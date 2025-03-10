找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
影像辨識軟體，也稱為電腦視覺，使應用程式能夠解釋影像或影片。它處理圖像作為輸入，並透過電腦視覺演算法產生標籤或邊界框等輸出。它包含圖像恢復、物件識別和場景重建等各種功能，通常整合到智慧型應用程式中。資料科學家利用影像辨識軟體來訓練模型，而開發人員則將影像辨識功能融入他們的軟體中。存取該軟體的格式根據使用者需求而有所不同，從機器學習庫或框架到 API、SDK 或端到端平台。 將影像辨識軟體與相關工具區分開來非常重要。雖然資料科學和機器學習平台提供了訓練電腦視覺模型的功能，但它們的關注點更廣泛。此外，影像辨識雖然是機器學習的一種形式，但與推薦引擎或模式識別等其他機器學習功能不同。文字辨識軟體屬於光學字元辨識 (OCR) 類別。 雖然許多影像辨識軟體具有多種用途，但有些軟體專注於特定領域，例如標誌偵測、臉部辨識、物件偵測或明確內容偵測。他們可能只處理圖像檔案或同時處理圖像和視訊。此外，雖然大多數在雲端運行，但有些支援邊緣或設備上處理。 要納入圖像辨識類別，產品必須： * 提供專為影像辨識量身定制的深度學習演算法。 * 與圖像資料池互動以學習特定功能或解決方案。 * 接受影像資料作為輸入並提供解決方案作為輸出。 * 為其他應用程式、流程或服務啟用影像辨識功能。
提議新的應用程式
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信賴的合作夥伴，透過我們的統一視覺平台提供「簡單有意義的影片」。我們的套件專為多地點企業量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括從 VMS 和防盜警報到零售洞察、貨架庫存管理和開創性的自助結帳詐欺檢測等頂級應用程式。我們的全球業務和強大的專利組合旨在在頻寬受限的環境中表現出色，這突顯了我們致力於改變企業利用視訊資料獲取可操作情報的方式。
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5地理空間軟件提供工具以分析及管理遙感數據，支持環境監測、土地規劃及災害響應等應用。
INTSIG
intsig.us
作為業界領先的人工智慧大數據公司，合合資訊為全球個人用戶和企業客戶開發了眾多應用程式並制定了解決方案。 合合訊息以掃描全能王和名片全能王兩款行動應用程式而聞名，贏得了全球 23 億人的喜愛。 透過將前沿的資料擷取和擷取技術應用於更多類型的文檔，合合資訊目前為企業使用者提供5大主要產品： * CamScanner API/SDK，提供強大的文件掃描功能； * CamCard API/SDK，可大量識別名片並與本公司自有的 CRM 無縫整合； * CamCard Business，一款簡化名片管理並提高網路效率的 SaaS 產品； * 用於銀行卡識別的CamCheckout API/SDK，以及 * CamID API/SDK，用於政府簽發的身份證件識別。公司可以輕鬆地將這些產品與自己的應用程式/網路/系統整合。 合合資訊也為各類企業提供5大主要解決方案： * eKYC 解決方案，協助企業驗證和驗證其客戶的身份； * 應付帳款自動化解決方案，透過表格識別銀行對帳單和發票具有極高的準確性，減少了手動資料輸入和錯誤，提高了發票處理效率； * 差旅費用解決方案，用於優化內部費用管理並提高帳單收取和報銷效率； * TextIn Studio用於模型訓練，提高複雜場景下結構化文字辨識的效果，廣泛應用於銀行、保險、證券公司、傳統製造等產業，以及 * 發票管理引擎，用於高精度識別發票、採購訂單、收據、合約單、供應商報表、借記/貸記單
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一款影像搜尋和識別的應用。專注於計算機視覺和模式識別，旨在使使用者的影像可被搜尋。
Partium
partium.io
Partium 的故事始於 2020 年，其理念是為每個尋找備件的人創造閃電般快速、即時且可靠的搜尋體驗。 我們減少了零件目錄和網上商店的技術人員和用戶花費無休止的時間搜尋正確零件的需要。相反，我們幫助用戶在幾秒鐘內找到合適的備件。 如今，Partium 每月處理數百萬次備件搜索，並幫助世界各地無數的技術人員找到完成工作的正確零件。 我們的客戶將 Partium 引入他們的維護、售後服務和服務環境，為用戶提供一流的零件搜尋體驗，並為他們提供快速便捷的搜尋、確認和訂購備件的流程。 Partium 的人工智慧利用現有的備件數據，但它還可以透過添加關鍵資訊來豐富和優化您的數據。 Caterpillar、Parker、Liebherr、Deutsche Bahn、New Holland、The Home Depot、ENGEL 和許多其他公司都使用Partium 不僅為其客戶提供出色的搜索，而且由於相關性、準確性和易用性而可以實現更高轉化率的搜尋-使用。 我們幫助客戶更快找到合適的零件並優化他們現有的零件數據。我們是一家全球性公司，在美國、加拿大和歐洲設有辦事處，致力於改變人工智慧零件搜尋和零件優化的方式。
