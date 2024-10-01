有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 諾福克島

Sauce Social Commerce

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透過視覺購物和 Instagram 商店為您的追蹤者提供一鍵式衝動購買力，將您的用戶生成內容轉化為可購物的社交證據，並將影響者轉化為您品牌的強大零售管道。 Sauce 提供了一個具有簡單易用的工具和嵌入的平台，可將您的社交媒體轉變為強大的電子商務社交購物體驗。 Inc 雜誌稱「…影響者行銷即將突破屋頂」 - Sauce 相信，蓬勃發展的社群是社群行銷激增的背後原因，也是每個令人驚嘆的品牌的核心。其使命是幫助偉大的品牌了解他們的追隨者，並利用對其最有影響力的擁護者及其內容的洞察來尋找新的受眾。 數據為王，但很少人知道如何利用其不斷擴大的潛力。 Sauce 為品牌和創作者提供了一個透過大數據分...