呼入呼叫追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東帝汶

Truly

truly.co

推出第一個適用於 Salesforce 的銷售流程最佳化平台，無需代表手動資料輸入。與使銷售代表更容易更新 CRM 的銷售工具不同，Truly 完全消除了這種需求。 - Truly Capture 產品（電子郵件、語音、網路會議、簡訊）可自動擷取銷售團隊中比任何競爭產品更多的活動資料（比Outreach 等銷售參與工具多68% 的電子郵件，比LiveOps 等呼叫中心軟體多33% 的呼叫，6%比 Kong 等對話智能工具更多的網路會議）-真正的 AI 豐富了您的所有活動數據，並在 Salesforce 中提供可報告的結構化元數據。轉錄使您的對話內容可在銷售人員中報告和搜尋。對話分析向您顯示「真實的通話時間」。聯繫情報可以揭示網路會議中與您交談的人員的資歷和身分。 AI 通話記錄總結了通話中發生的情況 - 銷售流程優化器可讓您自動執行所有資料輸入（建立聯絡人、進度機會、更新部署、列出競爭對手等等！）​​。漏斗分析會自動對您的漏斗進行建模，為您提供有關銷售績效的報告/見解。流程優化器可讓您測試銷售流程的任何方面是否得到遵守，並展示它對通路轉換的改善程度。收入流程自動化使您能夠採用有效的流程並為銷售代表自動化，以確保更一致的執行並每週獲得數小時的時間。