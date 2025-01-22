有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 俄羅斯

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 幫助行銷人員衡量、改進和報告他們在社群媒體上產生的影響。 Keyhole 的社群聆聽、影響者追蹤和社群媒體分析產品可協助行銷人員改善社群媒體策略，並向同事和客戶證明其影響力。 Keyhole 易於使用的儀表板可讓您立即建立和分享報告，每年節省數百個小時。 使用 Keyhole 的專用影響者指標來分析談論您的主題標籤的倡導者。 *您可以根據影響者的地理位置和簡歷中的關鍵字來過濾影響者。聯繫有影響力的人，以幫助提高參與度並提高您的行銷投資報酬率。 * 您也可以根據影響者產生的曝光度和參與度對他們進行排序。分析儀表板有一個方便的詞雲，顯示主標籤常用的標籤。 * 您可以輕鬆使用該工具來識別與您的活動相關的最受歡迎的主題標籤並找到機會領域。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入成長，請造訪 www.impact。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲得高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾產生共鳴，並在最有效的分銷渠道上播放視頻
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Word on The Block
wordontheblock.com
Word on the Block 是進入影響者行銷世界的最簡單、最有效的方式。只需準確告訴我們您的目標影響者是誰，我們就會立即開始優化，以找到與您的品牌相符的完美創作者群體。
Popular Pays
popularpays.com
Pope Pays 是適合各種規模品牌的一體化影響者行銷和視覺內容創建平台。旨在讓協作變得簡單直觀，Popular Pays 讓您能夠擴展內容創建工作並發起可推動業務影響的行銷活動，而無需兼顧多個平台或創作者接觸點。我們的創作者市場可讓您輕鬆尋找與您的品牌價值觀和受眾相符的影響者和創作者。 Pope Pays 是 Meta、TikTok、Amazon 和 Pinterest 的官方合作夥伴，並與 Kelloggs、Kraft、Delta 和 Lyft 等品牌合作。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。 根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。 該研究訪問了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 提供業界最大、最廣泛的網路、綜合平台和最熱忱的服務，為您的成功提供真正的投資。 ** 積極主動的策略和專業知識：擁有超過 15 年的經驗，針對每個客戶的獨特目標量身定制方法。 ** 單一平台上的創新：來自單一供應商的所有類型的 UGC，具有支援所有業務規模和配置的易於使用的平台。 ** 全球最大的網絡：由 11,500 多個品牌和零售商組成的網絡，擁有數百萬活躍購物者，因此我們知道誰在買什麼，並可以提供相關廣告和個人化購物體驗。 ** 內容完整性和安全性：利用詐欺和垃圾郵件預防技術以及最大的由 38 種語言的母語人士組成的內部審核團隊，審查真實性以保護您的品牌。 ** 卓越的服務和支援：致力於建立真正的合作夥伴關係，提供 24/7 全球支援以及業界領先的客戶滿意度水準。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品充滿熱情的社群和企業級技術為品牌和零售商提供了在整個客戶旅程中創造更智慧的購物者體驗所需的工具。
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一個端到端的企業創作者管理平台，適用於希望將大使、影響者和附屬機構集中在一個屋簷下的行銷團隊。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消費者為中心的品牌都使用 SocialLadder 透過客戶進行行銷，並將其轉化為成長動力，激活社群來創建內容並提高轉換率。 SocialLadder 技術可讓您簡化溝通、分配數位和現實世界的任務、監控參與度，並獎勵幫助推廣您的品牌的成功大使。您的大使是為成功而準備的，同時讓您專注於整體成長策略，而不是花時間管理日常事務。 SocialLadder 擁有您的品牌所需的工具： 發現：使用機器學習在 CRM 中尋找最適合成為大使的客戶 追蹤：為大使定位並分配任務（數位、實體和轉換追蹤） 衡量：投資回報率和單位大使活動的經濟性整合：用於複雜部署的企業API 流線：任務分配、溝通和大使入職參與：大使100% 移動，以保持社區參與度和責任感獎勵：平台內置庫存和付款管理規模：從成功中自動學習大使協助找到更多資訊 聯絡 SocialLadder 以獲取現場演示。
