有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 讓中小型企業招募有影響力的人、追蹤他們的貼文並報告結果。
Smartfluence
smartfluence.io
Smartfluence 是領先的影響者行銷發現和管理平台，利用機器學習和人工智慧透過演算法將品牌和廣告商與社群媒體影響者聯繫起來。 Smartfluence 受到數百個品牌的信賴，可擴展影響者行銷計劃，並提供對任何社群媒體影響者的深入受眾洞察。
Avalan
avalan.io
Avalan 是一款用於擴展影響力行銷的一體化解決方案。輕鬆找到偉大的影響者，分析他們，審查競爭對手的影響者策略並自動化行銷活動以推動更多銷售。擴展速度比手動擴展快 10 倍。
galleri5
galleri5.com
galleri5 協助品牌增強其創作者工作流程。 galleri5 領先業界的分析、行銷和商務解決方案套件受到 H&M、MANGO、Nautica、Myntra 等品牌的信賴，多年來幫助數以萬計的創作者將他們的才能貨幣化。
NeoReach
neoreach.com
NeoReach 是一家技術支援的影響者行銷機構和軟體解決方案，為領先品牌和全球財富 500 強企業管理世界一流的影響者活動。他們透過企業級分析提供一流的影響者搜尋、管理和跟踪，使您可以輕鬆建立影響者關係並大規模創建有效的活動。 NeoReach 的端到端影響者行銷平台包括創作者發現、創作者交易、活動管理、分析和報告以及創作者付款。此外，NeoReach 的 API 允許使用者過濾資料庫中的資料集，以便為他們的活動取得準確的參數。他們的 API 功能包括贊助定價數據、受眾匹配、追蹤快速成長的影響者的能力、競爭對手支出分析、歷史價格和投資回報率數據、詐欺檢測等。
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block 是進入影響者行銷世界的最簡單、最有效的方式。只需準確告訴我們您的目標影響者是誰，我們就會立即開始優化，以找到與您的品牌相符的完美創作者群體。
Onalytica Brands
onalytica.com
Onalytica 成立於 2009 年，專注於提供網紅關係管理軟體和支援專業服務，幫助品牌擴大 1 對 1 網紅關係管理成果。我們與行銷、傳播、數位和公關專業人士合作，幫助配置客製化的影響者計劃，以便他們能夠更好地自動化和簡化影響活動，並識別持續的參與機會。
Onalytica Influencers
onalytica.com
Onalytica 成立於 2009 年，專注於提供網紅關係管理軟體和支援專業服務，幫助品牌擴大 1 對 1 網紅關係管理成果。我們與行銷、傳播、數位和公關專業人士合作，幫助配置客製化的影響者計劃，以便他們能夠更好地自動化和簡化影響活動，並識別持續的參與機會。
Publicfast
publicfast.com
Publicfast 是一個線上平台，可幫助品牌和企業在六個最受歡迎的社群媒體網路中尋找、聯繫和合作真正有影響力的人。 我們幫助機構花更少的時間尋找合適的創作者並發起有效的數據驅動的活動。
Node App
node-app.com
Node 是一個私人平台，允許企業讓數百名經過審查的影響者試用和推廣其產品。北美地區超過 1000 個品牌使用 Node 來發布與其利基市場中的內容創作者相符的產品和服務。除了社群媒體貼文之外，企業還獲得用戶生成內容的完全發行權，為他們提供了大量用於數位廣告和其他商業目的的創意資產。
OkFans
okfans.com
Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。
BrandBacker
brandbacker.com
BrandBacker 是一個快速發展的部落客、影片部落客和影響者網絡，它將希望在部落格和社交網路上獲得曝光的品牌與尋找機會的 10,000 多名部落客和影響者聯繫起來。
Current
current.tech
