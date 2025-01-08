事件回應軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

DATEV

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DATEV 一言以蔽之：稅務顧問、律師、審計師、中小企業、市政當局和創辦人使用 DATEV 軟體，滿足可靠性、時事性、資料保護和資料安全方面的所有高標準要求 肖像 DATEV 的歷史是一個持續擴張的故事：DATEV 於 1966 年在德國紐倫堡成立，不斷從全國性服務提供者發展成為遍布歐洲的服務提供者。隨著全球化的不斷發展，DATEV根據其章程履行任務，即支持其國內外會員。 DATEV 總部位於德國紐倫堡，在比利時布魯塞爾設有資訊辦公室，並在義大利、奧地利、波蘭、捷克共和國、匈牙利和斯洛伐克設有聯營公司。 DATEV 原理 每個審計師和稅務顧問都有自己的績效概況、不同的客戶、個人要求和個人工作實務。因此，DATEV 提供的是一種由軟體、服務和知識組成的靈活的模組化概念，對各種專業、辦公室規模和結構開放。 企業家和稅務顧問 DATEV 支援審計師和稅務顧問辦公室和公司的合作。單獨調整的工作流程分配和連鎖可發揮協同潛力；例如在會計領域。 DATEV 提供了理想的任務共享軟體。 DATEV 電腦中心可作為資料轉盤。