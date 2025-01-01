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工業AR平台
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工業AR平台 - 最受歡迎的應用程式

工業擴增實境 (AR) 平台用於增強工業部門勞動力的操作工作流程。透過利用互動式 AR 內容，這些平台提高了員工的生產力、效率和安全性。工業 AR 軟體的使用者可以整合自己的 AR 內容（通常使用 AR SDK 製作），並將其儲存在平台中以供存取。此外，該軟體有助於同時部署到多個使用者。 這些平台有助於掃描現實世界的物體，使用戶能夠疊加標籤和註釋，從而促進更有效的在職培訓。此外，員工可以根據需要輕鬆存取重要文件。其中許多工具還包含視訊存取功能，可讓遠端團隊成員即時查看使用者的視角。區分工業 AR 和 AR 訓練模擬器軟體非常重要，因為後者並不是專門為工業應用量身定制的。

提議新的應用程式


SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR是一個無代碼雲平台，簡化XR體驗的設計和管理，支持多種XR設備，增強客戶參與和運營效率。

CareAR

CareAR

carear.com

CareAR應用程式提供遠端擴增實境支援和自助指導，以加快問題解決、減少派遣並提高客戶滿意度。

XMReality

XMReality

xmreality.com

XMReality是一款增強現實遠程視覺協助工具，支援即時協作及視覺說明，適用於維護、製造等行業。

Augmentir

Augmentir

augmentir.com

Augmentir是一款基於AI的連接工人軟體，旨在提高工業一線工人的安全、生產力和質量，優化工作流程和培訓。

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning是一款遠程協助應用，結合視頻會議與增強現實，幫助專家指導用戶解決複雜問題，提高客戶滿意度。

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