什麼是當前？對於希望建立大使計畫、最大化影響力行銷並增加收入的品牌來說，這是第一大解決方案。在 Current Technologies，我們的工具套件為品牌提供支持，從創作者發現到活動管理，再到自動化人才支付和稅務合規。我們可以幫助您為您的品牌找到最好的影響者和大使，大規模創建有影響力的內容，並衡量真正的投資回報率，以推動您的業務成功。在我們的產品套件中，您將享受： 1.) 大使中心 - 一個完整的大使平台，專為您的成長而設計。啟動私人大使社群、衡量內容表現、追蹤銷售並增加收入。 2.) 程序化招募 - 無需花費數小時尋找合適的影響者。讓我們的軟體完成每天匹配潛在創作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我們的整合平台使您的團隊能夠授權付款、客製化付款、收集稅務文件並自動將 1099 分配給人才。同時讓您的創作者能夠靈活地透過 ACH、電匯或 PayPal 接收付款。 4.) 訊息傳遞 - 與您的社區建立有意義且持久的聯繫。聯繫潛在的合作夥伴，直接與您的大使和影響者溝通，或與整個社區聊天。 5.) 報告和分析 - 衡量您的成功，同時利用報告套件中的全面績效洞察來微調您的策略。 6.) 託管服務和客戶管理 - 我們發展有利可圖的大使計畫。我們制定持久的影響者策略。我們為客戶的成功負責。
Inflead
inflead.com
Inflead 處於影響者行銷情報的最前沿，提供無與倫比的精確度和分析功效。 Inflead 利用先進的科學技術在影響者行銷領域保持領先地位。 Inflead 的平台為品牌、代理商和媒體中心提供服務，提供一整套用於影響者搜尋、人工智慧驅動的分析、活動管理和競爭洞察的工具。 Inflead 可以存取 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超過 1000 萬個個人資料，使我們的客戶能夠發現、評估、追蹤和發展他們的影響者活動。深入我們的數據實驗室，發現市場趨勢、分析競爭對手策略並接收量身定制的報告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一體化影響者管理軟體，由影響者資料庫和全方位服務 CRM 組成，可自動執行整個活動管理流程。可分為三個步驟。 1).透過我們的 1170 萬 Instagram 和 1230 萬 Youtube 影響者資料庫以及詳細的搜尋過濾器 + 假追蹤者和機器人檢測 2) 發現影響者。透過我們的 CRM 進行自動通訊 3)。報告和分析，包括經過驗證的展示次數、點擊次數和轉換次數。透過與您的商店集成，您可以透過我們的 CRM 管理整個流程。您可以設定聯盟連結、折扣代碼並自動處理付款。如果您希望讓影響者完全控制，他們可以登入其聯盟會員儀表板，查看他們的表現並自行支付其聯盟會員餘額。影響者發布後，它將自動保存在 CRM 中，以供審核、下載和重複使用。產品可以透過 CRM 自動出貨，如果您想聯絡您的 Facebook 業務經理，您可以透過付費廣告來提升您的影響力內容。我們不僅擁有這個擴展且易於使用的平台，而且我們還確保所有公司（無論規模大小）都可以存取該平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一個創作者經濟平台，我們正在利用社群媒體創作者的力量顛覆龐大的全球網路行銷產業。我們的服務包括影響者行銷和其他創作者服務。
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一個微型影響者行銷平台，旨在幫助消費品牌大規模賺取內容。我們先進的配對工具、履行技術和品牌入口網站消除了開展影響者活動所涉及的 98% 的手動跑腿工作。這意味著您可以維持始終在線的影響者行銷策略，而無需犧牲您的日程安排。透過即時存取已授權的內容，品牌可以建立一個持續的真實 UGC 庫。透過簡化最艱鉅的行銷任務，Statusphere 使品牌能夠在很短的時間內從經過審查的創作者那裡獲得數百個貼文。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一個最先進的影響者行銷平台，供廣告商進行端到端的創作者活動。該平台透過 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付費社交活動支援 100 萬創作者，以提高 RoAS、覆蓋範圍、參與度並降低客戶獲取成本。 The Cirqle 的軟體平台簡化了由創意策略師團隊支持的高品質影響者工作。工作範圍包括輕鬆啟動有影響力的品牌知名度和銷售，無縫批准/擴展內容以填充品牌管道，或快速測試新的（廣告）展示位置以促進成長。與他們自己的廣告(BAU) 和傳統內容製作方法相比，與The Cirqle 合作製作創作者製作的內容時，客戶的整體製作和採購成本平均降低了30-50%，同時RoAS 和性能提高了10倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一個可以即時聯繫您的直接市場； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影響者和創作者與數百萬全球品牌建立付費合作關係。與您所在領域的品牌合作，展示您的創造力，獲得曝光度，建立您的個人品牌，並透過創建與您的追隨者產生共鳴的引人入勝且真實的內容來賺錢。