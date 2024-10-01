呼入呼叫追蹤軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 納米比亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
呼入電話追蹤軟體透過為廣告、網站位置、按點擊付費活動和關鍵字產生唯一的本地和免費電話號碼，將傳入電話分配到各自的來源。這使組織能夠監控各種活動來源在產生潛在客戶方面的有效性。這些解決方案不僅限於基本跟踪，還提供呼叫錄音、監控、路由和互動式語音應答系統等高級功能，以鑑定潛在客戶並提供詳細報告。 呼入呼叫追蹤產品主要由行銷團隊使用，有助於衡量特定行銷活動的成功程度。他們提供有關活動投資回報率和優化的全面報告和分析。它們與數位分析和廣告工具無縫集成，有助於將線下轉換納入整體轉換管道。此外，它們經常與 CRM 軟體集成，以有效記錄和追蹤行銷和銷售團隊的銷售線索。此外，入站呼叫追蹤軟體可能包括銷售代表常用的出站呼叫追蹤功能。
提議新的應用程式
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。 語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易於使用的多通路雲端通訊解決方案（通話、簡訊、視訊通話、電子郵件...），旨在增強客戶體驗並最大限度地提高銷售額。透過直覺且易於管理的介面，為您的客戶和潛在客戶提供個人化體驗，並提高銷售和客戶服務團隊的工作效率。我們先進的監督和輔導功能使您能夠密切監控營運並快速培訓您的團隊成員。 Ringover 與 80 多種業務工具（CRM、幫助台...）集成，簡化任務以提高效率。
CallGear
callgear.ae
與客戶有效溝通所需的一切。自動化呼叫流程並專注於您的業務。
CallFire
callfire.com
CallFire 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助語音行銷解決方案。我們專注於透過 IVR、語音廣播和呼叫追蹤等外展和參與服務幫助本地企業成長並保持收入。除了為當地企業提供服務外，CallFire 還幫助非營利組織、宗教團體和其他組織更有效地與其受眾建立聯繫。 CallFire 總部位於加州聖莫尼卡，在德州奧斯汀和烏克蘭基輔設有附屬辦事處。
800.com
800.com
在 800.com，我們致力於幫助企業與客戶建立聯繫。作為免費電話號碼、個人電話號碼和呼叫軟體的領先供應商，我們讓公司能夠輕鬆地聯繫世界各地的客戶。我們的使命是透過電信增強人與人之間的連結。我們為任何人提供一個易於使用的平台來尋找和註冊令人難忘的免費虛榮電話號碼。此外，透過我們的平台，您可以在一個地方管理所有號碼、追蹤通話、衡量成功以及將通話轉接至您選擇的任何電話。但這還不是全部，我們還為各種規模的企業提供簡訊行銷和 API 集成，讓您輕鬆吸引新客戶並發展業務。因此，如果您正在尋找改善與客戶的溝通和聯繫的方法，800.com 就是您的最佳選擇。
Truly
truly.co
推出第一個適用於 Salesforce 的銷售流程最佳化平台，無需代表手動資料輸入。與使銷售代表更容易更新 CRM 的銷售工具不同，Truly 完全消除了這種需求。 - Truly Capture 產品（電子郵件、語音、網路會議、簡訊）可自動擷取銷售團隊中比任何競爭產品更多的活動資料（比Outreach 等銷售參與工具多68% 的電子郵件，比LiveOps 等呼叫中心軟體多33% 的呼叫，6%比 Kong 等對話智能工具更多的網路會議）-真正的 AI 豐富了您的所有活動數據，並在 Salesforce 中提供可報告的結構化元數據。轉錄使您的對話內容可在銷售人員中報告和搜尋。對話分析向您顯示「真...
