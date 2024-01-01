工業AR平台 - 最受歡迎的應用程式 - 瑞士

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工業擴增實境 (AR) 平台用於增強工業部門勞動力的操作工作流程。透過利用互動式 AR 內容，這些平台提高了員工的生產力、效率和安全性。工業 AR 軟體的使用者可以整合自己的 AR 內容（通常使用 AR SDK 製作），並將其儲存在平台中以供存取。此外，該軟體有助於同時部署到多個使用者。 這些平台有助於掃描現實世界的物體，使用戶能夠疊加標籤和註釋，從而促進更有效的在職培訓。此外，員工可以根據需要輕鬆存取重要文件。其中許多工具還包含視訊存取功能，可讓遠端團隊成員即時查看使用者的視角。區分工業 AR 和 AR 訓練模擬器軟體非常重要，因為後者並不是專門為工業應用量身定制的。
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CareAR
carear.com
透過 CareAR，您可以更快地解決問題、減少排程並提高客戶滿意度。我們的服務體驗管理（SXM）平台為客戶和服務管理團隊提供遠端AR支援和自助指導，大大增強了客戶、員工和現場工作人員的體驗。優點： • 更快解決問題：獲得即時視覺背景– 花時間解決問題而不是評估情況• 更高的首次修復率：透過註釋工具箱獲得更快的解決方案• 轉移昂貴的調度：透過以下方式提高遠端解析度並減少不必要的調度視覺化協助和指導• 知識轉移：縮小您的技能差距，讓專家更容易接觸到初級現場資源或承包商• 客戶體驗：透過無與倫比的品質、服務和能力提高客戶滿意度和淨推薦值• 降低碳足跡：消除或減少上門服務以實現問題解決，同時降低碳足跡...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。其目的是使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，...
XMReality
xmreality.com
XMReality 提供專為您的企業打造的遠端視覺輔助解決方案，始終完全安全且可自訂，以與您的品牌保持一致。 XMReality 透過擴增實境進行增強且易於使用，其功能強大到足以使遠端問題解決速度比以往任何時候都快，而且仍然足夠簡單，組織中的任何人都可以使用它。零實施時間，您可以立即開始。 XMReality AB (publ) 是遠距視覺輔助領域的市場領導者，我們的解決方案在全球 60 多個國家/地區使用。雀巢、伊萊克斯專業、西得樂、喜力和 Nibe 是 150 多家客戶的例子。 XMReality 總部位於瑞典和美國，並在納斯達克第一北方成長市場上市（股票代號：XMR）。欲了解更多信息，請...
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning 的遠端協助軟體提供視訊協作服務，使公司的專家能夠與世界任何地方需要幫助的任何人幾乎並肩工作。該公司基於雲端的解決方案應用了擴增實境功能，包括合併兩個視訊串流以及使用 3D 註釋來改善即時通訊並解決難題。 Help Lightning 用於複雜設備和產品的安裝、檢查、培訓、維修和修理。借助 Help Lightning，客戶可以立即看到效能改進，包括提高首次修復率、減少上門服務、擴大勞動力容量以及提高最終客戶滿意度，同時提高服務收入和利潤。如需了解更多信息，請訪問 helplightning.com。
Augmentir
augmentir.com
智慧數位化推動卓越營運 Augmentir 的連網員工解決方案是第一線營運技術領域公認的領導者。 更快讓員工入職，縮短提高生產力的時間，實現有針對性的再培訓和技能提升，並根據個人需求為員工提供數位指導。