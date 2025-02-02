有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞典

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什麼是當前？對於希望建立大使計畫、最大化影響力行銷並增加收入的品牌來說，這是第一大解決方案。在 Current Technologies，我們的工具套件為品牌提供支持，從創作者發現到活動管理，再到自動化人才支付和稅務合規。我們可以幫助您為您的品牌找到最好的影響者和大使，大規模創建有影響力的內容，並衡量真正的投資回報率，以推動您的業務成功。在我們的產品套件中，您將享受： 1.) 大使中心 - 一個完整的大使平台，專為您的成長而設計。啟動私人大使社群、衡量內容表現、追蹤銷售並增加收入。 2.) 程序化招募 - 無需花費數小時尋找合適的影響者。讓我們的軟體完成每天匹配潛在創作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我們的整合平台使您的團隊能夠授權付款、客製化付款、收集稅務文件並自動將 1099 分配給人才。同時讓您的創作者能夠靈活地透過 ACH、電匯或 PayPal 接收付款。 4.) 訊息傳遞 - 與您的社區建立有意義且持久的聯繫。聯繫潛在的合作夥伴，直接與您的大使和影響者溝通，或與整個社區聊天。 5.) 報告和分析 - 衡量您的成功，同時利用報告套件中的全面績效洞察來微調您的策略。 6.) 託管服務和客戶管理 - 我們發展有利可圖的大使計畫。我們制定持久的影響者策略。我們為客戶的成功負責。