事件回應軟體 - 最受歡迎的應用程式

事件回應軟體透過為使用者配備必要的工具來簡化和增強偵測和解決安全漏洞的過程。公司部署這些工具來監控網路、基礎設施和端點，以發現入侵或異常活動的跡象。當發現潛在威脅時，該軟體可以對系統內的入侵和惡意軟體進行詳細檢查和修復。這些產品對於解決已滲透防火牆和其他安全防禦的威脅特別有價值。它們通知管理員對應用程式和網路的未經授權的訪問，並且能夠檢測各種類型的惡意軟體。有些工具會自動執行解決過程，而有些工具則指導使用者完成解決這些問題的既定程序。
提議新的應用程式
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
Cybereason
cybereason.com
Cybereason是一個端點保護平台，提供端點檢測與響應、防病毒、監控及事件響應服務，用於識別及減輕網絡威脅。
DATEV
datev.de
DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic是一個雲端平台，用於分析機器生成的日誌數據，以提供有關性能、安全性和合規性的實時見解。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace是一個平台，提供實時可觀察性和安全性，幫助監控管理IT環境，增強運營合規和性能。
Guardz
guardz.com
Guardz是一個網絡安全解決方案，幫助託管服務提供商保護客戶免受數字威脅，通過AI自動化檢測和響應。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO是一款雲端管理檢測和響應解決方案，快速檢測、分析、調查和回應網路威脅，提供安全數據的統一視圖和實時監控。
Torq
torq.io
Torq是一個網絡安全自動化平台，通過AI技術簡化安全事件管理，降低人力需求並提高效率，適用於大型企業。
© 2025 WebCatalog, Inc.