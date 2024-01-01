有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 格陵蘭

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響力行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
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Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡介中帶有自定義鏈接，等等！
Impact
impact.com
Impact.com 是全球領先的合作夥伴關係管理平台，自 2008 年成立以來，一直在改變企業發現和管理所有類型合作夥伴關係的方式，包括附屬機構、影響者、商業內容出版商、B2B 等。的平台可以幫助企業（品牌、出版商和代理商）與出版商和消費者建立真實、持久和有益的關係。透過提供整個消費者旅程的可見性，他們能夠輕鬆、透明地聚合、協調和優化整個合作夥伴組合的總價值，從而推動成長並為消費者創造新價值。若想進一步了解 Impact.com 的技術平台和合作夥伴市場如何推動沃爾瑪、Uber、Shopify、聯想、歐萊雅、Fanatics、Levi's 和 1-800-Flowers 等全球企業品牌的收入...
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack 是針對合作夥伴關係的全端解決方案。該平台支援合作夥伴行銷、推薦和經銷商活動，並解決合作夥伴應用程式管理、參與、歸因、教育、支付、合規性和其他合作夥伴通路需求。 使用 PartnerStack 的公司將他們的計劃列在 PartnerStack 的市場中，將他們的計劃展示給不斷增長的超過 450,000 個合作夥伴網絡。由於透過 PartnerStack 網路獲得了合作夥伴，這些公司的合作夥伴通路收入增加了 30% 以上。此網路允許合作夥伴從單一平台銷售多個 SaaS 應用程式 - 這是投資管道的整合 SaaS 解決方案的必要條件。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
與合適的影響者建立聯繫並提高您的銷售額。 InfluencerMarketing.ai 協助您發現和管理影響者、衡量行銷活動的成功並透過品牌介面向客戶提供成果。
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Affable.ai
affable.ai
AI驅動的端對端網紅管理平台 最短時間內啟動更多網紅 600萬+網紅 | 4 個社群管道 | 1 個用戶友好、人工智慧驅動的平台受到100 多個全球領先品牌和4300 多個數據驅動行銷人員的信賴被華為、香奈兒、雅詩蘭黛、亞洲航空、施華洛世奇、奧美、宏盟、群邑等全球企業所使用！ affable.ai 的自助服務平台簡化了影響者活動的規劃和執行，從尋找最相關的影響者到衡量他們的影響力。行銷團隊可以利用 affable.ai 的深入人口統計洞察無縫優化其行銷活動，以獲得最大投資報酬率。 affable.ai 透過各種社群媒體平台（Instagram、Youtube、TikTok、Twitter）追蹤...
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 幫助行銷人員衡量、改進和報告他們在社群媒體上產生的影響。 Keyhole 的社群聆聽、影響者追蹤和社群媒體分析產品可協助行銷人員改善社群媒體策略，並向同事和客戶證明其影響力。 Keyhole 易於使用的儀表板可讓您立即建立和分享報告，每年節省數百個小時。 使用 Keyhole 的專用影響者指標來分析談論您的主題標籤的倡導者。 *您可以根據影響者的地理位置和簡歷中的關鍵字來過濾影響者。聯繫有影響力的人，以幫助提高參與度並提高您的行銷投資報酬率。 * 您也可以根據影響者產生的曝光度和參與度對他們進行排序。分析儀表板有一個方便的詞雲，顯示主標籤常用的標籤。 * 您可以輕鬆使用...