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家軟體公司，致力於透過人工智慧和機器學習幫助企業更好地利用影像資料。我們的客戶來自各個領域，如醫療保健、生命科學、電子商務、庫存圖片機構、家居裝飾、時尚、製造、房地產和汽車。我們主要關注電腦視覺、圖像辨識和視覺搜尋。 我們提供電腦視覺平台，用於建立您自己的客製化深度學習視覺 AI 模型。我們能夠創建與影像辨識、物件偵測等相關的專業客製化解決方案。 可以透過視覺相似性來搜尋非常大的照片和影片集合。購物者可以從產品尋找和推薦中受益。我們透過內容辨識來幫助客戶預處理資料 - 找到正確的產品類別、為影像分配標籤、透過照片配對產品、使用 OCR 讀取影像中的文字或偵測影像上的缺陷。該過程的自動化通常可以節省大量成本。
brighter AI
brighter.ai
brighter AI 提供基於深度學習技術的影像與影片匿名化解決方案，幫助公司遵守數據保護法規，如GDPR。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight是一個圖像識別應用，提供即時圖像分析，支持多語言描述，適用於開發者與視覺障礙者的搜索需求。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck是一款移動應用，幫助零售團隊透過圖像識別收集和分析店內數據，以改善執行和提高銷售。
PixLab
pixlab.io
PixLab是一個提供機器視覺和媒體處理API的平台，幫助開發人員實現高級圖像和視頻處理功能的應用程序。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize是一款無需編碼的媒體優化平台，利用人工智慧技術自動壓縮並優化圖像和影片，以提升網站性能與用戶體驗。
Blitline
blitline.com
Blitline 是最實惠的 SaaS 解決方案，適用於擁有 CMS/DAM 系統並需要為其應用程式和網站進行大規模安全多格式檔案處理的軟體和媒體公司。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化創新者組成的團隊，專注於變革性成果，我們對能夠帶領企業進入令人難以置信的數位未來感到非常興奮。 我們相信視覺人工智慧將成為人工智慧未來的核心支柱。我們的第一個認知套件 AIVI（人工智慧視覺）是一個專用平台，有助於將視覺智慧的力量引入製造、零售、醫療保健和監控等不同業務領域。 AIVI 依賴複雜的空間運算、機器學習、模式識別、異常偵測和電腦視覺，並在現實生活環境中經過了現場驗證。如今，該平台擁有 150 多個行業特定模式，支援 10K 多個攝像頭，並以最少的投資為企業帶來了 600 萬美元的收入。 我們很自豪擁有一套經過驗證的能力以及我們自己的工具和方法來快速開發、部署和營運大型解決方案。我們精心挑選的全球人工智慧專家網路的集體智慧和專業知識推動了我們的創新和對數位實施至關重要的軟體試驗。 除了我們擁有的認知技術和工程技能之外，我們還堅信，我們追求卓越的動力和解決問題的熱情將為所有利益相關者帶來指數級增長。
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在透過提供一個易於使用的平台來訓練、建構和整合無程式碼人工智慧模型，讓每個組織都能使用人工智慧。透過使企業能夠為電腦視覺和文字分析任務創建和客製化人工智慧模型，DeepLobe 使企業能夠利用人工智慧技術的潛在優勢。 DeepLobe 專注於無程式碼解決方案，正在實現人工智慧的民主化，使各種規模和背景的組織都可以利用這些變革性技術。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一個基於 SaaS 的平台，旨在利用大量資料集註釋、訓練和自動化電腦視覺管道。 * 提高機器學習模型的準確性：DigitSquare 資料註釋可確保精確的資料標記，減少訓練期間的錯誤和偏差。它還促進了多樣化的學習範例，提高了現實世界的預測準確性。 * 更好的資料理解：DigitSquare AI 輔助圖像標記有助於掌握資料上下文、發現模式並透過標記範例提高 ML 模型的準確性，從而實現有價值的見解和明智的決策。 * 提高生產力：其資料註釋平台可自動執行影像、語言和視訊辨識等流程，進而大幅節省時間。它還訓練機器學習模型以進行準確預測，從而提高各行業的生產力。 * 加速協作：DigitSquare 資料註釋工具透過在註釋者之間分配任務來擴展 ML 模型，從而減少標記時間。它還提高了不同資料集的效能和泛化能力。
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo 的 DIY 研究和回饋收集平台利用行為和情感洞察來幫助客戶對所有數位內容做出正確的決策。結合我們的諮詢服務和小組，我們幫助客戶超越傳統的客戶數據分析，深入了解客戶的內心和想法，以了解所有數位內容的有效性和影響。 我們幫助客戶在任何管道（網路、行動、社交媒體、電視等）上創建和部署更有目的的數位內容（廣告、應用程式、串流內容等）。我們將無意識（注意力和情感）和陳述（問卷）回應相結合的新穎方法可以幫助客戶快速了解所有數位內容的有效性。 我們利用人工智慧在客戶的設備上實現大規模、快速的定性研究。客戶及其客戶無需下載、安裝或維護任何內容。 Emozo 的 SaaS 平台支援迭代設計開發流程，並為客戶及其客戶提供完全安全的資料保護。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI是一款臉部識別軟體，可以分類人臉的性別、年齡及種族，並生成出席報告及數據分析，支持多種影像及視頻導入方式。
