影像辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
影像辨識軟體，也稱為電腦視覺，使應用程式能夠解釋影像或影片。它處理圖像作為輸入，並透過電腦視覺演算法產生標籤或邊界框等輸出。它包含圖像恢復、物件識別和場景重建等各種功能，通常整合到智慧型應用程式中。資料科學家利用影像辨識軟體來訓練模型，而開發人員則將影像辨識功能融入他們的軟體中。存取該軟體的格式根據使用者需求而有所不同，從機器學習庫或框架到 API、SDK 或端到端平台。 將影像辨識軟體與相關工具區分開來非常重要。雖然資料科學和機器學習平台提供了訓練電腦視覺模型的功能，但它們的關注點更廣泛。此外，影像辨識雖然是機器學習的一種形式，但與推薦引擎或模式識別等其他機器學習功能不同。文字辨識軟體屬於光學字元辨識 (OCR) 類別。 雖然許多影像辨識軟體具有多種用途，但有些軟體專注於特定領域，例如標誌偵測、臉部辨識、物件偵測或明確內容偵測。他們可能只處理圖像檔案或同時處理圖像和視訊。此外，雖然大多數在雲端運行，但有些支援邊緣或設備上處理。 要納入圖像辨識類別，產品必須： * 提供專為影像辨識量身定制的深度學習演算法。 * 與圖像資料池互動以學習特定功能或解決方案。 * 接受影像資料作為輸入並提供解決方案作為輸出。 * 為其他應用程式、流程或服務啟用影像辨識功能。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID是一款面部識別搜索引擎，幫助用戶透過照片找到個人並驗證其身份，增強在線安全性。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI是一款臉部識別軟體，可以分類人臉的性別、年齡及種族，並生成出席報告及數據分析，支持多種影像及視頻導入方式。
DeepAI
deepai.org
DeepAI是一個人工智能平台，提供聊天、視頻識別和圖像生成等工具，幫助用戶自動化任務和增強業務效率。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator 是一款 AI 工具，將圖像轉換為獨特的視覺效果，提供文本轉圖像和藝術風格應用等功能。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Roboflow
roboflow.com
Roboflow是一個計算機視覺平台，提供圖像註釋、數據集管理和模型訓練工具，協助開發者輕鬆構建和部署模型。
PixLab
pixlab.io
PixLab是一個提供機器視覺和媒體處理API的平台，幫助開發人員實現高級圖像和視頻處理功能的應用程序。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。
Picture to Text
picturetotext.info
圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA開發人員平台提供工具和資源，幫助開發者使用Nvidia技術創建和部署AI應用程序。支持多種編程語言和框架。
Face Age
getfaceage.com
Face Age 應用尖端技術分析臉部皮膚特徵，如皺紋、毛孔、痘痘和眼袋，並可輕鬆整合至現有電商平台。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一個視頻搜尋平台，能快速找到大量視頻中的特定時刻，並提供完整的視頻存儲和串流功能。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供計算服務，專注於深度學習，搭建最佳的 GPU 雲端和伺服器，為各類工程師和研究人員提供支持。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一款影像搜尋和識別的應用。專注於計算機視覺和模式識別，旨在使使用者的影像可被搜尋。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++是一個提供面部識別技術的平台，幫助開發者整合面部特徵提取及分析功能於應用程序中。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一個數據註釋平台，提供高質量的註釋和數據管理工具，幫助用戶準備機器學習模型所需的數據集。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一個全球雲端視頻監控平臺，提供靈活的視頻管理、系統整合和定制化解決方案，支援多種IP攝像頭。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver是自動驗證碼解決方案，能快速解決多種驗證碼，提升數據收集效率，適合自動化和數據提取需求。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud是一個面部識別API，提供檢測、識別、驗證情緒等功能，便於開發者集成到各類應用中。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
Relu
relu.eu
Relu 提供一款 AI 軟件，能自動將 3D 醫療影像轉換為虛擬病人，便於整合進現有牙科工作流程或軟件中。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是一款圖像和視頻標註平台，結合人工與AI技術，快速生成高品質的標註數據，以支持AI模型的開發。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Imagga
imagga.com
Imagga是一個雲端API平台，提供自動圖像與視頻標記功能，幫助開發者和企業管理和分析大型媒體庫。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
