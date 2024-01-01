影像辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
影像辨識軟體，也稱為電腦視覺，使應用程式能夠解釋影像或影片。它處理圖像作為輸入，並透過電腦視覺演算法產生標籤或邊界框等輸出。它包含圖像恢復、物件識別和場景重建等各種功能，通常整合到智慧型應用程式中。資料科學家利用影像辨識軟體來訓練模型，而開發人員則將影像辨識功能融入他們的軟體中。存取該軟體的格式根據使用者需求而有所不同，從機器學習庫或框架到 API、SDK 或端到端平台。 將影像辨識軟體與相關工具區分開來非常重要。雖然資料科學和機器學習平台提供了訓練電腦視覺模型的功能，但它們的關注點更廣泛。此外，影像辨識雖然是機器學習的一種形式，但與推薦引擎或模式識別等其他機器學習功能不同。文字辨識軟體屬於光學字元辨識 (OCR) 類別。 雖然許多影像辨識軟體具有多種用途，但有些軟體專注於特定領域，例如標誌偵測、臉部辨識、物件偵測或明確內容偵測。他們可能只處理圖像檔案或同時處理圖像和視訊。此外，雖然大多數在雲端運行，但有些支援邊緣或設備上處理。 要納入圖像辨識類別，產品必須： * 提供專為影像辨識量身定制的深度學習演算法。 * 與圖像資料池互動以學習特定功能或解決方案。 * 接受影像資料作為輸入並提供解決方案作為輸出。 * 為其他應用程式、流程或服務啟用影像辨識功能。
提議新的應用程式
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人臉辨識搜尋引擎在線查找任何人。透過照片搜尋人員並驗證您正在與他們聲稱的人交談。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深夢發生器。了解卷積神經網路透過過度處理影像和增強特徵可以產生什麼。
Roboflow
roboflow.com
只需數十張範例圖像，您就可以在 24 小時內訓練出可用的、最先進的電腦視覺模型
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位於美國的人臉辨識軟體研究小組。 FaceMRI 是 Mac 和 PC 的最先進的人臉辨識搜尋引擎。 FaceMRI 擁有一套臉部辨識軟體，可將臉部分類為性別（男性、女性、非二元）、年齡層、年齡和種族。建立出勤圖表和分析。可透過+匯入影像+匯入影片+網路搜尋（FB、LinkedIn、Instagram）+匯入資料夾+網路攝影機和IP攝影機+物聯網和安全攝影機來提取人臉。 + USB 金鑰和外部設備 FaceMRI 利用人臉辨識的力量來解鎖影像和影片的分析。用戶可以將該應用程式下載到 Mac 或 PC 上並匯入圖像和影片。它將從影片和圖像中提取面孔和人物，用戶可以向客戶添...
Picture to Text
picturetotext.info
使用 Picturetotext.info 體驗無縫的圖像到文字轉換——從圖像中提取文字的最簡單方法。
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye 是一家圖像搜尋和識別公司。我們是電腦視覺、模式辨識、神經網路和機器學習的專家。我們的使命是讓您的圖像可搜尋。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里雲提供一整套可靠、安全的雲端運算工具和產品，協助您建置雲端基礎架構、多區域資料中心，為您的全球產業賦能。免費試用。
Landing AI
landing.ai
電腦視覺變得超級簡單。 在幾分鐘內創建並部署您的電腦視覺系統。無需複雜的程式設計或人工智慧經驗。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
PixLab
pixlab.io
PixLab 是領先的機器視覺和媒體處理 API 獨立軟體即服務平台。我們幫助開發人員使用我們的網路和離線 SDK 實施智慧應用程式。我們的 API 功能集包括但不限於護照和身分證掃描、內容審核、臉部辨識、光學字元辨識以及許多其他 API 端點。
Muse.ai
muse.ai
影片的力量，讓您、團隊、創作者、會議、行銷課程變得簡單。 面向網路未來的一體化視訊平台。
Face Age
getfaceage.com
Face Age利用尖端技術分析臉部肌膚屬性，捕捉皺紋、毛孔、青春痘、眼袋等細節，了解每位顧客的肌膚。 Face Age 旨在輕鬆整合到現有的電子商務平台中。 Face Age 提供各種整合選項，讓設定流程順利有效率。無論您經營的是小型精品店還是大型市場，Face Age 都能無縫適應您的技術要求。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ 是一個提供電腦視覺技術的平台，讓您的應用程式能夠更好地閱讀和理解世界。
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
使用生成式人工智慧建立應用程式。 使用可在任何地方運行的生產就緒 API 體驗、原型化和部署 AI。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Imagga
imagga.com
Imagga 是一個基於雲端和本機 API 的平台，用於為開發人員、企業和企業提供自動圖像和視訊標記。 Imagga 的技術可協助公司理解其大規模動態圖像和影片收藏。 目前（截至2017 年10 月）已被全球11,500 多名開發人員和220 多家企業使用，並獲得了多項全球獎項和認可，例如西班牙國王陛下頒發的South Summit '15 最佳技術供應商、世界新聞與媒體全球冠軍聯合國頒發的「16 年高峰會獎」、IDC 頒發的「16 年全球影像分析創新者獎」等。 作為影像標記服務領域的先驅和全球創新者，該公司自 2011 年以來一直營運其雲端 API，並自 2013 年以來一直運作其旗艦自動...