Heepsy
heepsy.com
Heepsy 是一個專為品牌和代理商設計的影響者行銷平台。接觸來自全球數以百萬計的影響者，以及為您的社群媒體活動找到合適人選所需的工具。尋找 Instagram、YouTube 和 TikTok 上的影響者。按位置、類別、追蹤者數量、參與率等篩選搜尋。 Heepsy 還提供有關每個影響者的詳細分析報告。分析他們的參與度、追蹤者成長、受眾人口統計和真實性。避免擁有高度可疑的受眾和無機增長的影響者。查看他們對每個貼文的平均按讚數和留言數，以了解為您的品牌創建的內容的效果如何。將您最喜歡的影響者整理成清單。想要取得聯絡資訊以便開始聯繫有影響力的人嗎？下載您的清單以獲取聯絡資訊以及所有其他影響者統計數據，並保存在您需要的地方。它不僅為品牌提供了尋找影響者的選擇，還引入了市場選項，影響者可以在其中找到品牌發布的活動。在這裡，創作者可以靈活地選擇符合他們興趣的行銷活動，並可以根據行銷活動的位置、促銷網絡、促銷的類別等進行過濾。這種設置確保影響者可以輕鬆發現符合受眾偏好和自己的內容創建風格的活動。準備好嘗試了嗎？ Heepsy 提供免費試用和每月計劃，因此您可以在做出任何長期承諾之前試用平台。請立即訪問我們，免費註冊並嘗試一下。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一個也是最好的產品，可以幫助品牌根據品牌條款透過影響者商店更好地為創作者貨幣化。 LoudCrowd 為電子商務領域的頂級品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一種創作者商務解決方案，可與 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方參與者進行實際競爭。 LoudCrowd 的客戶不僅從第3 方參與者那裡贏回了重要的收入，而且還看到了創作者附屬轉換率(CVR) 和平均訂單價值(AOV) 的大幅提高，以及客戶獲取(CPA) 成本的顯著降低。 LoudCrowd 的影響者商店的工作原理是允許品牌為任何創作者提供白標個人化頁面。創作者可以 DIY 產品捆綁、整合 Instagram 和 TikTok 的內容，並從他們推動的銷售中賺取佣金。個人化登陸頁面是自動建立的，無需品牌的任何開發資源。 LoudCrowd 的影響者商店代表了有利於品牌的創作者聯盟行銷的未來。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings 找到您，透過 Affiliate Hunt 搜尋聯屬公司，然後讓您的聯盟公司透過 MLM 為您招募更多聯盟公司。 - 獎勵佣金、固定或手動獎勵 - 追蹤註冊、銷售和訂閱 - 與附屬機構共享行銷資產，確保其內容始終符合品牌要求。 - 開展活動- 提供獎金或其他額外獎勵來實現目標# 影響者營銷平台- 搜索並聯繫Instagram、Tik Tok 和YouTube 影響者加入您的計劃- 創建活動，讓影響者提交內容供您批准- 向影響者支付固定的內容費用或獲得銷售佣金 # 客戶推薦行銷工具 - 讓客戶將您的朋友推薦給他們的朋友。透過購買後模式和推薦小部件上的優惠來吸引他們- 透過自訂電子郵件將您的客戶培養成傳道者- 與影響者和附屬機構分開- 透過商店積分、佣金或其他固定獎勵來獎勵客戶-您決定14 天免費試用在所有方案上！
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的會員管理工具。它幫助公司透過其市場招募新的附屬機構，幫助他們在自己的人脈之外發展。他們的 USP 是乾淨的用戶介面、即時聊天支援以及他們吸收客戶反饋的方式。該公司是由前任客戶成功主管創建的，他們對如何開展業務非常清楚；他們肯定希望人們從他們的產品中獲得價值，並將幫助您實現這一目標。他們提供免費計劃，當您購買高級套餐時，您將根據他們定義的定價方式很快獲得投資回報。這是 SaaS 公司啟動聯盟計畫的好方法，無需高昂的前期成本。公司位於荷蘭烏特勒支（符合GDPR），成立於2020年。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作夥伴自動化的領導者。 Partnerize 平台是同類平台中唯一能夠為行銷人員提供完全整合、全面的發現、招募、優化、支付、品牌安全和詐欺預防功能的套件，幫助他們尋求高透明度、可擴展的補貼，以減輕其單位經濟效益的壓力。