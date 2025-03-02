找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
事件回應軟體透過為使用者配備必要的工具來簡化和增強偵測和解決安全漏洞的過程。公司部署這些工具來監控網路、基礎設施和端點，以發現入侵或異常活動的跡象。當發現潛在威脅時，該軟體可以對系統內的入侵和惡意軟體進行詳細檢查和修復。這些產品對於解決已滲透防火牆和其他安全防禦的威脅特別有價值。它們通知管理員對應用程式和網路的未經授權的訪問，並且能夠檢測各種類型的惡意軟體。有些工具會自動執行解決過程，而有些工具則指導使用者完成解決這些問題的既定程序。
提議新的應用程式
Cybereason
cybereason.com
Cybereason 是端點保護領域的領導者，提供端點偵測和回應、新一代防毒、託管監控和 IR 服務。
Datadog
datadoghq.com
Datadog 是雲端時代為開發人員、IT 營運團隊、安全工程師和業務用戶提供的監控、安全和分析平台。 SaaS 平台整合並自動化基礎設施監控、應用程式效能監控和日誌管理，為客戶的整個技術堆疊提供統一、即時的可觀察性。 Datadog 被各種規模和跨行業的組織使用，以實現數位轉型和雲端遷移，推動開發、營運、安全和業務團隊之間的協作，加快應用程式的上市時間，縮短解決問題的時間，保護應用程式的安全和基礎設施，了解用戶行為並追蹤關鍵業務指標。
OneTrust
onetrust.com
信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。 OneTrust 的使命是負責任地使用資料和人工智慧。其平台透過同意和偏好簡化了資料收集，透過跨隱私、安全、IT/技術、第三方和人工智慧風險的整合風險管理實現資料治理自動化，並透過應用和執行資料來啟動資料的負責任使用涵蓋整個資料資產和生命週期的策略。 OneTrust 支援資料團隊和風險團隊之間的無縫協作，以推動快速且值得信賴的創新。 OneTrust 被公認為市場先驅和領導者，擁有 300 多項專利，為全球 14,000 多家客戶（從行業巨頭到小型企業）提供服務。 * 同意和偏好：簡化同意和偏好管理，以實現消費者透明度。 * 隱私自動化：透過實施您的隱私計劃，在整個資料生命週期中實現負責任的使用。 * 技術風險與合規性：擴展您的資源並優化您的風險和合規生命週期。 * 第三方管理：自動化第三方管理（從接收到風險評估、緩解、持續監控和報告）。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. 是一家總部位於加州舊金山的美國科技公司，生產用於透過 Web 式介面搜尋、監控和分析機器產生的資料的軟體。識別資料模式、提供指標、診斷問題和提供業務營運情報，使機器資料在整個組織中可存取。 Splunk 是一種用於應用程式管理、安全性和合規性以及業務和 Web 分析的橫向技術。最近，Splunk 也開始為 BizOps 開發機器學習和資料解決方案。
Sumo Logic
sumologic.com
Sumo Logic, Inc. 是一家基於雲端的機器資料分析公司，專注於安全、營運和 BI 用例。它提供日誌管理和分析服務，利用機器產生的大數據來提供即時 IT 洞察。 Sumo Logic 總部位於加州雷德伍德城，由ArcSight 資深人士Kumar Saurabh 和Christian Beedgen 於2010 年4 月創立，並獲得了來自Accel Partners、DFJ Growth、Greylock Partners、Institutional Venture Partners、紅杉資本、Sapphire Ventures 、Sutter Hill Ventures 的資金、天使投資人 Shlomo Kramer、Battery Ventures、Tiger Global Management 和富蘭克林鄧普頓。截至2019年5月，該公司已籌集創投總額達3.45億美元。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是為了讓軟體完美運作。 我們的平台將廣泛而深入的可觀察性、持續運行時應用程式安全性與先進的 AIOps 相結合，從數據中提供答案和智慧自動化。這使創新者能夠實現雲端營運的現代化和自動化，更快、更安全地交付軟體，並確保完美的數位體驗。