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterr...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一個對話式智慧平台，可協助銷售團隊提高績效並降低採購成本。該工具在銷售代表的談話過程中為他們提供即時提示，幫助他們更好地吸引客戶。該平台透過詳細的呼叫分析（包括情緒、反對意見、意圖等）讓經理和銷售代表能夠了解每個呼叫。
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion 是一款簡單且強大的現場服務管理軟體，提供多種功能，例如客戶管理、發票和付款、庫存管理、時間追蹤和報告。該軟體可在桌面和行動應用程式上使用，以連接辦公室工作人員、技術人員和客戶。
CallPlease
webapp.callplease.com
CallPlease，世界上最先進的通話記錄、通話表和電話訊息協作軟體，具有適用於 iOS、Android 和 Web 的優雅介面。被全球所有領先的媒體製作商以及律師事務所、服務機構、銷售機構等使用。
DCDial
dcdial.com
我們基於雲端的聯絡中心解決方案可協助公司透過互動式文字和語音接觸數百萬客戶。我們高度可自訂的解決方案擁有直覺且使用者友好的介面，使我們的客戶能夠快速且相對輕鬆地設計和部署複雜的通訊策略。我們透過自動化業務流程幫助客戶提高生產力、效率和獲利能力：銷售和行銷、日程安排、公告、付款處理等。總部位於喬治亞州亞特蘭大。
Ringba
ringba.com
Ringba 是業界領先的呼叫追蹤和分析平台，適用於企業、呼叫中心和專業按通話付費行銷人員。透過 Ringba 的即時呼叫路由、呼叫環樹和業界領先的分析，獲得比任何其他平台更高的投資報酬率。一切都沒有合約、最低限度或超額。如需了解更多信息，請致電 (800) 824-5000 或透過 [email protected] 與我們的團隊聯繫
Cordless
cordless.io
Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心，為客戶支援團隊提供內建對話智慧。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客戶支援經理能夠更好地進行 QA、確定培訓機會，Cordless 是一個基於雲端的現代化呼叫中心具有內建對話智慧的客戶支援團隊。 Cordless 為客戶支援團隊提供了一體化解決方案，可以透過電話與客戶交談並從對話中收集深刻的見解。憑藉開箱即用的轉錄、情緒分析、對話自動標記以及與最流行的CRM 的深度集成，Cord...
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
CallRoot
callroot.com
CallRoot 是一款針對行銷團隊和代理商的通話追蹤軟體。它追蹤和記錄來電，動態插入電話號碼並映射每個來電的建議來源。
Dialics
dialics.com
Dialics 是一款呼叫追蹤軟體，可為專業行銷人員提供推動更多轉換所需的見解。 Dialics 使行銷人員能夠追蹤他們的來電，並確定哪些關鍵字、廣告活動和優惠最能有效地創造收入。該公司的目標是透過為專業人士提供優化行銷工作的指標來幫助他們提高轉換率。
Hot Prospector
hotprospector.com
Hot Prospector 是一個外向銷售自動化平台，它將電子郵件、簡訊、無環語音郵件、外向撥號器和內向撥號器整合到簡單的 crm 中。
Ringostat
ringostat.com
Ringostat 是一個呼叫追蹤、電話和端到端分析平台。 Ringostat 有助於優化行銷、考慮投資報酬率、與客戶建立有效的溝通並促進銷售。它是東歐同類服務中唯一成為 Google Analytics 官方技術合作夥伴的服務。該平台包括七種產品：呼叫追蹤、端對端分析、虛擬 PBX、回叫小部件、Ringostat 智慧型手機、Ringostat Insider 和 Ringostat Messenger。這些產品各自代表了共同構成一個生態系統的三個分支之一：分析、通訊和銷售。 Ringostat虛擬PBX一天上線，不需要額外的設備投資，適合銷售部門的任何工作條件。 Ringostat 解決方...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一個行銷衡量和歸因平台，它將孤立的行銷、銷售、收入和客戶數據連接起來： - 提供客戶旅程的完整漏斗視圖- 在管道、行銷活動、內容和關鍵字層面準確歸因收入- 建立多點觸控使用6 種不同歸因模型（首次點擊、最終點擊、線性、基於位置、時間衰減和數據驅動歸因）的歸因報告- 透過成本、機會、收入和投資回報率豐富您的廣告平台、CRM 和BI 工具數據- 衡量和預測來自「暗社交」活動和零點擊管道的離線和/或隱形接觸點的影響- 透過使用第一方數據衡量成功，克服傳統分析系統因「cookie死亡」而導致的準確性問題透過 Ruler Analytics 預訂演示，開始根據收入和投資...
