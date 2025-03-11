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了解每次通話之前、期間和之後發生的情況，並採取實際行動來提高行銷和營運效率。 Infinity 是經過 ISO 27001 認證的世界級呼叫智慧平台，具有精細的訪客追蹤功能。 Infinity 讓您能夠繪製整個客戶旅程並解鎖寶貴的見解，例如客戶在拿起電話之前參與的活動、網頁和確切的關鍵字。找出來電轉換的來源將有助於您在分析效果時了解全局。透過完全消除對產生銷售的猜測，您將能夠在行銷支出上產生令人印象深刻的投資報酬率。 Infinity Hub 不斷發展，使用戶能夠與最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforce 等集成，從而打造一流的客戶體驗。我們還與 Instagram 和 Facebook 集成，這意味著 Infinity 用戶可以從他們的社交廣告中發現額外的價值。我們的對話分析套件可大規模分析所有呼入和呼出呼叫，並提供有關什麼會產生積極結果、什麼不會產生積極結果的重要見解。座席 ID 可提供對各個座席績效的精細洞察，以便您可以創建量身定制的培訓課程，以打造無縫的客戶體驗。我們幫助客戶取得的一些成果包括： Flight Center 的轉換率提高了 79% Pendragon 的客戶獲取成本 (CAC) 降低了 64% Access Self Storage 的呼叫中心成本降低了 50%