BrandChamp
brandchamp.io
透過 BrandChamp，將您的客戶轉變為品牌擁護者。 BrandChamp 前所未有地簡化了品牌宣傳計劃的啟動和管理。與成長最快的品牌一起透過成功的宣傳活動來提高推薦銷售並激勵用戶生成內容。我們的一體化平台與頂級電子商務解決方案、社交媒體平台和市場無縫整合。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是領先的統一客戶體驗平台，旨在將行銷、關懷和商務結合在一起，幫助企業縮小客戶體驗差距。 Emplifi 是一家擁有 20 多年行業專業知識的跨國公司，幫助達美航空、三星和福特汽車公司等 20,000 多個品牌在客戶旅程的每個接觸點為其客戶提供卓越的體驗。 Emplifi 的社群行銷雲使品牌能夠建立關聯、溝通、建立和適應動態的社群媒體世界。直覺、一體化、友善的平台 團隊可以快速加入並開始使用屢獲殊榮的友善 UI 以及跨每個社交管道規劃、安排、發布和衡量結果所需的所有工具和工作流程。強大的聆聽工具可測量脈搏人工智慧驅動的社群管理和聆聽工具可產生有關競爭、趨勢、影響者、追隨者和行為...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜尋器是一種工具，用於根據內容的性質（例如時尚、遊戲、媽媽）識別影響者並深入了解他們的受眾。該工具還可以透過將您在某個活動中合作的影響者分組在一起來幫助您追蹤和管理影響者活動。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
Upfluence
upfluence.com
Upfluence 為品牌提供了簡化影響者活動並推動更多銷售所需的所有工具。使用 Upfluence 的影響者發現工具套件找到最佳影響者，其中包括經過審查的影響者大型資料庫、透過 Live Capture 進行有機影響者識別以及透過電子商務整合進行影響者識別。在一個平台上追蹤所有影響者關係、管理影響者付款並衡量活動結果。 Upfluence 的端到端平台讓擴大影響者行銷比以往任何時候都更容易。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一個統一的影響者行銷解決方案，幫助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的創作者最大限度地提高品牌影響力。
HypeAuditor
hypeauditor.com
HypeAuditor 是一家 SaaS 公司，為與影響者打交道的品牌、機構和平台提供複雜的解決方案。 HypeAuditor 開發了一套全面的工具和報告，用於分析 Instagram、YouTube、TikTok、Twitch 和 Twitter 上的影響者，並規劃行銷活動。該工具集有助於發現和比較影響者帳戶的質量，驗證其受眾的真實性，並分析受眾人口統計。活動管理解決方案允許企業為有影響力的活動創建品牌媒體計劃，使用基於人工智慧的功能管理和自動化活動，並追蹤其績效。 HypeAuditor 提供一系列市場分析報告，旨在為企業提供行業見解以及不同國家和利基市場的影響者行銷景觀。這些報告包括...
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
Julius
juliusworks.com
Julius 是一個影響者行銷平台，提供由數據驅動的可擴展的全通路解決方案。其專有技術滿足企業客戶在識別、激活和準確衡量活動並獲得最佳價值方面的獨特需求。該公司吸引了包括 Allergan、NARS、Mediacom 和 Club Med 在內的全球客戶。 Julius 於 2012 年涉足網紅行銷，於 2017 年由 Jared Augustine、Tiki Barber 和 Marc Gerson 正式成立。 Julius 於 2020 年收購了 HYPR，該公司總體上擁有市場上最具影響力的行銷專業知識和數據分析。 Julius 被列入 Inc. 2021 年成長最快的私人公司 5000 ...