透過 Ainfluencer 行動應用程序，您可以獲得無限的機會，最大限度地發揮您的收入潛力，並指導您的追蹤者購買他們喜歡的產品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，使行銷人員、公關公司、人才機構和影響者網路能夠發現影響者，啟動、管理、追蹤和歸因跨主要社交媒體平台（包括Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和Twitter ）的影響者行銷活動。該平台專為亞洲打造，讓用戶可以訪問該地區超過 300,000 個影響者和影響者數據點，包括在其影響者姐妹應用程式 AnyCreator 上註冊的用戶。 AnyTag 也為用戶的品牌擁有的社群媒體帳號提供社群媒體分析，包括人口統計和貼文分析、競爭對手分析、主題標籤分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一個由人工智慧驅動的綜合影響者平台，使數百萬影響者能夠與全球品牌建立強有力的合作。更好的是 - Atisfyre 對影響者完全免費。 Atisfyre 的誕生源自於我們對變革影響者行銷產業並對其產生正面影響的熱情。我們看到各種規模的影響者找到合適的合作品牌是多麼困難，並且知道我們可以開發一個平台，為他們提供跳過中間人並成為自己的經理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影響者行銷數據驅動的軟體解決方案，可優化您的影響者行銷工作流程和策略。我們致力於為大中型公司和集團服務。在影響者行銷的每個階段，我們都為您提供解決方案： ◾ 識別和發現名人、小眾影響者和新興人才。 ◾ 評估影響者的受眾品質。探討超過 3,200 萬個影響者檔案。 ◾ 獲得對影響者的深入見解和分析。點擊並創建有趣的自訂選角幻燈片。 ∎ 分析並預測您未來的活動。 ◾ 取得獨特追蹤者百分比。 ◾ 建立有影響力的活動並自訂您的工作流程儀表板。 ◾ 追蹤 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的數據 ◾ 產生詳細的分析報告。透過社交聆聽、基準測試和更多功能來增強您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等眾多公司使用。您準備好嘗試我們了嗎？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首選的影響者行銷平台，將品牌與 9,000 多名當地微型影響者聯繫起來。簡化活動管理、內容審核和影響者支出。受惠於我們量身訂製的解決方案，包括託管行銷活動、CampaignPlus 和白名單廣告。 Embold 受到加拿大頂級品牌的信賴，透過使用其軟體保證投資回報率最大化和行銷活動取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一個影響者行銷平台，專為滿足機構和品牌的需求而量身定制，使他們能夠透過數據驅動的決策和輸入來管理影響者發現、活動管理和報告
Influence4You
influence4you.com
該影響力行銷平台擁有超過 16 萬名訂閱的影響者並可存取 1 億個人資料。小網紅的吸引力是名人的三倍。利用他們的真實性，發現一些出色的個人資料，並透過市場上最完整的平台與他們一起有效管理您的活動！ Influence4You 的功能： - 為您的活動訪問超過160,000 名訂閱的影響者，並藉助集成工具HypeAuditor 查閱1 億個人資料的統計數據並檢測虛假關注者- 選擇發起付費或簡單的贈送活動（這使您可以與最合適的個人資料合作，優化您的預算） - 擁有在所有社交網絡（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在35 個國家/地區以7 種語言、跨所有領域發起5000 多個行銷活動的經驗- 最符合人體工學和用戶友好的介面- 根據眾多基準，最完整的平台- 免費平台支援（透過郵件或電話） 自2012 年以來，Influence4You 結合了頂尖技術和影響力行銷專家。
Influential
influential.co