Hive
thehive.ai
Hive是一個基於雲的人工智能平台，提供內容分析、搜索和生成的解決方案，支援多種業務需求。
Imagga
imagga.com
Imagga是一個雲端API平台，提供自動圖像與視頻標記功能，幫助開發者和企業管理和分析大型媒體庫。
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供計算服務，專注於深度學習，搭建最佳的 GPU 雲端和伺服器，為各類工程師和研究人員提供支持。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 的人工智慧平台 OMNICOMMERCE 使電子商務零售商能夠提供基於視覺搜尋/發現和個人化產品推薦的直覺購物體驗。 使用買家行動裝置上的靈感圖片並將其上傳到您的網站來尋找產品匹配。讓他們在另一家商店購物或只是走在街上時，在社交媒體上購買他們喜歡的東西。 eBay、YOOX Net-A-Porter、MUSINSA、LotteOn、TheHyundai.com、LF、Brandi、CJ ONSTYLE 等電子商務公司相信 OMNICOMMERCE 能夠幫助購物者發現產品。 2021年全球熱門新創企業（AWS合作夥伴網路） 2020 年零售人工智慧最佳用例 (NVIDIA) 2020年創新新體驗（三星C-lab）
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 提供高效的嵌入式視覺 AI 解決方案，支援機器視覺應用於工業、智能零售及城市等領域。
Picture to Text
picturetotext.info
圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。
Relu
relu.eu
Relu 提供一款 AI 軟件，能自動將 3D 醫療影像轉換為虛擬病人，便於整合進現有牙科工作流程或軟件中。
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com 是一項可擴展、易於使用的服務，使現場工作人員能夠利用人工智慧進行文字和圖像更有效地協作。這可以帶來更好的事件報告和管理、更快的專案執行週轉並大大提高營運效率。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一個全球雲端視頻監控平臺，提供靈活的視頻管理、系統整合和定制化解決方案，支援多種IP攝像頭。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket 臉部身分驗證平台是一種隱私優先的整合解決方案，透過無摩擦的接觸點為球迷、嘉賓和員工提供精彩的活動體驗，讓使用者滿意，並加強體育場館、現場活動和認證設施的安全性。 Wicket 的專有隱私優先演算法內建於我們基於網路的平台中，可在不到一秒的時間內驗證個人，從而使入口和存取管理安全、順暢且方便。
DeepAI
deepai.org
DeepAI是一個人工智能平台，提供聊天、視頻識別和圖像生成等工具，幫助用戶自動化任務和增強業務效率。
Chooch
chooch.ai
Chooch是一個視覺AI平台，結合生成AI和計算機視覺，幫助企業自動化視覺數據分析和檢測。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
Kili Technology
kili-technology.com
Kili Technology 應用程式簡化資料標註流程，幫助企業快速建立高質量的自訂模型、生成式 AI 和大型語言模型的數據集。
Roboflow
roboflow.com
Roboflow是一個計算機視覺平台，提供圖像註釋、數據集管理和模型訓練工具，協助開發者輕鬆構建和部署模型。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Deep Dream Generator 是一款 AI 工具，將圖像轉換為獨特的視覺效果，提供文本轉圖像和藝術風格應用等功能。
Landing AI
landing.ai
Landing AI是一個無需編碼的計算機視覺系統開發和部署平台，適用於各種行業，支持雲端和邊緣部署。
Claude
claude.ai
克勞德是一款AI助手，能進行自然對話、生成文本和理解圖像，適用於各種任務和行業，並強調安全性與可靠性。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.ai是一個綜合通信平台，提供多功能的API和SDK，支持語音、視頻及消息功能，幫助企業構建可擴展的通信系統。