透過無與倫比的服務（包括該類別唯一的內部支援計劃）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整個合作夥伴行銷生命週期 - 一切都在一個平台上。 Partnerize 已榮獲二十多個獎項，其中包括國際績效行銷獎的最佳技術獎。全球領先的公司，包括63 家頂級零售商、12 家國際航空公司、9 家最大的電信公司和1600 多個其他全球品牌，每年依靠Partnerize 推動和管理超過60 億美元的合作夥伴銷售額和7 億美元的合作夥伴付款。 Partnerize 總部位於紐約，在澳洲、英國、日本、舊金山、費城和威爾克斯-巴里設有辦公室。有關 Partnerize 如何幫助您將合作夥伴轉變為利潤中心的更多信息，請訪問 https://partnerize.com/en。
Influence.co
influence.co
在過去的四年裡，我們建立了影響者經濟中最大的真人社群。我們與超過 170,000 個影響者、超過 35,000 個品牌和超過 10,000 個代理商合作。我們的平台可讓您透過單一的端到端解決方案立即發現、參與和聯繫有影響力的人。不再需要手動電子表格。不再有託管服務。無需再花費無數時間在 Instagram 上與最優秀的人才建立聯繫。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 新創公司提供聯盟行銷軟體，幫助他們建立和運作自己的聯盟計畫。與其他解決方案不同，Tolt 有一個免費計劃，並且開箱即用，可以直接與 Stripe 和 Paddle 配合使用。幫助您的 SaaS 透過聯盟行銷發展的一切，包括自動付款、聯盟白標聯盟入口網站、資產頁面、0% 費用等等！
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 為品牌提供了簡化影響者活動並推動更多銷售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影響者發現工具套件找到最佳影響者，其中包括經過審查的影響者大型資料庫、透過 Live Capture 進行有機影響者識別以及透過電子商務整合進行影響者識別。在一個平台上追蹤所有影響者關係、管理影響者付款並衡量活動結果。 Upfluence 的端到端平台讓擴大影響者行銷比以往任何時候都更容易。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡介中帶有自定義鏈接，等等！
CreatorDB
creatordb.app
CreatorDB 是一個影響者行銷平台，使用戶能夠發現影響者、分析市場和追蹤活動，擁有超過 300 萬影響者、130 多個過濾器、500 多個主題和近 9000 個利基市場。 CreatorDB 為用戶提供了對影響者行銷的精細訪問，旨在使他們能夠使用 130 多個搜尋條件來發現合適的影響者。此外，使用者還可以： 在幾秒鐘內將個人創建者的結果與其主題的平均結果進行比較，以進行基準測試。追蹤活動，區分與品牌相關的所有內容，並獲取匯總資訊。透過「品牌」部分關注競爭情況，可以看到他們正在做什麼以及他們的內容表現如何。看看圍繞不同主題的內容表現如何，以決定參與的時間和地點。存取有關創作者和主題人口統計的詳細數據，並確保您始終與正確的人交談。所有 CreatorDB 服務都可以透過我們的 SaaS 和 API 整合來取得，以便與您目前的工作流程最佳結合。 CreatorDB 也提供代理服務以及內部端對端活動管理。該供應商表示，他們的代理商團隊精通 11 種最常用的語言，這使其成為跨境活動的可行解決方案。
Current
current.tech
什麼是當前？對於希望建立大使計畫、最大化影響力行銷並增加收入的品牌來說，這是第一大解決方案。在 Current Technologies，我們的工具套件為品牌提供支持，從創作者發現到活動管理，再到自動化人才支付和稅務合規。我們可以幫助您為您的品牌找到最好的影響者和大使，大規模創建有影響力的內容，並衡量真正的投資回報率，以推動您的業務成功。在我們的產品套件中，您將享受： 1.) 大使中心 - 一個完整的大使平台，專為您的成長而設計。啟動私人大使社群、衡量內容表現、追蹤銷售並增加收入。 2.) 程序化招募 - 無需花費數小時尋找合適的影響者。讓我們的軟體完成每天匹配潛在創作者的所有工作。 3.) 支付平台 - 我們的整合平台使您的團隊能夠授權付款、客製化付款、收集稅務文件並自動將 1099 分配給人才。同時讓您的創作者能夠靈活地透過 ACH、電匯或 PayPal 接收付款。 4.) 訊息傳遞 - 與您的社區建立有意義且持久的聯繫。聯繫潛在的合作夥伴，直接與您的大使和影響者溝通，或與整個社區聊天。 5.) 報告和分析 - 衡量您的成功，同時利用報告套件中的全面績效洞察來微調您的策略。 6.) 託管服務和客戶管理 - 我們發展有利可圖的大使計畫。我們制定持久的影響者策略。我們為客戶的成功負責。
Inflead
