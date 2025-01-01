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最受歡迎 最近新增 工業AR平台 - 最受歡迎的應用程式

工業擴增實境 (AR) 平台用於增強工業部門勞動力的操作工作流程。透過利用互動式 AR 內容，這些平台提高了員工的生產力、效率和安全性。工業 AR 軟體的使用者可以整合自己的 AR 內容（通常使用 AR SDK 製作），並將其儲存在平台中以供存取。此外，該軟體有助於同時部署到多個使用者。 這些平台有助於掃描現實世界的物體，使用戶能夠疊加標籤和註釋，從而促進更有效的在職培訓。此外，員工可以根據需要輕鬆存取重要文件。其中許多工具還包含視訊存取功能，可讓遠端團隊成員即時查看使用者的視角。區分工業 AR 和 AR 訓練模擬器軟體非常重要，因為後者並不是專門為工業應用量身定制的。