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Marchex
marchex.com
Marchex Marketing Edge 提供易於使用的對話智慧解決方案，可揭示哪些行銷活動和管道正在產生呼入電話和簡訊、這些對話中發生了什麼，並支援數據驅動的決策，以提高數位行銷績效並最大限度地提高收入。從呼叫路由到呼叫結果，Marchex Marketing Edge 可協助您優化每個來電或簡訊的價值。
Call iQ
mycalliq.com
Call iQ 的工作原理只需幾分之一秒即可完成5 步流程觀看此簡短視頻，了解我們的5 步呼叫跟踪流程如何工作，從分配號碼到跟踪這些號碼上的每個呼叫，再到提供有關每個通話的即時、真實、關鍵的分析。準備好開始節省行銷費用了嗎？請求演示 1-866-721-2180 現場…
Calltouch
calltouch.ru
Calltouch是一個全通路行銷平台。我們協助吸引、轉換和分析您的客戶。 Calltouch 提供呼叫追蹤服務，提供有關廣告效率的所有資訊。由於呼叫追蹤服務，您可以將所有廣告劃分為促進銷售的廣告和花費預算的廣告。通話追蹤有助於評估值得擴展的管道和廣告以及需要停用的其他管道和廣告。價格從每月60.00 美元起標準- 中小企業端到端分析- 動態和靜態呼叫跟踪呼叫日誌呼叫標記- 關鍵字規範- 網站目標和訂單跟踪- 詳細報告、銷售漏斗和投資回報率- 廣告平台和CRM系統整合- 全面的客戶支持
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 雲端報告可以輕鬆產生您在世界任何地方的電話或呼叫中心活動的詳細報告；無需購買任何額外的軟體。您可以透過安裝 PBXDom 收集器並將 PBX 或呼叫中心連接到安裝此軟體的電腦來實現此目的；僅此而已。收集器軟體會自動從您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫訊息，然後將該資訊傳送到PBXDom的伺服器，然後我們的伺服器分析該訊息，以便為您提供各種報告。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者線索和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發過程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
WhatConverts
whatconverts.com
WhatConverts 是一款針對行銷代理商及其客戶的一體化潛在客戶追蹤軟體。 WhatConverts 會自動向行銷人員和企業主展示他們的行銷效果如何。使用 WhatConverts 對所有潛在客戶進行通話追蹤、表單追蹤和聊天追蹤。對於 PPC 廣告，WhatConverts 提供關鍵字呼叫跟踪，揭示哪些廣告系列效果最好。 WhatConverts 還擁有強大的潛在客戶管理和潛在客戶報告。它不僅僅是呼叫追蹤軟體；它是一個完整的潛在客戶追蹤、管理和報告儀表板。
CallScaler
callscaler.com
CallScaler 提供了一種簡單的方法來啟動和擴展您的呼叫追蹤活動，並提供業界最具競爭力的價格。
Retreaver
retreaver.com
Retreaver 幫助行銷人員、代理商和品牌更了解他們的客戶旅程。我們基於雲端的軟體透過標記、追蹤呼叫者並將其路由到適當的人員或部門來提供即時呼入呼叫資料。利用 HubSpot、Eloqua 和 Instapage 等流行行銷解決方案的數據來提供個人化體驗並提高轉換率。透過利用這些數據，您將確定哪些行銷活動可以帶來最大的收入、提高客戶滿意度並促進更高的轉換。請立即致電 (877) 794-6544 聯絡我們或訪問
Nimbata
nimbata.com
Nimbata 結合了獨特的潛在客戶捕獲、轉換追蹤、行銷歸因和潛在客戶管理功能，可產生更好的入站潛在客戶並將更多網路訪客轉化為銷售。 Nimbata (https://www.nimbata.com) 提供： • 透過本地、免費電話或個人化號碼擷取全球 4,300 個城市和 70 多個國家/地區的電話線索。 • 透過 nimbata 腳本/像素追蹤呼叫轉換和網路表單提交的第一方資料。使用動態號碼插入 (DNI) 進行來電轉換的會話層級歸因（來源、行銷活動或關鍵字）。 • 電話/呼叫線索處理（錄音、問候語、私語、調查、垃圾郵件過濾器、標記）。 • 呼叫管理工作流程利用進階路由（優先順序、多重、加...
Infinity Hub
infinity.co
了解每次通話之前、期間和之後發生的情況，並採取實際行動來提高行銷和營運效率。 Infinity 是經過 ISO 27001 認證的世界級呼叫智慧平台，具有精細的訪客追蹤功能。 Infinity 讓您能夠繪製整個客戶旅程並解鎖寶貴的見解，例如客戶在拿起電話之前參與的活動、網頁和確切的關鍵字。找出來電轉換的來源將有助於您在分析效果時了解全局。透過完全消除對產生銷售的猜測，您將能夠在行銷支出上產生令人印象深刻的投資報酬率。 Infinity Hub 不斷發展，使用戶能夠與最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Convirza
convirza.com
Convirza 是第一個企業呼叫追蹤和呼叫優化平台。為了滿足電話互動中不斷增長的情報需求，我們將傳統的呼叫追蹤與強大的電話分析相結合。 Convirza 使用語音識別技術和複雜的演算法來衡量銷售線索品質、衡量轉換並透過完全成熟的營銷自動化採取行動。我們幫助經驗豐富的行銷人員做出更好的決策，提高成交率和客戶體驗，同時增加收入。我們為汽車、醫療保健、酒店、家居和金融服務領域的領先國內和國際品牌提供服務。我們專為各種規模的企業、媒體/出版機構、呼叫中心等而設計，提供通話錄音和數據解決方案，幫助您追蹤和分析通話，以了解呼叫者的意圖和行為。該公司最近在位於猶他州矽坡的總部發布了一個突破性的呼叫行銷優化...
