管理關係、追蹤績效和發送付款 - 一切都在同一個屋簷下！獲取免費試用並親自測試！
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一個人工智慧驅動的影響者行銷和創作者管理平台。我們提供最好的服務，並幫助品牌根據社群媒體平台的影響力、人口統計和受眾來識別影響者。我們的人工智慧工具可協助您與真正與真正的追隨者互動的最佳影響者建立聯繫。 Socialfaim 工具可協助您追蹤活動並衡量效果。
Social Native
socialnative.com
Social Native 是全球領先的市場，幫助品牌大規模獲取創意。包括阿迪達斯、The North Face 和樂高在內的數千個全球品牌依靠 Social Native 來滿足整個客戶旅程中對高性能內容不斷增長的需求。 Social Native 的智慧內容工作流程將自然策略和付費策略連結起來，幫助我們的合作夥伴實現其內容的全部生命週期價值。其使命是使創意內容民主化，幫助品牌透過多元化和真實的故事講述與受眾保持聯繫。
Socialveins
socialveins.com
它是一個有影響力的行銷平台，活動經理可以與平台上註冊的數千名創作者一起發起和管理他們的活動
Stellar
stellar.io
Stellar 的網紅行銷解決方案讓您更聰明、更快速、更有效率地進行行銷活動。透過Stellar 直覺且易於使用的軟體，行銷人員可以拋棄電子表格，自動化尋找影響者的繁瑣手動流程，對他們參與的影響者做出數據驅動的決策，安排和自動化工作流程，甚至預測和衡量行銷活動投資報酬率。憑藉我們尖端的技術和熱情的員工，Stellar 軟體和代理商已經為世界各地和各個行業的許多公司提供了幫助。
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]