brighter AI
brighter.ai
brighter AI 提供基於深度學習技術的影像與影片匿名化解決方案，幫助公司遵守數據保護法規，如GDPR。
NoahFace
noahface.com
NoahFace 是一款時間和出勤管理應用，提供面部識別、溫度和酒精篩檢等功能，支持在各種環境中進行靈活的考勤跟蹤。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一個AI平台，幫助企業透過自動化和個性化來改善電子商務運營，主要功能包括視覺搜索和產品推薦。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck是一款移動應用，幫助零售團隊透過圖像識別收集和分析店內數據，以改善執行和提高銷售。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.ai是一個綜合通信平台，提供多功能的API和SDK，支持語音、視頻及消息功能，幫助企業構建可擴展的通信系統。
Hive
thehive.ai
Hive是一個基於雲的人工智能平台，提供內容分析、搜索和生成的解決方案，支援多種業務需求。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize是一款無需編碼的媒體優化平台，利用人工智慧技術自動壓縮並優化圖像和影片，以提升網站性能與用戶體驗。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight是一個圖像識別應用，提供即時圖像分析，支持多語言描述，適用於開發者與視覺障礙者的搜索需求。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一個視覺AI平台，結合生成AI和計算機視覺，幫助企業自動化視覺數據分析和檢測。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket是一個面部認證平台，以隱私為優先，提供快速安全的進入管理，適用於體育場館和現場活動。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個網路平台，用於影像標註及開發基於 AI 的影像識別應用，提供便捷的標註工具和模型訓練功能。
Partium
partium.io
Partium是一個快速可靠的備件搜索應用，幫助用戶迅速找到合適的備件，並優化現有的備件數據。
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 提供高效的嵌入式視覺 AI 解決方案，支援機器視覺應用於工業、智能零售及城市等領域。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一個使用 AI 和機器學習的圖像數據處理解決方案，幫助企業優化圖像識別、物體檢測及視覺搜索等功能。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5地理空間軟件提供工具以分析及管理遙感數據，支持環境監測、土地規劃及災害響應等應用。
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是專為多地企業設計的應用程式，提供視頻數據分析及管理工具，包括零售洞察、庫存管理和自助結帳防詐欺功能。
DigitSquare
digit7.ai
DigitSquare 是一個基於 SaaS 的平台，專注於計算機視覺資料標註、訓練及自動化流程，提升機器學習模型的準確性與生產力。
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 是一款簡易的圖像和文字分類工具，讓用戶快速建立 AI 模型以進行分類，無需機器學習經驗。
VisionBot
visionbot.com
VisionBot 是一款可擴展且易於使用的服務，幫助現場工作人員利用 AI 協作，改善事件報告、專案執行與運營效率。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 是一個 AI 平台，透過視覺搜索和個性化產品推薦，助力電子商務零售商提升購物體驗。
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 是一個無需編碼的平台，幫助組織訓練和整合 AI 模型，專注於計算機視覺和文本分析，以促進 AI 技術的應用。
INTSIG
intsig.us
INTSIG是一個提高文檔管理效率的應用，提供掃描、光學字符識別（OCR）及雲端分享功能，適用於個人及商業用途。
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo Labs 是一個收集反饋的平台，利用行為與情感洞察，幫助客戶改善數位內容的有效性與影響力。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi應用程式透過AIVI平台，利用視覺人工智慧技術，為製造、零售、醫療和監控等行業提供解決方案。
Blitline
blitline.com
Blitline 是一款經濟實惠的 SaaS 解決方案，專為擁有 CMS/DAM 系統的軟體和媒體公司，提供安全的多格式文件處理服務。
Zippin
getzippin.com
Zippin是一個零售技術平台，提供無結帳購物體驗，利用AI和感應器跟踪商品，簡化客戶購物流程。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai 生成電子商務產品數據，幫助品牌和零售商改善產品搜尋和推薦系統，提升消費者的產品發現體驗。
Segments.ai
segments.ai
Segments.ai是一個多感測器標註平台，專為機器人及自動駕駛設計，提供快速準確的數據標註服務，包括圖像、視頻及3D點雲。