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID是一款面部識別搜索引擎，幫助用戶透過照片找到個人並驗證其身份，增強在線安全性。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一個視頻搜尋平台，能快速找到大量視頻中的特定時刻，並提供完整的視頻存儲和串流功能。
SuperAnnotate
superannotate.com
SuperAnnotate是一個數據註釋平台，提供高質量的註釋和數據管理工具，幫助用戶準備機器學習模型所需的數據集。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Syte
syte.ai
Syte是一個產品發現平台，利用視覺AI進行視覺搜尋、個性化建議及自動標籤，幫助零售商優化庫存管理。
Dataloop
dataloop.ai
Dataloop是AI開發平台，簡化數據管理和模型部署，支持多種數據類型，幫助開發者和數據科學家共同創建AI應用。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai是一個專注於計算機視覺、自然語言處理和音頻識別的人工智慧平台，支持圖像、視頻、文本和音頻數據的分析和識別。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Encord
encord.com
Encord是一個端到端平台，用於高效註釋數據，開發與部署AI系統，以支持機器學習模型的訓練與管理。
Segments.ai
segments.ai
用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（PyTorch、TensorFlow、Hugging Face） 加入您的勞動力或使用我們的勞動力合作夥伴之一。我們的管理工具可以輕鬆地一起標記和審查大型資料集。
SentiSight.ai
sentisight.ai
Sentisight.ai是一個基於Web的平台，可用於圖像標籤和開發基於AI的圖像識別應用程序。它有兩個主要目標：第一個是使圖像註釋任務盡可能方便，高效，即使對於許多人在圖像標籤上工作的大型項目，第二個是為了提供平穩且用戶友好的界面，用於培訓和部署深層神經網絡模型。在同一平台上執行這兩個任務的能力提供了能夠以迭代方式訓練圖像，然後訓練和改進模型的優勢。 Sentisight.ai提供了強大的功能，例如： *圖像標籤。 *智能標籤工具。 *共享標籤項目和時間跟踪。 *分類模型培訓。 *對象檢測模型培訓。 *在線和離線模型（免費30天試用）。 *預訓練的模型。 *圖像相似性搜索。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty是一款圖像和視頻標註平台，結合人工與AI技術，快速生成高品質的標註數據，以支持AI模型的開發。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
NVIDIA開發人員平台提供工具和資源，幫助開發者使用Nvidia技術創建和部署AI應用程序。支持多種編程語言和框架。
NoahFace
noahface.com
NoahFace 是一款時間和出勤管理應用，提供面部識別、溫度和酒精篩檢等功能，支持在各種環境中進行靈活的考勤跟蹤。
Capsolver
capsolver.com
Capsolver是自動驗證碼解決方案，能快速解決多種驗證碼，提升數據收集效率，適合自動化和數據提取需求。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai是一個AI平台，幫助企業透過自動化和個性化來改善電子商務運營，主要功能包括視覺搜索和產品推薦。
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud是一個面部識別API，提供檢測、識別、驗證情緒等功能，便於開發者集成到各類應用中。
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 讓每個人都能輕鬆進行圖像和文字分類。只需幾分鐘，您就可以建立一個 AI 模型，使用您想要的任何標籤對圖像和文字進行分類。無需機器學習經驗。 Gardyn、Gust 和 Square 等客戶使用 Nyckel 自動執行手動標記任務、審核內容、在幾秒鐘內對影像進行分類等等。 與其他分類工具不同，Nyckel 不需要機器學習背景。建立您自己的分類器只需幾分鐘。只需新增標籤、上傳訓練樣本，然後等待 10-30 秒即可讓模型訓練。準備好後，透過我們的 API、SDK 或 Zapier 接入它。 Nyckel 的目標是讓任何人，無論其技術經驗如何，都能在幾分鐘內輕鬆建立分類模型。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++是一個提供面部識別技術的平台，幫助開發者整合面部特徵提取及分析功能於應用程序中。
Face Age
getfaceage.com
Face Age 應用尖端技術分析臉部皮膚特徵，如皺紋、毛孔、痘痘和眼袋，並可輕鬆整合至現有電商平台。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
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