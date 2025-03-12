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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
呼入電話追蹤軟體透過為廣告、網站位置、按點擊付費活動和關鍵字產生唯一的本地和免費電話號碼，將傳入電話分配到各自的來源。這使組織能夠監控各種活動來源在產生潛在客戶方面的有效性。這些解決方案不僅限於基本跟踪，還提供呼叫錄音、監控、路由和互動式語音應答系統等高級功能，以鑑定潛在客戶並提供詳細報告。 呼入呼叫追蹤產品主要由行銷團隊使用，有助於衡量特定行銷活動的成功程度。他們提供有關活動投資回報率和優化的全面報告和分析。它們與數位分析和廣告工具無縫集成，有助於將線下轉換納入整體轉換管道。此外，它們經常與 CRM 軟體集成，以有效記錄和追蹤行銷和銷售團隊的銷售線索。此外，入站呼叫追蹤軟體可能包括銷售代表常用的出站呼叫追蹤功能。
提議新的應用程式
CallRail
callrail.com
CallRail是一個呼叫跟踪和營銷分析平台，幫助企業追蹤潛在客戶的來源，管理客戶互動，並提供實時見解以優化行銷。
Vonage
vonage.com
Vonage應用程序是一個綜合通信平台，提供語音、視頻及文本聊天，支持無限通話及會議，並可與CRM系統整合以提升業務互動。
CallGear
callgear.ae
CallGear是一款通信解決方案，幫助企業自動化呼叫流程，管理電話並提升客戶服務效率。
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone是一款雲端電話系統和撥號器，提供簡化的通訊管理、整合CRM及多種通訊功能。
800.com
800.com
800.com是一個平台，提供免費電話號碼、虛榮號碼及通話軟體，幫助企業有效連接客戶並管理通訊。
Ringover
ringover.com
Ringover是一款多通道雲端通訊解決方案，支持電話、簡訊、視訊通話和電子郵件，旨在提升客戶體驗和銷售效率。
Service Fusion
servicefusion.com
服務Fusion是一款現場服務管理軟件，提供客戶管理、發票、庫存、時間跟踪及報告功能，支持桌面和手機應用程序。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease是一款先進的通話管理工具，提供有效的通話記錄、協作和路由功能，適用於個人及商業使用。
Salesken
salesken.ai
Salesken是一個會話智慧平台，幫助銷售團隊改善表現，提供實時建議，並進行通話分析以優化銷售流程。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics為企業提供全面的呼叫跟踪和分析工具，有助於優化營銷策略和提升客戶互動。
Ringba
ringba.com
Ringba是一個入站呼叫跟踪和分析平台，提供自動呼叫路由和實時數據分析，幫助企業優化營銷投資回報。
DCDial
dcdial.com
DCDial是一個雲端聯絡中心解決方案，幫助企業透過互動文本和語音聯繫客戶，並自動化商業流程以提升效率和獲利。
Shape Software
setshape.com
Shape 是一款專為銷售和行銷自動化設計的軟體，提供可配置的預建功能，整合業務所有面向。
Cordless
cordless.io
Cordless是一款雲端呼叫中心，提供客服團隊通話功能及對話智能，包括文字轉錄、情感分析和自動標籤等功能。
CallRoot
callroot.com
CallRoot是一款通話追蹤軟體，能夠記錄來電、動態插入電話號碼，並將每通來電的來源進行匹配。
CallFire
callfire.com
CallFire 提供易於使用的語音行銷解決方案，幫助企業進行客戶互動和管理通訊，適用於多種規模的企業。
Truly
truly.co
Truly 是首個 Salesforce 銷售流程優化平台，無需手動資料輸入，自動捕捉聯繫活動數據並提供報告與分析功能。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat是一個集成呼叫跟踪、業務電話和分析的平台，旨在幫助企業優化營銷和增強客戶溝通。
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款通話追蹤軟體，幫助專業市場行銷人員追蹤進線電話，並識別有效的關鍵字、廣告和優惠，以提升轉換率。
CallAction
callaction.co
CallAction是一款移動網頁應用程序，用於自動化跟蹤和管理各種市場渠道的來電，使企業提升通訊效率及客戶體驗。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector是一個整合電子郵件、簡訊和電話的Outbound銷售自動化平台，旨在簡化與潛在客戶的聯繫過程。