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷記錄系統，提供運作有影響力的影響者行銷計畫所需的情報和工具。我們的平台使行銷人員能夠透過投資正確的策略、智勝競爭對手、簡化行銷活動和擴展全球計劃來提高影響力和投資回報率。我們很榮幸能夠為領先品牌及其代理商提供全球最先進、規模最大的影響者行銷計劃，包括歐萊雅、資生堂、聯合利華、Charlotte Tilbury、米其林、潘多拉、三星、宏盟、愛德曼、和Cheil。我們的公司誕生於全球，並透過在 70 個國家和 26 種語言之間進行有效協調而蓬勃發展。您可以在舊金山、紐約、波士頓、倫敦、巴黎和新加坡找到我們。請造訪 www.traackr.com 以了解更多資訊...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
Influence.co
influence.co
在過去的四年裡，我們建立了影響者經濟中最大的真人社群。我們與超過 170,000 個影響者、超過 35,000 個品牌和超過 10,000 個代理商合作。我們的平台可讓您透過單一的端到端解決方案立即發現、參與和聯繫有影響力的人。不再需要手動電子表格。不再有託管服務。無需再花費無數時間在 Instagram 上與最優秀的人才建立聯繫。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
Fohr
fohr.co
在 Fohr，我們相信大使行銷是最好的影響者行銷。這是一種你記得的廣告，同時，那種你忘記的廣告根本就是廣告。它建立在品牌熱愛、講故事和誠實的基礎上。 Fohr 是世界上第一個影響者行銷平台，自 2013 年以來一直將頂級品牌與合適的創作者聯繫起來。我們的自助服務平台可協助您無縫地進行影響者活動，從影響者識別到報告。大使管理平台 (AMP) 您的影響者社群來找您。客製化軟體可招募您的最佳客戶作為品牌大使。託管服務我們尋找有影響力的合作夥伴並為您進行活動。我們的專有技術豐富了策略性端到端大使活動計畫管理。客製化科技我們共同創作了一些全新的東西。根據您的業務需求完全客製化的影響者計畫、策略和平台。我...
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
TrueFanz Influencers
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
OkFans
okfans.com
Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是合作夥伴自動化的領導者。 Partnerize 平台是同類平台中唯一能夠為行銷人員提供完全整合、全面的發現、招募、優化、支付、品牌安全和詐欺預防功能的套件，幫助他們尋求高透明度、可擴展的補貼，以減輕其單位經濟效益的壓力。透過無與倫比的服務（包括該類別唯一的內部支援計劃）的支持，借助 Partnerize，您可以控制整個合作夥伴行銷生命週期 - 一切都在一個平台上。 Partnerize 已榮獲二十多個獎項，其中包括國際績效行銷獎的最佳技術獎。全球領先的公司，包括63 家頂級零售商、12 家國際航空公司、9 家最大的電信公司和1600 多個其他全球品牌，每年依靠Partn...
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Lefty
lefty.io
Lefty 是專為領先生活風格品牌打造的端到端影響者行銷平台。 Lefty 幫助品牌和機構管理表現最佳的影響者計畫：人才發現和資格、關係管理、自動化活動報告、績效衡量和競爭基準。左撇子是獨立團體的成員。 The Independents 是一個面向奢侈品和生活方式行業領導者的全球行銷和傳播團體。由 Karla Otto、K2、The Qode、Lefty 和 Bureau Betak 組合而成。辦事處：巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑、紐約、洛杉磯、東京、香港、上海、北京、首爾、迪拜 更多信息，請訪問 https://www.lefty.io。
inBeat
inbeat.co
在我們經過垃圾郵件檢查的影響者資料庫中搜尋並尋找 TikTok 和 Instagram 影響者。使用我們的工具來搜尋、審查和追蹤您的影響者行銷活動。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Tolt
tolt.io
Tolt 向 SaaS 新創公司提供聯盟行銷軟體，幫助他們建立和運作自己的聯盟計畫。與其他解決方案不同，Tolt 有一個免費計劃，並且開箱即用，可以直接與 Stripe 和 Paddle 配合使用。幫助您的 SaaS 透過聯盟行銷發展的一切，包括自動付款、聯盟白標聯盟入口網站、資產頁面、0% 費用等等！
#paid
hashtagpaid.com
#paid 是一個創作者市場，它將經過審查的創作者與世界上最知名的品牌（如麥當勞、絲芙蘭、三星和迪士尼）聯繫起來。創作者和行銷人員共同協作，以集中且整合的體驗衡量整個創作者行銷活動。該公司幫助創作者做他們喜歡的事情，並透過針對大類別問題的專有技術解決方案為創作者生態系統帶來信任，例如公平定價、演算法匹配和自動化內容使用權，從而創建真正的全通路創作者行銷。 #paid 不依賴虛榮指標和影響者，而是專門關注創作者，並衡量他們對基本業務績效指標的影響。辦事處的行銷團隊和內容創作者提供支援。