Influenceial 透過優化最聰明的人工智慧數據，將品牌與影響者精確匹配，以吸引新受眾，從而獲得無與倫比的可衡量結果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的遊戲影響者行銷平台，將創作者、軟體和服務集於一個入口網站。透過有機激勵評論活動、具成本效益的績效行銷活動、贊助內容活動等吸引全球創作者。數以千計的出版商和品牌依靠 Keymailer 來實現其影響者行銷目標，並訪問我們由超過 50,000 名專業級影響者和媒體組成的網路以及 35 億受眾。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影響者行銷平台將最新的數據和技術結合在簡單的 UX/UI 中，使品牌能夠達到新的認知度並帶來可觀的投資報酬率。
Modash
modash.io
對於優先考慮成長的公司來說，這是唯一的影響者工具。一個全球影響者搜尋引擎，具有目標受眾數據並監控不斷增長的 B2C 業務。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影響者行銷解決方案工具，可讓使用者完全掌控自己的策略以及與影響者的溝通。該應用程式專為電子商務商店設計，用於連接他們的商店並開始簡化影響者銷售並根據影響者使用優惠券的銷售追蹤投資回報率和收入。 Ninja Influence 由數據驅動 - 擁有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超過 1 億名影響者的資料庫 - 迄今為止網路上最全面的資料庫。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一個行銷平台，用於聯繫影響者、與品牌合作、簽訂合約和衡量參與度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一個創新的影響者行銷平台，旨在為小型企業、新創公司和個人企業家提供支援。它為影響者和聯盟行銷提供了一個用戶友好的平台，旨在滿足不斷發展的企業不斷變化的需求。它的目標是成為各種規模的公司可訪問且有效的合作夥伴，專注於擴大影響力、提高品牌知名度並在影響者行銷領域推動強勁的投資回報。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供發現影響者、預測行銷活動和衡量投資報酬率所需的工具，幫助行銷人員和代理商在影響者行銷中脫穎而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 為您分析來自所有主要社群媒體平台的數千小時的影片內容。它使用人工智慧技術來提取獨特且相關的影片見解，例如觀眾情緒數據、參與率以及影片和文字中品牌或產品提及的熱門時刻。作為一種社交聆聽工具，它理解創作者在影片中所說和展示的內容。此外，它將這一點與受眾反應聯繫起來，允許即時創作者主導的活動優化，以實現最大程度的參與。
Primetag
primetag.com
Primetag 是一款功能強大的影響者行銷軟體，旨在讓複雜的事情變得簡單，讓困難的事情成為可能。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟的數據基礎設施之上使用令人難以置信的營銷人員來解決任何有影響力的行銷挑戰。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
TrueFanz Fans
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Stellar
stellar.io
Stellar 的網紅行銷解決方案讓您更聰明、更快速、更有效率地進行行銷活動。透過Stellar 直覺且易於使用的軟體，行銷人員可以拋棄電子表格，自動化尋找影響者的繁瑣手動流程，對他們參與的影響者做出數據驅動的決策，安排和自動化工作流程，甚至預測和衡量行銷活動投資報酬率。憑藉我們尖端的技術和熱情的員工，Stellar 軟體和代理商已經為世界各地和各個行業的許多公司提供了幫助。
Socialveins
socialveins.com
它是一個有影響力的行銷平台，活動經理可以與平台上註冊的數千名創作者一起發起和管理他們的活動
Social Native
socialnative.com
Social Native 是全球領先的市場，幫助品牌大規模獲取創意。包括阿迪達斯、The North Face 和樂高在內的數千個全球品牌依靠 Social Native 來滿足整個客戶旅程中對高性能內容不斷增長的需求。 Social Native 的智慧內容工作流程將自然策略和付費策略連結起來，幫助我們的合作夥伴實現其內容的全部生命週期價值。其使命是使創意內容民主化，幫助品牌透過多元化和真實的故事講述與受眾保持聯繫。
Socialfaim
socialfaim.com