CallSource
callsource.com
CallSource是一個呼叫跟踪和潛在客戶管理平台，幫助企業分析營銷效果、優化策略和提升客戶滿意度。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 是一款電話追蹤應用，能快速分配號碼、追蹤通話並提供即時關鍵分析，幫助用戶節省行銷成本。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 是一款呼叫跟踪工具，幫助企業管理和分析電話通信，優化營銷策略，提高業務績效。
Marchex
marchex.com
Marchex應用程式提供呼叫跟踪與分析，幫助企業了解行銷效果和客戶互動，從而優化營銷策略和改善客戶體驗。
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全渠道行銷平台，提供呼叫跟踪服務以分析廣告效益，幫助企業管理客戶互動和提升銷售效率。
Infinity Hub
infinity.co
Infinity Hub是一個通話智能平台，提供詳細的訪客追蹤，幫助企業分析行銷效果及客戶體驗，並整合多種數據來源以提升績效。
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom應用程式提供電話系統的詳細報告，幫助用戶管理和分析通話數據，優化通信過程，提高效率。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
統治者分析是一款營銷數據分析平台，能追蹤客戶旅程，準確歸因收入，並支持CRM系統整合以優化營銷效果。
Retreaver
retreaver.com
Retreaver是一款雲端應用，幫助企業分析入站呼叫數據，追踪客服路由，並優化行銷效果以提高轉換率。
Nimbata
nimbata.com
Nimbata是一個呼叫跟踪平台，提供電話線索捕獲、轉換追踪和數據分析功能，幫助企業優化營銷策略和提高銷售轉化率。
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 是一個收入情報平台，通過分析銷售、營銷和客戶數據來優化企業的收入運營，提供可行的見解和實時指導。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa是一款企業級跟蹤軟件，專門用於性能和聯盟營銷，幫助企業管理潛在客戶與呼叫生命周期，優化行銷效果。
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts是一個多合一的潛在客戶跟踪軟體，幫助營銷代理商和企業自動追蹤電話、表單及聊天互動，並提供報告和管理功能。
Convirza
convirza.com
Convirza是一個呼叫跟踪和優化平台，幫助企業分析電話互動，提升轉化率和客戶體驗，適合各行業使用。
OnviSource
onvisource.com
OnviSource是一款自動錄音軟體，適用於呼叫中心和各類企業，提供AI驅動的分析和自動化功能以提升客戶互動和業務效率。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall是一個提供呼叫分析和管理解決方案的應用，幫助企業優化行銷支出，提升客戶互動和業務運營效率。
800response
800response.com
800response 提供虛榮免費電話號碼、通話追蹤工具和顧客分析數據，幫助企業提高潛在客戶生成和行銷效能。
iovox
iovox.com
IOVOX是一款呼叫跟踪和分析平台，幫助用戶管理通話歷史、分析溝通數據，提升業務效率和客戶參與度。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 提供完整的商業解決方案，包括通話追蹤、網站分析和廣告預算保護，幫助企業優化廣告活動及提高收益。
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics是一個呼叫分析平台，可追蹤和分析呼叫數據，幫助企業優化營銷策略和改善客戶服務。
WildJar
wildjar.com
WildJar 是一個提供先進語音和簡訊解決方案的應用程式，幫助企業與客戶聯繫並提升收入，成立於2016年，服務超過4000家公司。
Infinity Portal
infinity.co
Infinity Portal 是一個呼叫智慧平台，能追蹤顧客的完整旅程，分析來電與去電，提供行銷及運營的深入洞察，幫助提高轉換率。
Invoca
invoca.com
Invoca是一個增收執行平台，幫助市場和銷售團隊追蹤和優化購買旅程，提高銷售及客戶體驗。
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