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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
工業擴增實境 (AR) 平台用於增強工業部門勞動力的操作工作流程。透過利用互動式 AR 內容，這些平台提高了員工的生產力、效率和安全性。工業 AR 軟體的使用者可以整合自己的 AR 內容（通常使用 AR SDK 製作），並將其儲存在平台中以供存取。此外，該軟體有助於同時部署到多個使用者。 這些平台有助於掃描現實世界的物體，使用戶能夠疊加標籤和註釋，從而促進更有效的在職培訓。此外，員工可以根據需要輕鬆存取重要文件。其中許多工具還包含視訊存取功能，可讓遠端團隊成員即時查看使用者的視角。區分工業 AR 和 AR 訓練模擬器軟體非常重要，因為後者並不是專門為工業應用量身定制的。
提議新的應用程式
CareAR
carear.com
CareAR應用程式提供遠端擴增實境支援和自助指導，以加快問題解決、減少派遣並提高客戶滿意度。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。
XMReality
xmreality.com
XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。
Augmentir
augmentir.com
Augmentir是一款基於AI的連接工人軟體，旨在提高工業一線工人的安全、生產力和質量，優化工作流程和培訓。
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。
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