有影響力的行銷平台 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

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在當今的數位環境中，影響者行銷平台為尋求利用社會影響者力量的組織提供全面的解決方案。這些平台簡化了識別影響者、監督內容創建和評估活動有效性的過程。透過利用與名人、內容創作者、小影響者和品牌大使的合作關係，品牌可以探索獲取客戶和產品推廣的新途徑。 影響者行銷平台主要由零售、時尚、美容以及電子商務和直接面向消費者 (DTC) 品牌等消費品行業的行銷和廣告團隊使用，可促進有針對性的推廣和協作。它們充當品牌和影響者之間的橋樑，實現無縫溝通和內容管理。 透過這些平台尋找影響者有兩種主要方法。有些提供廣泛的資料庫，其中包含各種社交網路中經過驗證的影響者的資料，利用人工智慧進行受眾分析。其他人則提供進入選擇與品牌合作的影響者的獨家網絡的機會。無論選擇哪種方法，這些平台都使企業能夠完善其搜尋標準，並與符合其品牌價值和目標人群的影響者建立聯繫。 透過整合的協作工具和內容管理功能，行銷人員可以有效地與影響者聯絡、監督內容創建並評估活動績效。這種全面的方法可確保影響者行銷計劃無縫執行並產生可衡量的結果。
提議新的應用程式
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃發展的品牌是由大使打造的。與 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 整合的一體化品牌大使管理軟體。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Influencer Marketing AI
influencermarketing.ai
與合適的影響者建立聯繫並提高您的銷售額。 InfluencerMarketing.ai 協助您發現和管理影響者、衡量行銷活動的成功並透過品牌介面向客戶提供成果。
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Upfluence
upfluence.com
透過創作者行銷推動銷售。 影響者行銷、聯盟計劃、創作者管理、用戶生成內容、品牌大使：建立有價值的合作夥伴關係來發展您的業務。
Julius
juliusworks.com
Julius 是一個影響者行銷平台，提供由數據驅動的可擴展的全通路解決方案。其專有技術滿足企業客戶在識別、激活和準確衡量活動並獲得最佳價值方面的獨特需求。該公司吸引了包括 Allergan、NARS、Mediacom 和 Club Med 在內的全球客戶。 Julius 於 2012 年涉足網紅行銷，於 2017 年由 Jared Augustine、Tiki Barber 和 Marc Gerson 正式成立。 Julius 於 2020 年收購了 HYPR，該公司總體上擁有市場上最具影響力的行銷專業知識和數據分析。 Julius 被列入 Inc. 2021 年成長最快的私人公司 5000 ...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima 是領先的影響者發現和分析 SaaS 平台，擁有全球最大的影響者資料庫，其中包含 Instagram、Tiktok、YouTube 和 Twitter 上的 1.035 億影響者。 BrandMaxima 的功能包括影響者發現、影響者分析、影響者管理和推廣、活動管理和活動報告。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一體化解決方案，助力您的影響力行銷。 管理影響者行銷活動的整個生命週期。
Traackr
traackr.com
Traackr 是數據驅動的影響者行銷的記錄系統，行銷人員用它來投資正確的策略、簡化行銷活動和規模化計劃。
Audiense
audiense.com
了解受眾並獲得更好的行銷結果、社群媒體結果、影響者結果、媒體策略、成長策略或廣告支出回報所需的一切。 將消費者細分和文化洞察置於策略的中心，讓您的團隊能夠以前所未有的方式了解受眾。 了解什麼能激勵您的受眾、感動他們並影響他們。
joinbrands
joinbrands.com
JoinBrands 是一個影響者和用戶生成內容 (UGC) 市場，您可以在其中快速將您的品牌與數千名內容創作者和 TikTok 影響者聯繫起來，以推廣您的產品和服務。
Influencer Searcher
influencersearcher.com
影響者搜尋器是一種工具，用於根據影響者內容的性質（例如時尚、遊戲、媽媽）來識別影響者，並深入了解他們的受眾。該工具還可以透過將您在某個活動中合作的影響者分組在一起來幫助您追蹤和管理影響者活動。
Lolly