inflead.com
Inflead 處於影響者行銷情報的最前沿，提供無與倫比的精確度和分析功效。 Inflead 利用先進的科學技術在影響者行銷領域保持領先地位。 Inflead 的平台為品牌、代理商和媒體中心提供服務，提供一整套用於影響者搜尋、人工智慧驅動的分析、活動管理和競爭洞察的工具。 Inflead 可以存取 Instagram、TikTok、YouTube 和 Twitch 等平台上超過 1000 萬個個人資料，使我們的客戶能夠發現、評估、追蹤和發展他們的影響者活動。深入我們的數據實驗室，發現市場趨勢、分析競爭對手策略並接收量身定制的報告。
Influencer Hero
influencer-hero.com
Influencer Hero 是一款一體化影響者管理軟體，由影響者資料庫和全方位服務 CRM 組成，可自動執行整個活動管理流程。可分為三個步驟。 1).透過我們的 1170 萬 Instagram 和 1230 萬 Youtube 影響者資料庫以及詳細的搜尋過濾器 + 假追蹤者和機器人檢測 2) 發現影響者。透過我們的 CRM 進行自動通訊 3)。報告和分析，包括經過驗證的展示次數、點擊次數和轉換次數。透過與您的商店集成，您可以透過我們的 CRM 管理整個流程。您可以設定聯盟連結、折扣代碼並自動處理付款。如果您希望讓影響者完全控制，他們可以登入其聯盟會員儀表板，查看他們的表現並自行支付其聯盟會員餘額。影響者發布後，它將自動保存在 CRM 中，以供審核、下載和重複使用。產品可以透過 CRM 自動出貨，如果您想聯絡您的 Facebook 業務經理，您可以透過付費廣告來提升您的影響力內容。我們不僅擁有這個擴展且易於使用的平台，而且我們還確保所有公司（無論規模大小）都可以存取該平台。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）
Racontor
racontor.com
Racontor 是一個創作者經濟平台，我們正在利用社群媒體創作者的力量顛覆龐大的全球網路行銷產業。我們的服務包括影響者行銷和其他創作者服務。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
Statusphere
joinstatus.com
Statusphere 是一個微型影響者行銷平台，旨在幫助消費品牌大規模賺取內容。我們先進的配對工具、履行技術和品牌入口網站消除了開展影響者活動所涉及的 98% 的手動跑腿工作。這意味著您可以維持始終在線的影響者行銷策略，而無需犧牲您的日程安排。透過即時存取已授權的內容，品牌可以建立一個持續的真實 UGC 庫。透過簡化最艱鉅的行銷任務，Statusphere 使品牌能夠在很短的時間內從經過審查的創作者那裡獲得數百個貼文。
The Cirqle
thecirqle.com
Cirqle 是一個最先進的影響者行銷平台，供廣告商進行端到端的創作者活動。該平台透過 Meta、Instagram 和 TikTok 上的付費社交活動支援 100 萬創作者，以提高 RoAS、覆蓋範圍、參與度並降低客戶獲取成本。 The Cirqle 的軟體平台簡化了由創意策略師團隊支持的高品質影響者工作。工作範圍包括輕鬆啟動有影響力的品牌知名度和銷售，無縫批准/擴展內容以填充品牌管道，或快速測試新的（廣告）展示位置以促進成長。與他們自己的廣告(BAU) 和傳統內容製作方法相比，與The Cirqle 合作製作創作者製作的內容時，客戶的整體製作和採購成本平均降低了30-50%，同時RoAS 和性能提高了10倍。
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一個可以即時聯繫您的直接市場； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影響者和創作者與數百萬全球品牌建立付費合作關係。與您所在領域的品牌合作，展示您的創造力，獲得曝光度，建立您的個人品牌，並透過創建與您的追隨者產生共鳴的引人入勝且真實的內容來賺錢。透過 Ainfluencer 行動應用程序，您可以獲得無限的機會，最大限度地發揮您的收入潛力，並指導您的追蹤者購買他們喜歡的產品。
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，使行銷人員、公關公司、人才機構和影響者網路能夠發現影響者，啟動、管理、追蹤和歸因跨主要社交媒體平台（包括Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和Twitter ）的影響者行銷活動。該平台專為亞洲打造，讓用戶可以訪問該地區超過 300,000 個影響者和影響者數據點，包括在其影響者姐妹應用程式 AnyCreator 上註冊的用戶。 AnyTag 也為用戶的品牌擁有的社群媒體帳號提供社群媒體分析，包括人口統計和貼文分析、競爭對手分析、主題標籤分析、品牌提及和 UGC 管理。