DATEV
datev.de
DATEV 一言以蔽之：稅務顧問、律師、審計師、中小企業、市政當局和創辦人使用 DATEV 軟體，滿足可靠性、時事性、資料保護和資料安全方面的所有高標準要求 肖像 DATEV 的歷史是一個持續擴張的故事：DATEV 於 1966 年在德國紐倫堡成立，不斷從全國性服務提供者發展成為遍布歐洲的服務提供者。隨著全球化的不斷發展，DATEV根據其章程履行任務，即支持其國內外會員。 DATEV 總部位於德國紐倫堡，在比利時布魯塞爾設有資訊辦公室，並在義大利、奧地利、波蘭、捷克共和國、匈牙利和斯洛伐克設有聯營公司。 DATEV 原理 每個審計師和稅務顧問都有自己的績效概況、不同的客戶、個人要求和個人工作實務。因此，DATEV 提供的是一種由軟體、服務和知識組成的靈活的模組化概念，對各種專業、辦公室規模和結構開放。 企業家和稅務顧問 DATEV 支援審計師和稅務顧問辦公室和公司的合作。單獨調整的工作流程分配和連鎖可發揮協同潛力；例如在會計領域。 DATEV 提供了理想的任務共享軟體。 DATEV 電腦中心可作為資料轉盤。
Guardz
guardz.com
Guardz 是一款領先的統一網路安全解決方案，專為託管服務供應商(MSP) 設計，使他們能夠利用人工智慧和多層方法來打擊網路釣魚、勒索軟體攻擊、資料遺失和用戶風險，從而保護客戶免受不斷變化的數位威脅。我們的技術透過在單一管理平台中自動執行跨用戶資料、裝置、電子郵件和雲端目錄的偵測和回應流程來簡化網路安全。在 Guardz，我們致力於讓您安心並實現業務連續性。將頂級網路安全技術與深厚的保險專業知識相結合，確保您的安全措施持續監控、管理和最佳化。
Blumira
blumira.com
Blumira 提供唯一可以幫助中小型企業防止資料外洩的網路安全平台。我們透過開放的 SIEM+XDR 平台幫助精實 IT 團隊保護其組織免受勒索軟體和違規行為的侵害。我們的一體化解決方案結合了 SIEM、端點可見性和自動響應，以降低複雜性、提供廣泛的可見性並加快我們的回應時間。我們的自動化平台可以偵測並立即遏制威脅，減輕無法全天候工作的 IT 團隊的負擔。該平台包括： - 用於自動威脅搜尋的託管檢測，以儘早識別攻擊- 自動響應以立即遏制和阻止威脅- 一年的數據保留和擴展選項以滿足合規性- 用於取證和輕鬆調查的高級報告和儀表板- 輕量級代理端點可見性和響應 - 對關鍵優先問題的 24/7 安全運營 (SecOps) 支持
Torq
torq.io
Torq 正在利用其人工智慧優先的企業級超自動化平台來改變網路安全。透過連接整個安全基礎設施堆疊，Torq 使組織能夠即時、精確地修復安全事件並大規模協調複雜的安全流程。財富 500 強企業，包括全球最大的金融、科技、消費品、時尚、旅館和運動服飾公司，都在 Torq 的幫助下取得了非凡的成果。
CYREBRO
cyrebro.io
CYREBRO 是一種託管檢測和回應解決方案，透過其基於雲端的互動式 SOC 平台提供國家級安全營運中心的核心基礎和功能。它快速偵測、分析、調查和回應網路威脅。
Defendify
defendify.com
Defendify 成立於 2017 年，在提供持續指導和支援的專家的支持下，為安全需求不斷增長的組織開創了一體式網路安全 (All-In-One Cybersecurity®)。 Defendify 提供多層保護，提供了一個易於使用的一體化平台，旨在持續加強人員、流程和技術的網路安全。借助 Defendify，組織可以在一個全面且經濟高效的網路安全解決方案中簡化網路安全評估、測試、政策、培訓、檢測、回應和遏制。 3 層、13 個解決方案、1 個平台，包括： • 託管偵測與回應• 網路事件回應計畫• 網路安全威脅警報• 網路釣魚模擬• 網路安全意識訓練• 網路安全意識影片• 網路安全意識海報和圖形• 技術可接受使用政策• 網路安全風險評估 • 滲透測試 • 漏洞掃描 • 洩漏密碼掃描 • 網站安全掃描 請造訪 www.defendify.com 查看 Defendify 的實際情況。
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