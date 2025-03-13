Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
工業AR平台
目錄
最受歡迎
最近新增

工業AR平台 - 最受歡迎的應用程式

工業擴增實境 (AR) 平台用於增強工業部門勞動力的操作工作流程。透過利用互動式 AR 內容，這些平台提高了員工的生產力、效率和安全性。工業 AR 軟體的使用者可以整合自己的 AR 內容（通常使用 AR SDK 製作），並將其儲存在平台中以供存取。此外，該軟體有助於同時部署到多個使用者。 這些平台有助於掃描現實世界的物體，使用戶能夠疊加標籤和註釋，從而促進更有效的在職培訓。此外，員工可以根據需要輕鬆存取重要文件。其中許多工具還包含視訊存取功能，可讓遠端團隊成員即時查看使用者的視角。區分工業 AR 和 AR 訓練模擬器軟體非常重要，因為後者並不是專門為工業應用量身定制的。

提議新的應用程式


CareAR

CareAR

carear.com

CareAR應用程式提供遠端擴增實境支援和自助指導，以加快問題解決、減少派遣並提高客戶滿意度。

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir是一款基於AI的連接工人軟體，旨在提高工業一線工人的安全、生產力和質量，優化工作流程和培訓。

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.