lolly.com
Lolly.com 是一個統一的影響者行銷解決方案，幫助品牌利用 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的創作者最大限度地提高品牌影響力。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一個社交商務、可購物UGC 和視覺購物平台，適用於電子商務品牌和線上商店，透過標記產品並在其網站上發布可購物圖庫來啟動用戶生成的內容或品牌的社交內容，以提高轉化率、推動銷售、建立社交媒體信任、參與和無縫的購物體驗。
Fohr
fohr.co
Fohr 是頂級影響者行銷公司之一，致力於將合適的影響者和品牌大使與頂級品牌聯繫起來。請立即造訪我們的網站。
Wowzi
wowzi.co
Wowzi 是一家全球領先的科技公司，致力於幫助中小企業、跨國公司、創意機構、研究公司和非政府組織與我們多元化的非洲創作者社群建立聯繫。 Wowzi 平台可協助品牌為社群廣告釋放創作者行銷的力量。 Wowzi 總部位於肯亞內羅畢，在加納、奈及利亞、南非、坦尚尼亞、烏幹達和整個歐洲設有團隊。
LoudCrowd
loudcrowd.com
行銷就是實驗。數位行銷策略的下一個偉大實驗是利用用戶生成的內容（UGC）來擴大受眾群體、增強受眾參與度並增加收入。 LoudCrowd 會發生這種情況。 LoudCrowd 與全球成長最快的品牌合作，支持用戶生成內容的成長策略。該平台透過衡量 UGC 價值的工具實現以客戶為主導的成長，組織和自動化客戶參與，並為產生有價值的 UGC 的客戶創造獎勵。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可透過社群媒體（歷史上參與人數最多的受眾）與客戶和粉絲直接聯繫，您可以在其中組織社交標籤、建立精選內容庫並細分 UGC 成長計畫。無論是專注於傳播運動、提高客戶忠誠度還是擴大粉絲群，任何組織都有一個 UGC ...
Roster
getroster.com
每個人都有影響力，最好的品牌使用 Roster 來利用它。借助 Roster，公司可以將熱情的客戶轉變為品牌大使，從而提高社交媒體上的知名度、推動評論等行銷活動並增加收入。 Roster 的綜合工具集可協助公司：(1) 招募、參與和獎勵社群 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用使用者產生的內容 (4) 增加口碑收入
OkFans
okfans.com
Okfans 是一個訂閱網站，內容創作者（例如：YouTuber、健身教練、模特兒、內容創作者、公眾人物和成人內容創作者）可以透過開展訂閱業務來賺錢，從而將他們的職業貨幣化。粉絲可以透過每月會員的方式支付內容（照片和影片、直播）費用。
Partnerize
partnerize.com
Partnerize 是唯一的合作夥伴關係管理解決方案，透過端到端技術和綜合服務為行銷人員推動獲利成長。
Influence.co
influence.co
作為創作者所需的一切。 加入第一個為影響者和創作者設計的專業網絡。立即建立您的個人資料，以賺錢、互相學習並透過社群結識新朋友。
Tolt
tolt.io
啟動您自己的聯盟行銷計劃的經濟實惠的解決方案。 Tolt 幫助 SaaS 新創公司建立和運作自己的聯盟計畫。與 Stripe 和 Paddle 配合使用。
#paid
hashtagpaid.com
付費主題標籤 - 在一個平台上與創作者進行配對、發起活動並運行創作者白名單。影響者行銷現在安全、簡單、快速。
Lefty
lefty.io
Lefty 是專為領先生活風格品牌打造的端到端影響者行銷平台。 Lefty 幫助品牌和機構管理表現最佳的影響者計畫：人才發現和資格、關係管理、自動化活動報告、績效衡量和競爭基準。左撇子是獨立團體的成員。 The Independents 是一個面向奢侈品和生活方式行業領導者的全球行銷和傳播團體。由 Karla Otto、K2、The Qode、Lefty 和 Bureau Betak 組合而成。辦事處：巴黎、倫敦、米蘭、慕尼黑、紐約、洛杉磯、東京、香港、上海、北京、首爾、迪拜 更多信息，請訪問 https://www.lefty.io。
Tribe Dynamics
tribedynamics.com
Tribe Dynamics 為標誌性生活風格品牌提供先進的影響者行銷分析和解決方案。我們的影響者行銷分析平台可讓您全面了解您的品牌的免費媒體方案。我們幫助您： - 全面了解為您的品牌創建的所有最重要的影響者內容。 - 了解整個影響者社群並評估個人關係。 - 透過追蹤、評估和比較活動績效來完善和調整您的影響者行銷策略。 - 了解您品牌隨時間的表現指標，並利用競爭對手、市場和產業分析來擴大您的領先優勢。
Favikon
favikon.com