Atisfyre
atisfyre.com
Atisfyre 是一個由人工智慧驅動的綜合影響者平台，使數百萬影響者能夠與全球品牌建立強有力的合作。更好的是 - Atisfyre 對影響者完全免費。 Atisfyre 的誕生源自於我們對變革影響者行銷產業並對其產生正面影響的熱情。我們看到各種規模的影響者找到合適的合作品牌是多麼困難，並且知道我們可以開發一個平台，為他們提供跳過中間人並成為自己的經理的工具。
Campaygn
campaygn.com
CAMPAYGN 是一款影響者行銷數據驅動的軟體解決方案，可優化您的影響者行銷工作流程和策略。我們致力於為大中型公司和集團服務。在影響者行銷的每個階段，我們都為您提供解決方案： ◾ 識別和發現名人、小眾影響者和新興人才。 ◾ 評估影響者的受眾品質。探討超過 3,200 萬個影響者檔案。 ◾ 獲得對影響者的深入見解和分析。點擊並創建有趣的自訂選角幻燈片。 ∎ 分析並預測您未來的活動。 ◾ 取得獨特追蹤者百分比。 ◾ 建立有影響力的活動並自訂您的工作流程儀表板。 ◾ 追蹤 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的數據 ◾ 產生詳細的分析報告。透過社交聆聽、基準測試和更多功能來增強您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等眾多公司使用。您準備好嘗試我們了嗎？
Embold
embold.co
Embold 是加拿大首選的影響者行銷平台，將品牌與 9,000 多名當地微型影響者聯繫起來。簡化活動管理、內容審核和影響者支出。受惠於我們量身訂製的解決方案，包括託管行銷活動、CampaignPlus 和白名單廣告。 Embold 受到加拿大頂級品牌的信賴，透過使用其軟體保證投資回報率最大化和行銷活動取得成功。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一個影響者行銷平台，專為滿足機構和品牌的需求而量身定制，使他們能夠透過數據驅動的決策和輸入來管理影響者發現、活動管理和報告
Influence4You
influence4you.com
該影響力行銷平台擁有超過 16 萬名訂閱的影響者並可存取 1 億個人資料。小網紅的吸引力是名人的三倍。利用他們的真實性，發現一些出色的個人資料，並透過市場上最完整的平台與他們一起有效管理您的活動！ Influence4You 的功能： - 為您的活動訪問超過160,000 名訂閱的影響者，並藉助集成工具HypeAuditor 查閱1 億個人資料的統計數據並檢測虛假關注者- 選擇發起付費或簡單的贈送活動（這使您可以與最合適的個人資料合作，優化您的預算） - 擁有在所有社交網絡（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin...）上、在35 個國家/地區以7 種語言、跨所有領域發起5000 多個行銷活動的經驗- 最符合人體工學和用戶友好的介面- 根據眾多基準，最完整的平台- 免費平台支援（透過郵件或電話） 自2012 年以來，Influence4You 結合了頂尖技術和影響力行銷專家。
Influential
influential.co
Influenceial 透過優化最聰明的人工智慧數據，將品牌與影響者精確匹配，以吸引新受眾，從而獲得無與倫比的可衡量結果。
Keymailer
keymailer.co
全球最大的遊戲影響者行銷平台，將創作者、軟體和服務集於一個入口網站。透過有機激勵評論活動、具成本效益的績效行銷活動、贊助內容活動等吸引全球創作者。數以千計的出版商和品牌依靠 Keymailer 來實現其影響者行銷目標，並訪問我們由超過 50,000 名專業級影響者和媒體組成的網路以及 35 億受眾。
Kolsquare
kolsquare.com
Kolsquare 的影響者行銷平台將最新的數據和技術結合在簡單的 UX/UI 中，使品牌能夠達到新的認知度並帶來可觀的投資報酬率。
Modash
modash.io
對於優先考慮成長的公司來說，這是唯一的影響者工具。一個全球影響者搜尋引擎，具有目標受眾數據並監控不斷增長的 B2C 業務。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影響者行銷解決方案工具，可讓使用者完全掌控自己的策略以及與影響者的溝通。該應用程式專為電子商務商店設計，用於連接他們的商店並開始簡化影響者銷售並根據影響者使用優惠券的銷售追蹤投資回報率和收入。 Ninja Influence 由數據驅動 - 擁有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超過 1 億名影響者的資料庫 - 迄今為止網路上最全面的資料庫。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一個行銷平台，用於聯繫影響者、與品牌合作、簽訂合約和衡量參與度。