Phlanx.com
phlanx.com
Phlanx 是一個行銷平台，用於聯繫影響者、與品牌合作、簽訂合約和衡量參與度。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 為標誌性生活風格品牌提供先進的影響者行銷分析和解決方案。我們的影響者行銷分析平台可讓您全面了解您的品牌的免費媒體方案。我們幫助您： - 全面了解為您的品牌創建的所有最重要的影響者內容。 - 了解整個影響者社群並評估個人關係。 - 透過追蹤、評估和比較活動績效來完善和調整您的影響者行銷策略。 - 了解您品牌隨時間的表現指標，並利用競爭對手、市場和產業分析來擴大您的領先優勢。
Afluencer
afluencer.com
在這裡認識影響者、小影響者和創作者！適用於 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的貼文和影片。 • 我們將向您介紹新的合作夥伴，他們將為您創建用戶生成內容 (UGC) 並將其發佈到他們的社交媒體頻道上。 • 您可以向我們註冊（免費！）以設定您的品牌資料。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
Humanz
humanz.com
Humanz 是一個由人工智慧驅動的平台，讓行銷人員和影響者能夠輕鬆、可靠且值得信賴地進行影響力行銷。該解決方案解決了行銷人員的主要痛點，能夠大規模識別相關且經過驗證的內容創作者；然後在單一平台上管理從影響者選擇、內容審批、支付和投資回報率分析的整個活動流程。全球領先的跨國客戶都選擇使用 Humanz，包括麥當勞、金佰利、Zara、歐萊雅、雀巢、聯合利華、Group M、宏盟和環球麥肯。 Humanz 的重點是透過口碑行銷實現盈利，為各種規模的有價值的內容創作者提供支持，並將他們轉變為您品牌在社交媒體上的銷售人員，使他們能夠根據業績（以我們的銷售像素衡量）實現收入最大化。迄今為止，我們的客戶已...
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我們相信社群分發的視覺內容是廣告的未來。現在，這種情況正在 Instagram 上發生，我們希望幫助品牌參與這場冒險並在 Instagram 上獲勝。該平台允許品牌衡量他們的 Instagram 行銷努力並吸引有影響力的人來創建內容。
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家公司。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟...
TrueFanz Fans
truefanz.com
TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
Sauce Social Commerce
addsauce.com
DTC 品牌的一體化品牌內容、UGC 和影響者購物解決方案。在社群媒體主導買家旅程的時代，Sauce 提供了專為現代 DTC 電子商務量身定制的全方位工具包。我們將Instagram 購物、用於真實品牌曝光的自動化UGC、策略影響者合作夥伴關係以及用於視訊商務的尖端Sauce TV 結合在一起，提供了一個可提升信任、增強參與度並提高轉換率的客戶參與平台。體驗不僅直觀而且具有深度互動的購物之旅。 * Instagram 和 TikTok：將社群貼文變成可購物的體驗。 * UGC：使用真實世界的內容來提高信任和銷售。 * 影響者合作夥伴關係：透過值得信賴的聲音解鎖投資報酬率。 * Sauce TV...
SARAL
getsaral.com
SARAL 是專為電子商務品牌打造的簡單有效的影響者行銷平台。尋找未開發的影響者、自動化外展、管理關係、追蹤績效和發送付款 - 一切都在同一個屋簷下！獲取免費試用並親自測試！
LinkPizza
linkpizza.com
Linkpizza 是一個影響者行銷平台，允許廣告商搜尋、尋找影響者並與影響者建立聯繫，並在其平台上管理影響者活動。 Linkpizza 的網路上有超過 3,500 位影響者，主要專注於荷蘭市場
Boksi.com
boksi.com
有影響力的行銷活動。具有完全使用權的定製品牌照片和影片。超過 10,000 位出色的創作者。一切都在一個易於使用的平台上。
Modash
modash.io
對於優先考慮成長的公司來說，這是唯一的影響者工具。一個全球影響者搜尋引擎，具有目標受眾數據並監控不斷增長的 B2C 業務。
Influence4You
influence4you.com
該影響力行銷平台擁有超過 16 萬名訂閱的影響者並可存取 1 億個人資料。小網紅的吸引力是名人的三倍。利用他們的真實性，發現一些出色的個人資料，並透過市場上最完整的平台與他們一起有效管理您的活動！ Influence4You 的功能： - 為您的活動訪問超過160,000 名訂閱的影響者，並藉助集成工具HypeAuditor 查閱1 億個人資料的統計數據並檢測虛假關注者- 選擇發起付費或簡單的贈送活動（這使您可以與最合適的個人資料合作，優化您的預算） - 擁有在所有社交網絡（Instagram、YouTube、TikTok、Pinterest、Snapchat、Twitch、Linkedin....