brighter AI
brighter.ai
Brighter AI提供基於最先進的深度學習技術的影像和視訊匿名化解決方案。我們的解決方案，精確模糊和深度自然匿名化 (DNAT)，可以對人臉和車牌進行編輯，並幫助公司遵守 GDPR 等資料保護法規。 借助我們的隱私技術，我們使各行業的公司能夠使用公開記錄的攝影機資料進行分析和人工智慧。我們的客戶減輕了責任和被罰款的風險，提高了團隊的能力，縮短了上市時間，並推動創新。 Brighter AI 成立於 2017 年，是德國汽車供應商海拉 (HELLA) 的子公司。 Nvidia 在 2019 年將 Brighter AI 評為“歐洲最熱門的人工智慧新創公司”，並在 2020 年榮獲 Han...
Lambda
lambdalabs.com
Lambda 提供運算來加速人類進步。我們是一支深度學習工程師團隊，致力於建立世界上最好的 GPU 雲端、叢集、伺服器和工作站。我們的產品為工程師和研究人員提供了處於人類知識前沿的動力。客戶包括英特爾、微軟、谷歌、亞馬遜研究院、騰訊、凱撒醫療機構、麻省理工學院、史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院、洛斯阿拉莫斯國家實驗室、迪士尼和國防部。
SpeedSize
speedsize.com
SpeedSize™ 是傳統壓縮和交付的最先進的人工智慧替代方案，是一個為線上品牌提供頂級品質媒體體驗的無程式碼平台。 SpeedSize 神經科學驅動的人工智慧會分析您的圖像和視頻，以消除人腦無法感知的數據，然後以相同的品質（但尺寸較小）重新創建它，並為每個網站訪問者提供最佳文件。將您網站的產品演示升級為 4k 品質圖像和自動播放視頻，而不會降低您網站的速度。
Luxand.cloud
luxand.cloud
使用我們的雲端 API 將臉部辨識整合到您的網站、應用程式或軟體中。準確辨識和比對人臉。辨識影像中先前標記的人物。檢測照片中的年齡、性別和情緒。
Chooch
chooch.ai
Chooch 的電腦視覺解決方案可協助企業自動對其視訊和影像資料進行視覺審查，以檢測和理解最細微的視覺元素的重要性 - 所有這些都是即時提供可操作的見解以推動業務決策。
Wicket
wicketsoft.com
Wicket 臉部身分驗證平台是一種隱私優先的整合解決方案，透過無摩擦的接觸點為球迷、嘉賓和員工提供精彩的活動體驗，讓使用者滿意，並加強體育場館、現場活動和認證設施的安全性。 Wicket 的專有隱私優先演算法內建於我們基於網路的平台中，可在不到一秒的時間內驗證個人，從而使入口和存取管理安全、順暢且方便。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver 的自動驗證碼求解器提供最實惠、最快速的驗證碼求解解決方案。您可以使用其簡單的整合選項快速將其與您的程式結合起來，從而在幾秒鐘內獲得最佳結果。 Capsolver 每分鐘可回答超過 1000 萬個驗證碼，成功率為 99.15%。這意味著您的自動化或抓取將具有 99.99% 的正常運作時間。如果您有大量預算，您可以購買驗證碼包。 以市場上最低的價格，您可以獲得多種解決方案，包括 reCAPTCHA V2、reCAPTCHA V3、hCaptcha、hCaptcha Click、reCaptcha click、Funcaptcha Click、FunCaptcha、aws ca...
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一個針對視訊直播、情緒AI、語音和簡訊的CPaaS平台，為Web和行動開發者提供全通路通訊解決方案的API和SDK。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一家全球雲端視訊監控公司，致力於簡化視訊管理並使系統以經濟高效的方式擴展。幫助連接超過 150,000 個攝影機的系統整合商、安全、存取控制、人工智慧、視訊監控、電信和 SaaS 公司建立客製化的世界級視訊監控解決方案。真正的開放雲平台旨在與其他解決方案整合或建構與 IP 攝影機配合使用的新服務。 VXG 是針對 SaaS 公司的面向未來的創新技術平台和雲端 VMS 引擎，完全靈活、可擴展、經濟高效、白標和可自訂。提供最快、最簡單的真正雲端視訊監控路徑，並提供具有完整原始程式碼和所有必要組件的完整 VMS。 完全開放（與產品無關）平台的關鍵價值在於，客戶可以在自己的雲端/資料中心...
