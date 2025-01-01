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呼入呼叫追蹤軟體
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呼入呼叫追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式

呼入電話追蹤軟體透過為廣告、網站位置、按點擊付費活動和關鍵字產生唯一的本地和免費電話號碼，將傳入電話分配到各自的來源。這使組織能夠監控各種活動來源在產生潛在客戶方面的有效性。這些解決方案不僅限於基本跟踪，還提供呼叫錄音、監控、路由和互動式語音應答系統等高級功能，以鑑定潛在客戶並提供詳細報告。 呼入呼叫追蹤產品主要由行銷團隊使用，有助於衡量特定行銷活動的成功程度。他們提供有關活動投資回報率和優化的全面報告和分析。它們與數位分析和廣告工具無縫集成，有助於將線下轉換納入整體轉換管道。此外，它們經常與 CRM 軟體集成，以有效記錄和追蹤行銷和銷售團隊的銷售線索。此外，入站呼叫追蹤軟體可能包括銷售代表常用的出站呼叫追蹤功能。

提議新的應用程式


CallRail

CallRail

callrail.com

CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。

CallGear

CallGear

callgear.ae

CallGear是一款通信解決方案，幫助企業自動化呼叫流程，管理電話並提升客戶服務效率。

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone是一款雲端電話系統和撥號器，提供簡化的通訊管理、整合CRM及多種通訊功能。

800.com

800.com

800.com

800.com是一個平台，提供免費電話號碼、虛榮號碼及通話軟體，幫助企業有效連接客戶並管理通訊。

Ringover

Ringover

ringover.com

Ringover是一款多通道雲端通訊解決方案，支持電話、簡訊、視訊通話和電子郵件，旨在提升客戶體驗和銷售效率。

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

服務Fusion是一款現場服務管理軟件，提供客戶管理、發票、庫存、時間跟踪及報告功能，支持桌面和手機應用程序。

CallPlease

CallPlease

webapp.callplease.com

CallPlease是一款先進的通話管理工具，提供有效的通話記錄、協作和路由功能，適用於個人及商業使用。

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。

Ringba

Ringba

ringba.com

Ringba是一個入站呼叫跟踪和分析平台，提供自動呼叫路由和實時數據分析，幫助企業優化營銷投資回報。

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial是一個雲端聯絡中心解決方案，幫助企業透過互動文本和語音聯繫客戶，並自動化商業流程以提升效率和獲利。

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。

Cordless

Cordless

cordless.io

Cordless是一款雲端呼叫中心，提供客服團隊通話功能及對話智能，包括文字轉錄、情感分析和自動標籤等功能。

CallRoot

CallRoot

callroot.com

CallRoot是一款通話追蹤軟體，能夠記錄來電、動態插入電話號碼，並將每通來電的來源進行匹配。

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire 提供易於使用的語音行銷解決方案，幫助企業進行客戶互動和管理通訊，適用於多種規模的企業。