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一個影響者行銷平台，專為滿足機構和品牌的需求而量身定制，使他們能夠透過數據驅動的決策和輸入來管理影響者發現、活動管理和報告
Ainfluencer
ainfluencer.com
Ainfluencer.com 是一個可以即時聯繫您的直接市場； Instagram、TikTok 和 Youtube 上的影響者和創作者與數百萬全球品牌建立付費合作關係。與您所在領域的品牌合作，展示您的創造力，獲得曝光度，建立您的個人品牌，並透過創建與您的追隨者產生共鳴的引人入勝且真實的內容來賺錢。透過 Ainfluencer 行動應用程序，您可以獲得無限的機會，最大限度地發揮您的收入潛力，並指導您的追蹤者購買他們喜歡的產品。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）
Node App
node-app.com
Node 是一個私人平台，允許企業讓數百名經過審查的影響者試用和推廣其產品。北美地區超過 1000 個品牌使用 Node 來發布與其利基市場中的內容創作者相符的產品和服務。除了社群媒體貼文之外，企業還獲得用戶生成內容的完全發行權，為他們提供了大量用於數位廣告和其他商業目的的創意資產。
Lumanu
lumanu.com
利用專為創作者經濟打造的支付平台 Lumanu，自動向您的創意人才付款。 Lumanu 透過簡化整個支付流程，每月為行銷和財務團隊節省數百個小時： - 透過當天付款向世界各地的創意人才支付費用與所有主要AP 和會計平台集成，包括QuickBooks 和Bill.com - Lumanu 承擔所有任務供應商入職和稅務報告義務（不再有 W9s/1099s） - 您的人才可以訪問 Lumanu EarlyPay，讓您能夠按自己的條件付款並最大化現金流。 - 自動白名單。在幾秒鐘內訪問社交句柄，在 Facebook 和 Instagram 上投放影響者驅動的廣告。 Lumanu 專為與影響者和自由工作...
Qoruz
qoruz.com
Qoruz 是一個創作者網絡，幫助品牌尋找創作者、與創作者溝通和合作。 Qoruz 平台為品牌提供了以下能力： 🔍 發現合適的影響者（來自750 萬創作者！） 💬 直接聊天和互動（無中間商！） 💰 啟動您的活動並透明支付（透明成本，無廢話） 🫂建立一個忠誠的影響者創造者社群等等！
Influencity
influencity.com
Influencity 是人工智慧驅動的影響者行銷解決方案，可在單一平台上進行完整的影響者關係管理。我們的技術堆疊包括 60 多項功能，可協助大大小小的公司客製化工作流程並成功執行端到端影響者活動。影響力使您能夠： - 在幾秒鐘內找到完美的影響者。我們將包含超過 1.7 億影響者資料的資料庫放在您的指尖，並透過 20 多個過濾器幫助您將理想的資料歸零。根據影響者參與度、地點、性別、年齡、興趣、受眾人口統計等進行搜尋。 - 獲得有價值的個人資料洞察，查看社交媒體上未顯示的統計數據，並將影響者組織到清單中，以查看他們重疊追蹤者的百分比。 - 在投入一分錢之前評估您的活動結果，並根據您團隊的需求自訂...