使用 Favikon 轉變您的社群媒體策略：人工智慧支援的創作者行銷平台。 - 輕鬆釋放社群媒體的潛力，發現完美的創作者。我們的過濾器使您能夠根據您或客戶的需求量身定制特定的利基市場。 - 利用人工智慧豐富的創作者檔案進行精確分析並最大程度地影響您的行銷活動，從而優化您的投資報酬率。 - 透過創作者追蹤 (AI) 維持自動化產業監控的領先地位，並成為第一個發現趨勢和新興創作者的人。不再需要花費大量時間在網路上搜尋更新 - 現在，所有貼文都可以輕鬆追蹤。
Squaredance
squaredance.io
Squaredance 是一個合作夥伴市場，幫助 DTC 品牌吸引新客戶並增加每個管道的銷售。我們提供全面的端到端解決方案來滿足數位行銷人員的需求。連接您的數位商店、發起無限的行銷活動、與媒體專家進行配對、歸因和追蹤績效並進行優化，同時只需按銷售額付費。
StarNgage
starngage.com
在 StarNgage，我們相信社群分發的視覺內容是廣告的未來。現在，這種情況正在 Instagram 上發生，我們希望幫助品牌參與這場冒險並在 Instagram 上獲勝。該平台允許品牌衡量他們的 Instagram 行銷努力並吸引有影響力的人來創建內容。
ViralMango
viralmango.com
ViralMango 是一個線上市場，使品牌能夠與經過驗證的微型和奈米影響者建立聯繫，以實現互惠互利的合作。該平台為創作者提供了展示技能並擴大追隨者的空間，同時允許企業利用影響力行銷的力量來接觸目標受眾。透過促進這些聯繫，ViralMango 正在徹底改變品牌和創作者合作創建引人入勝且真實內容的方式。
Node App
node-app.com
Node 是一個私人平台，允許企業讓數百名經過審查的影響者試用和推廣其產品。北美地區超過 1000 個品牌使用 Node 來發布與其利基市場中的內容創作者相符的產品和服務。除了社群媒體貼文之外，企業還獲得用戶生成內容的完全發行權，為他們提供了大量用於數位廣告和其他商業目的的創意資產。
inBeat
inbeat.co
在我們經過垃圾郵件檢查的影響者資料庫中搜尋並尋找 TikTok 和 Instagram 影響者。使用我們的工具來搜尋、審查和追蹤您的影響者行銷活動。
Afluencer
afluencer.com
在這裡認識影響者、小影響者和創作者！適用於 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的貼文和影片。 • 我們將向您介紹新的合作夥伴，他們將為您創建用戶生成內容(UGC) 並將其發佈到他們的社交媒體頻道上。 • 您可以向我們註冊（免費！）以設定您的品牌資料。
Vyrill
vyrill.com
隨著影片內容年增 400%，品牌和零售商面臨巨大的問題。你知道嗎： * 每天在行動裝置上觀看影片的時間為 2.16 小時 * YouTube 上每分鐘上傳的影片超過 700 小時 * 每天在 YouTube 上觀看的影片數量超過 5B+ * 85% 的購物者在購買產品前觀看視頻 * 購物者對影片評論的信任度比文字評論高 20 倍 您如何找到隱藏在這些影片中的重要產品和客戶見解？ 想像一下要理解如此大量的影片內容需要多少資源、時間和精力。而且，由於所有這些視頻都不可搜索 - 它們沒有用。 這就是 Vyrill 訓練機器大規模捕捉、觀看和分析影片內容的原因。 Vyrill 協助品牌和零售商...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Reditus
getreditus.com
無需預付費用即可提高您的 MRR。 適用於您的 B2B SaaS 的聯盟計畫平台，將您的聯盟計畫發展到新的高度。
Yoloco
yoloco.io
Yoloco 是一個專為社交網路上準確的影響者分析而設計的平台。由於現代科技、機器學習和內部開發的使用，Yoloco 幫助使用者取得成功開展廣告活動所需的所有資料。該平台提供了強大的工具，您可以使用它們： - 使用強大的過濾器搜尋影響者 - 包含 20 多個指標的影響者分析報告 - 影響者外展 - 競爭對手分析 - 行銷活動管理器
Ubiquitous
ubiquitousinfluence.com
Ubiquitous 為世界上最大的品牌解鎖了影響者行銷，其中重點關注 TikTok。我們是一個利用成熟的數據基礎設施構建的全方位服務解決方案，利用預測分析和機器學習，在我們世界一流的戰略和執行團隊的基礎上優化影響者營銷策略。無論您是專注於品牌知名度、透過創作者主導的自然內容創作來提高社會影響力，還是製定直接成長策略，我們都能滿足您的需求。我們與各種規模的品牌和行銷機構合作過，包括 Lyft、迪士尼、American Eagle、Netflix、FabFitFun 和其他 200 多家。我們相信，品牌需要的不僅僅是自助服務軟體來有效利用成長最快的營銷垂直領域，這就是為什麼我們在該領域最成熟的數...