Truly

Truly

truly.co

Truly 是首個 Salesforce 銷售流程優化平台，無需手動資料輸入，自動捕捉聯繫活動數據並提供報告與分析功能。

Ringostat

Ringostat

ringostat.com

Ringostat是一個集成呼叫跟踪、業務電話和分析的平台，旨在幫助企業優化營銷和增強客戶溝通。

Dialics

Dialics

dialics.com

Dialics 是一款通話追蹤軟體，幫助專業市場行銷人員追蹤進線電話，並識別有效的關鍵字、廣告和優惠，以提升轉換率。

CallAction

CallAction

callaction.co

CallAction是一款移動網頁應用程序，用於自動化跟蹤和管理各種市場渠道的來電，使企業提升通訊效率及客戶體驗。

Hot Prospector

Hot Prospector

hotprospector.com

Hot Prospector是一個整合電子郵件、簡訊和電話的Outbound銷售自動化平台，旨在簡化與潛在客戶的聯繫過程。

CallSource

CallSource

callsource.com

CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。

Call iQ

Call iQ

mycalliq.com

Call iQ 是一款電話追蹤應用，能快速分配號碼、追蹤通話並提供即時關鍵分析，幫助用戶節省行銷成本。

CallScaler

CallScaler

callscaler.com

CallScaler 是一款呼叫跟踪工具，幫助企業管理和分析電話通信，優化營銷策略，提高業務績效。

Marchex

Marchex

marchex.com

Marchex應用程式提供呼叫跟踪與分析，幫助企業了解行銷效果和客戶互動，從而優化營銷策略和改善客戶體驗。

Calltouch

Calltouch

calltouch.ru

Calltouch是一個全渠道行銷平台，提供呼叫跟踪服務以分析廣告效益，幫助企業管理客戶互動和提升銷售效率。

Infinity Hub

Infinity Hub

infinity.co

Infinity Hub是一個通話智能平台，提供詳細的訪客追蹤，幫助企業分析行銷效果及客戶體驗，並整合多種數據來源以提升績效。

PBXDom

PBXDom

pbxdom.com

PBXDom應用程式提供電話系統的詳細報告，幫助用戶管理和分析通話數據，優化通信過程，提高效率。

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。

Retreaver

Retreaver

retreaver.com

Retreaver是一款雲端應用，幫助企業分析入站呼叫數據，追踪客服路由，並優化行銷效果以提高轉換率。

Nimbata

Nimbata

nimbata.com

Nimbata是一個呼叫跟踪平台，提供電話線索捕獲、轉換追踪和數據分析功能，幫助企業優化營銷策略和提高銷售轉化率。

Revenue.io

Revenue.io

revenue.io

Revenue.io 是一個收入情報平台，通過分析銷售、營銷和客戶數據來優化企業的收入運營，提供可行的見解和實時指導。

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa是一款企業級跟蹤軟件，專門用於性能和聯盟營銷，幫助企業管理潛在客戶與呼叫生命周期，優化行銷效果。

WhatConverts

WhatConverts

whatconverts.com

WhatConverts是一個多合一的潛在客戶跟踪軟體，幫助營銷代理商和企業自動追蹤電話、表單及聊天互動，並提供報告和管理功能。

Convirza

Convirza

convirza.com

Convirza是一個呼叫跟踪和優化平台，幫助企業分析電話互動，提升轉化率和客戶體驗，適合各行業使用。

OnviSource

OnviSource

onvisource.com

OnviSource是一款自動錄音軟體，適用於呼叫中心和各類企業，提供AI驅動的分析和自動化功能以提升客戶互動和業務效率。

AuditCall

AuditCall

auditcall.com

AuditCall是一個提供呼叫分析和管理解決方案的應用，幫助企業優化行銷支出，提升客戶互動和業務運營效率。

800response

800response

800response.com

800response 提供虛榮免費電話號碼、通話追蹤工具和顧客分析數據，幫助企業提高潛在客戶生成和行銷效能。

iovox

iovox

iovox.com

IOVOX是一款呼叫跟踪和分析平台，幫助用戶管理通話歷史、分析溝通數據，提升業務效率和客戶參與度。

Clixtell

Clixtell

clixtell.com

Clixtell 提供完整的商業解決方案，包括通話追蹤、網站分析和廣告預算保護，幫助企業優化廣告活動及提高收益。

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Telmetrics是一個呼叫分析平台，可追蹤和分析呼叫數據，幫助企業優化營銷策略和改善客戶服務。

Infinity Portal

Infinity Portal

infinity.co

Infinity Portal 是一個呼叫智慧平台，能追蹤顧客的完整旅程，分析來電與去電，提供行銷及運營的深入洞察，幫助提高轉換率。

WildJar

WildJar

wildjar.com

WildJar 是一個提供先進語音和簡訊解決方案的應用程式，幫助企業與客戶聯繫並提升收入，成立於2016年，服務超過4000家公司。

Invoca

Invoca

invoca.com

Invoca是一個增收執行平台，幫助市場和銷售團隊追蹤和優化購買旅程，提高銷售及客戶體驗。

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