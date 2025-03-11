影像辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式

Cogniphi

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Cogniphi 是一支由多元化創新者組成的團隊，專注於變革性成果，我們對能夠帶領企業進入令人難以置信的數位未來感到非常興奮。 我們相信視覺人工智慧將成為人工智慧未來的核心支柱。我們的第一個認知套件 AIVI（人工智慧視覺）是一個專用平台，有助於將視覺智慧的力量引入製造、零售、醫療保健和監控等不同業務領域。 AIVI 依賴複雜的空間運算、機器學習、模式識別、異常偵測和電腦視覺，並在現實生活環境中經過了現場驗證。如今，該平台擁有 150 多個行業特定模式，支援 10K 多個攝像頭，並以最少的投資為企業帶來了 600 萬美元的收入。 我們很自豪擁有一套經過驗證的能力以及我們自己的工具和方法來快速開發、部署和營運大型解決方案。我們精心挑選的全球人工智慧專家網路的集體智慧和專業知識推動了我們的創新和對數位實施至關重要的軟體試驗。 除了我們擁有的認知技術和工程技能之外，我們還堅信，我們追求卓越的動力和解決問題的熱情將為所有利益相關者帶來指數級增長。