TrueFanz Influencers
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TrueFanz 幫助內容創作者和品牌透過線上發佈內容獲得報酬。在 TrueFanz 上，您最大的支持者可以透過向他們提供對您的內容的 VIP 存取權來成為積極的參與者。透過 TrueFanz，您可以讓您最大的支持者存取內容、社群並深入了解您的創作過程。作為交換，您將獲得自由和靈活性，在實現目標的同時盡最大努力！
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Stellar 的網紅行銷解決方案讓您更聰明、更快速、更有效率地進行行銷活動。透過Stellar 直覺且易於使用的軟體，行銷人員可以拋棄電子表格，自動化尋找影響者的繁瑣手動流程，對他們參與的影響者做出數據驅動的決策，安排和自動化工作流程，甚至預測和衡量行銷活動投資報酬率。憑藉我們尖端的技術和熱情的員工，Stellar 軟體和代理商已經為世界各地和各個行業的許多公司提供了幫助。
Socialveins
socialveins.com
它是一個有影響力的行銷平台，活動經理可以與平台上註冊的數千名創作者一起發起和管理他們的活動
Social Native
socialnative.com
一體化 UGC 平台和影響者解決方案，為品牌內容提供支援。創建、獲取和優化用戶生成的內容和社交內容。
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Linkpizza 是一個影響者行銷平台，允許廣告商搜尋、尋找影響者並與影響者建立聯繫，並在其平台上管理影響者活動。 Linkpizza 的網路上有超過 3,500 位影響者，主要專注於荷蘭市場
LeaLi
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用於探索創意合作世界的創新平台。讓自己沉浸在一個充滿活力的社區中，這裡匯集了非凡的思想，塑造藝術、設計、時尚等領域的未來。釋放您的藝術潛力，與志同道合的夢想家聯繫，並開始超越界限的變革性合作夥伴關係。有了 LeaLi，您就有能力放大您的聲音，激發您的靈感，並在世界上留下不可磨滅的印記。擁抱無限的可能性，立即加入我們，探索、創造和重新定義協作的含義。
Boksi.com
boksi.com
有影響力的行銷活動。具有完全使用權的定製品牌照片和影片。超過 10,000 位出色的創作者。一切都在一個易於使用的平台上。
Ninja Influence
ninjainfluence.com
Ninja Influence 是一款影響者行銷解決方案工具，可讓使用者完全掌控自己的策略以及與影響者的溝通。該應用程式專為電子商務商店設計，用於連接他們的商店並開始簡化影響者銷售並根據影響者使用優惠券的銷售追蹤投資回報率和收入。 Ninja Influence 由數據提供支援 - 擁有 Instagram、TikTok 和 YouTube 上超過 1 億名影響者的資料庫 - 迄今為止網路上最全面的資料庫。
impulze.ai
impulze.ai
Impulze.ai 是一個影響者行銷平台，專為滿足機構和品牌的需求而量身定制，使他們能夠透過數據驅動的決策和輸入來管理影響者發現、活動管理和報告
AnyTag
anytag.jp
AnyTag 是一個影響者行銷平台，使行銷人員、公關公司、人才機構和影響者網路能夠發現影響者，啟動、管理、追蹤和歸因跨主要社交媒體平台（包括Instagram、TikTok、Facebook、YouTube 和Twitter ）的影響者行銷活動。該平台專為亞洲打造，讓用戶可以訪問該地區超過 300,000 個影響者和影響者數據點，包括在其影響者姐妹應用程式 AnyCreator 上註冊的用戶。 AnyTag 也為用戶的品牌擁有的社群媒體帳號提供社群媒體分析，包括人口統計和貼文分析、競爭對手分析、主題標籤分析、品牌提及和 UGC 管理。
NoxInfluencer
noxinfluencer.com
NoxInfluencer 是一款綜合性影響者行銷軟體，用於社群媒體影響者發現、行銷活動運作、影響者關係管理和社群媒體分析。它涵蓋了 YouTube、TikTok 和 Instagram 上超過 2000 萬的全球影響者資源。特色： 網紅細粒度搜尋網紅資料庫，包含 20,000,000 個 65k Niche 標籤和 17K 品牌標籤 網紅行銷活動：啟動和監控網紅資料分析 全球網紅排名（按地理和 Niche）