Socialfaim 是一個人工智慧驅動的影響者行銷和創作者管理平台。我們提供最好的服務，並幫助品牌根據社群媒體平台的影響力、人口統計和受眾來識別影響者。我們的人工智慧工具可協助您與真正與真正的追隨者互動的最佳影響者建立聯繫。 Socialfaim 工具可協助您追蹤活動並衡量效果。
Sauce Social Commerce
addsauce.com
透過視覺購物和 Instagram 商店為您的追蹤者提供一鍵式衝動購買力，將您的用戶生成內容轉化為可購物的社交證據，並將影響者轉化為您品牌的強大零售管道。 Sauce 提供了一個具有簡單易用的工具和嵌入的平台，可將您的社交媒體轉變為強大的電子商務社交購物體驗。 Inc 雜誌稱「…影響者行銷即將突破屋頂」 - Sauce 相信，蓬勃發展的社群是社群行銷激增的背後原因，也是每個令人驚嘆的品牌的核心。其使命是幫助偉大的品牌了解他們的追隨者，並利用對其最有影響力的擁護者及其內容的洞察來尋找新的受眾。 數據為王，但很少人知道如何利用其不斷擴大的潛力。 Sauce 為品牌和創作者提供了一個透過大數據分析來了解受眾的平台。這些見解圍繞著其社會生態系統展開，並能夠發現互利的合作機會以及了解和發展充滿活力的社區的方法。
SARAL
getsaral.com
SARAL 是專為電子商務品牌打造的簡單有效的影響者行銷平台。尋找未開發的影響者、自動化外展、管理關係、追蹤績效和發送付款 - 一切都在同一個屋簷下！獲取免費試用並親自測試！
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和廣告商使用的雲端為基礎的軟體。 Rizer Social 定位為績效行銷和商業智慧工具，與其他更專注於交易市場的平台完全不同。我們的解決方案透過管道和受眾的透明度和績效基準測試，降低了廣告商的風險，並在與有影響力的人合作時擴大了結果。
Promoty
promoty.io
Promoty 是一種影響者關係行銷工具，可協助品牌和代理商找到合適的創作者、管理影響者關係並節省影響者行銷時間。
Creable
creable.com
Creable 是一款經濟高效的一體化影響者行銷平台，可簡化整個影響者行銷流程。從尋找和分析完美的影響者、與他們溝通，到管理活動、追蹤後期表現和自動化報告。 Creable 擁有業界最大的影響者資料庫，涵蓋Instagram、TikTok 和YouTube 上超過3 億的影響者、先進的搜尋功能以及一整套人工智慧驅動的功能，提供實惠的價格、靈活的訂閱選項以及現代化、易於使用的服務。利用 Creable 的人工智慧洞察力，透過與不僅與您的品牌產生共鳴，而且還擁有高度參與和相關受眾的影響者建立聯繫，最大限度地提高投資回報率。
HOLLYFY
hollyfy.com
人工智慧配對平台，供廣告商和內容創作者進行影響者行銷、贊助、植入式廣告和品牌娛樂交易。提出報價、發送提案、開始/完成交易並發展您的業務。
Drope.me
drope.me
Drope.me 是一個連結遊戲公司、微主播及其社群的影響者行銷平台。我們幫助遊戲發行商和開發人員與主播進行效果行銷活動。同時，Drope.me 透過與遊戲品牌合作，幫助微主播開始透過其活動獲利。
CreatorsJet
creatorsjet.com
CreatorsJet 是一個開創性的一體化平台，為內容創作者和機構提供無縫解決方案，從快速 Jet Kit 創建到多平台社交連接和即時統計共享，促進輕鬆的品牌合作。
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一個影響者行銷平台，使用戶能夠發現影響者、分析市場和追蹤活動，擁有超過 300 萬影響者、130 多個過濾器、500 多個主題和近 9000 個利基市場。 CreatorDB 為用戶提供了對影響者行銷的精細訪問，旨在使他們能夠使用 130 多個搜尋條件來發現合適的影響者。此外，使用者還可以： 在幾秒鐘內將個人創建者的結果與其主題的平均結果進行比較，以進行基準測試。追蹤活動，區分與品牌相關的所有內容，並獲取匯總資訊。透過「品牌」部分關注競爭情況，可以看到他們正在做什麼以及他們的內容表現如何。看看圍繞不同主題的內容表現如何，以決定參與的時間和地點。存取有關創作者和主題人口統計的詳細數據，並確保您始終與正確的人交談。所有 CreatorDB 服務都可以透過我們的 SaaS 和 API 整合來取得，以便與您目前的工作流程最佳結合。 CreatorDB 也提供代理服務以及內部端對端活動管理。該供應商表示，他們的代理商團隊精通 11 種最常用的語言，這使其成為跨境活動的可行解決方案。
Boksi.com
boksi.com
有影響力的行銷活動。具有完全使用權的定製品牌照片和影片。超過 10,000 位出色的創作者。一切都在一個易於使用的平台上。