Wednesday.app
wednesday.app
Wednesday.app 是一個創新的影響者行銷平台，旨在為小型企業、新創公司和個人企業家提供支援。它為影響者和聯盟行銷提供了一個用戶友好的平台，旨在滿足不斷發展的企業不斷變化的需求。它的目標是成為各種規模的公司可訪問且有效的合作夥伴，專注於擴大影響力、提高品牌知名度並在影響者行銷領域推動強勁的投資回報。
Woomio
home.woomio.com
Woomio 提供發現影響者、預測行銷活動和衡量投資報酬率所需的工具，幫助行銷人員和代理商在影響者行銷中脫穎而出
Aggero Software
aggero.io
Aggero 為您分析來自所有主要社群媒體平台的數千小時的影片內容。它使用人工智慧技術來提取獨特且相關的影片見解，例如觀眾情緒數據、參與率以及影片和文字中品牌或產品提及的熱門時刻。作為一種社交聆聽工具，它理解創作者在影片中所說和展示的內容。此外，它將這一點與受眾反應聯繫起來，允許即時創作者主導的活動優化，以實現最大程度的參與。
Ampifi.io
ampifi.io
Ampifi 讓中小型企業招募有影響力的人、追蹤他們的貼文並報告結果。
atisfyreach
atisfyreach.com
首個即時數據驅動的影響者經濟 AtisfyReach 提供自助式端到端影響者行銷技術，可輕鬆實現高投資回報率和全通路規模。 AtisfyReach 重新定義了影響者行銷。這個機器學習、人工智慧驅動的平台為影響者行銷帶來了新的活力，使企業能夠快速購買大規模活動。我們的演算法使用機器學習、人工智慧、數據和人口統計資訊來確保您的合約與我們的合作夥伴平台 Atisfyre 上最適合您的受眾的人員相匹配。在過去十年電子商務不斷變化的格局中，對影響者的需求不斷增加，從小型企業到大型企業都將其引入行銷策略中。我們支持主要的社群媒體平台——Facebook、Instagram、YouTube、Twitch 和 TikTok——這意味著您的品牌比以往任何時候都更容易以合適的價格與合適的受眾建立聯繫。
Boksi.com
boksi.com
有影響力的行銷活動。具有完全使用權的定製品牌照片和影片。超過 10,000 位出色的創作者。一切都在一個易於使用的平台上。
Brinfer
brinfer.com
Brinfer 擁有龐大的影響力群體，使品牌和機構能夠找到最適合其業務的內容創作者。他們能夠透過進階搜尋和篩選器找到不同類別中最具影響力的內容創作者，並根據每個影響者的表現和關鍵績效指標獲得獨特的分析和評分。品牌和機構可以根據地點、年齡、內容類型、語言或表現來尋找影響者。另一方面，有影響力的人可以訪問活動簡介並提交申請以參與任何活動。一旦選擇，他們可以在平台內與品牌一起定義所有細節，以創建最佳內容並對受眾產生影響。
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
Primetag
primetag.com
Primetag 是一款功能強大的影響者行銷軟體，旨在讓複雜的事情變得簡單，讓困難的事情成為可能。
Promoty
promoty.io
Promoty 是一種影響者關係行銷工具，可協助品牌和代理商找到合適的創作者、管理影響者關係並節省影響者行銷時間。
Upcred Advertiser
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Customer
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Upcred Creator
upcred.ai
UPRED 希望成為一個全球創作者經濟多元宇宙，透過帶來更多的真實性、可見性和技術改進來增強世界創作者經濟的能力。 UPRED GDS：為所有企業提供一站式解決方案，使他們能夠參與創作者經濟。 UPRED Multiverse：UPRED的Multiverse建立在UPRED GDS之上，將為創作者和企業解決一系列與創作者經濟相關的問題。 UPRED 總部位於印度班加羅爾，目前在全印度開展業務，並在美國、英國、杜拜、新加坡、日本和世界其他地區開展影響力行銷活動，能力有限。欲了解更多信息，請聯繫 [email protected] 並聯繫[email protected]
Rizer Social
rizersocial.io
Rizer 平台是品牌和廣告商使用的雲端為基礎的軟體。 Rizer Social 定位為績效行銷和商業智慧工具，與其他更專注於交易市場的平台完全不同。我們的解決方案透過管道和受眾的透明度和績效基準測試，降低了廣告商的風險，並在與有影響力的人合作時擴大了結果。
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟的數據基礎設施之上使用令人難以置信的營銷人員來解決任何有影響力的行銷挑戰。