Telmetrics
telmetrics.com
Telmetrics 的專有呼叫測量軟體（呼叫分析平台）按照 IEEE 和 RFC 標準構建，具有多個基於電信級可用性和容錯架構構建的資料中心，並由全自動災難復原流程提供支援。
OnviSource
onvisource.com
適用於各行業呼叫中心及企業的自動通話錄音軟體。
AuditCall
auditcall.com
AuditCall 以世界各地的企業提供卓越的呼叫分析解決方案而聞名。它提供了對讓您的電話響起的各個方面的詳細見解。電話追蹤、錄音、分析等功能可讓您獲得最大收入並獲得滿意的客戶。 AuditCall 是一款以其創新的雲端統一通訊和協作解決方案而聞名的產品。 AuditCall 總部位於美國，透過其直覺的軟體 AuditCall 為企業和產業提供更先進、更安全的方式來連結客戶和員工，提高員工生產力並加強客戶關係。 它透過優化接到最多來電的廣告和關鍵字的投資報酬率，幫助企業就如何分配行銷支出做出更明智的決策。它配備了一些有趣的功能，使數據驅動的行銷人員能夠優化廣告活動的效果，提高銷售效率並...
iovox
iovox.com
為世界各地的個人和企業提供電話追蹤和生產力軟體。
Revenue.io
revenue.io
Revenue.io 透過即時指導為高績效團隊提供支援。透過展示和推薦最有效的方法，Revenue.io 使 HPE、Nutanix 和 AWS 等數百家客戶能夠提供可預測的結果並優化其整個收入營運。 Revenue.io 成立於 2013 年，總部位於洛杉磯，並獲得高盛、Bryant Stibel 和 Palisades Capital 創投的支持。
800response
800response.com
800response 提供多種免費免費電話號碼、呼叫追蹤工具和客戶分析數據，幫助企業管理漏斗頂部的潛在客戶開發工作，同時獲得有價值的營銷歸因數據，幫助您獲得投資回報率並保留您的投資回報率。我們提供完整的呼叫追蹤工具解決方案，幫助企業促進和優化新客戶獲取、衡量和追蹤行銷活動績效以及監控客戶體驗。如果您正在尋找來電分析來提高投資回報率和廣告活動回應，800response 擁有您所需的所有工具。我們可以將這些資料直接提供給您的 CRM。
CallAction
callaction.co
CallAction 是一款行動 Web 應用程序，用於自動追蹤所有行銷管道的呼入電話並參與其中。
Clixtell
clixtell.com
Clixtell 為企業和數位行銷代理商提供完整的解決方案。為新數位時代的線上廣告商提供呼叫追蹤、網路分析、按點擊付費詐欺偵測、預防和保護服務。不斷成長和進步，我們很自豪能為客戶提供安全、健全的透明廣告體驗。我們幫助企業優化和保護其廣告活動，增加銷售額、利潤和投資報酬率，並改善客戶服務。
WildJar
wildjar.com
WildJar 透過提供尖端的語音和簡訊解決方案幫助企業取得巨大成功。 WildJar 成立於 2016 年，正在幫助全球 4,000 多家公司與其客戶建立聯繫並增加收入。
Infinity Portal
infinity.co
了解每次通話之前、期間和之後發生的情況，並採取實際行動來提高行銷和營運效率。 Infinity 是經過 ISO 27001 認證的世界級呼叫智慧平台，具有精細的訪客追蹤功能。 Infinity 讓您能夠繪製整個客戶旅程並解鎖寶貴的見解，例如客戶在拿起電話之前參與的活動、網頁和確切的關鍵字。找出來電轉換的來源將有助於您在分析效果時了解全局。透過完全消除對產生銷售的猜測，您將能夠在行銷支出上產生令人印象深刻的投資報酬率。 Infinity Hub 不斷發展，使用戶能夠與最新版本的 Google Ads、Google Analytics、Looker Studio、Hubspot、Salesforc...
Invoca
invoca.com
Invoca 是一個收入執行平台，它連接行銷和銷售團隊，幫助他們追蹤和優化購買旅程，以增加收入。透過使用與領先技術平台深度整合的綜合收入執行平台，收入團隊可以更好地將付費媒體投資直接與收入聯繫起來，提高數位參與度，並提供最佳的買家體驗以推動更多銷售。透過 Invoca，AutoNation、DIRECTV、Mayo Clinic、Mutual of Omaha 和 Verizon 等頂級消費品牌在不可否認的數據的支持下體驗到了令人難以置信的結果。 Invoca 已從領先的創投家籌集了 1.84 億美元，包括 Upfront Ventures、Accel、Silver Lake Waterman...