Irida Labs
iridalabs.com
Irida Labs 透過將電腦視覺和人工智慧引入邊緣，為基於視覺的 AIoT 感測器和解決方案提供支持，幫助世界各地的公司開發可擴展的基於視覺的解決方案。 Irida Labs 使用電腦視覺和深度學習提供 AIoT 優化的嵌入式視覺軟體，將邊界框轉換為現實世界的視覺應用。 Irida Labs 的端到端人工智慧軟體和服務平台 PerCV.ai 透過為人員、車輛和物體檢測、識別、追蹤和 3D 姿態估計提供可擴展的視覺解決方案，解鎖了無數電腦視覺和人工智慧應用工業4.0 、智慧城市與空間以及零售等市場。 憑藉在嵌入式電腦視覺硬體和軟體、人工智慧和機器學習、視覺系統設計和光學方面超過10 年的...
Hive
thehive.ai
Hive 是理解、搜尋和生成內容的基於雲端的 AI 解決方案的領先提供商，受到全球數百家最大和最具創新性組織的信任。該公司為開發人員提供一系列一流的、預先訓練的人工智慧模型，每月為數十億個客戶 API 請求提供服務。 Hive 還提供由專有人工智慧模型和資料集支援的交鑰匙軟體，透過深度學習和生成式人工智慧解鎖滿足關鍵業務需求的突破性應用程式。總的來說，Hive 的技術正在改變平台完整性/內容審核（包括人工智慧生成的內容偵測）、品牌保護、贊助衡量、基於上下文的廣告定位等方面的方法。 Hive 已從 General Catalyst、8VC、Tomales Bay Capital 和 Glynn...
ximilar
ximilar.com
Ximilar 是一家軟體公司，致力於透過人工智慧和機器學習幫助企業更好地利用影像資料。我們的客戶來自各個領域，如醫療保健、生命科學、電子商務、庫存圖片機構、家居裝飾、時尚、製造、房地產和汽車。我們主要關注電腦視覺、圖像辨識和視覺搜尋。 我們提供電腦視覺平台，用於建立您自己的客製化深度學習視覺 AI 模型。我們能夠創建與影像辨識、物件偵測等相關的專業客製化解決方案。 可以透過視覺相似性來搜尋非常大的照片和影片集合。購物者可以從產品尋找和推薦中受益。我們透過內容辨識來幫助客戶預處理資料 - 找到正確的產品類別、為影像分配標籤、透過照片配對產品、使用 OCR 讀取影像中的文字或偵測影像上的缺陷...
NoahFace
noahface.com
NoahFace 提供高度可設定的軟體解決方案，將 iPad 和智慧型手機轉變為地球上最靈活、可擴展且可靠的時脈平台。 NoahFace 快速、可靠且準確，提供臉部辨識、溫度和酒精篩檢等現代功能。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
Relu
relu.eu
Relu 是一家軟體公司，開發人工智慧軟體元件，可自動將 3D 醫學影像轉換為虛擬病患。我們致力於讓這項技術輕鬆整合到您現有的牙科工作流程/軟體中。
Dragonfruit AI
dragonfruit.ai
Dragonfruit AI 是全球最大品牌和零售商值得信賴的合作夥伴，透過我們的統一視覺平台提供「簡單有意義的影片」。我們的套件專為多地點企業量身定制，由 Apple M1 和 Generative AI 提供支持，包括從 VMS 和防盜警報到零售洞察、貨架庫存管理和開創性的自助結帳詐欺檢測等頂級應用程式。我們的全球業務和強大的專利組合旨在在頻寬受限的環境中表現出色，這突顯了我們致力於改變企業利用視訊資料獲取可操作情報的方式。
DigitSquare
digit7.ai
Digit Square 是一個基於 SaaS 的平台，旨在利用大量資料集註釋、訓練和自動化電腦視覺管道。 * 提高機器學習模型的準確性：DigitSquare 資料註釋可確保精確的資料標記，減少訓練期間的錯誤和偏差。它還促進了多樣化的學習範例，提高了現實世界的預測準確性。 * 更好的資料理解：DigitSquare AI 輔助圖像標記有助於掌握資料上下文、發現模式並透過標記範例提高 ML 模型的準確性，從而實現有價值的見解和明智的決策。 * 提高生產力：其資料註釋平台可自動執行影像、語言和視訊辨識等流程，進而大幅節省時間。它還訓練機器學習模型以進行準確預測，從而提高各行業的生產力。 * 加...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight 是圖像字幕和理解領域的全球領導者。我們的目標是為世界各地的人們和公司提供最卓越、最先進的解決方案。 CloudSight 擁有兩個突破性的消費者應用程式 - CamFind，世界上第一個成功的行動視覺搜尋引擎，它允許您「搜尋物理世界」並透過從行動裝置拍照來查找任何資訊； TapTapSee是一款針對盲人和視障人士的應用程序，它利用行動裝置的攝影機和VoiceOver來拍攝物體並為用戶大聲識別它們。 此外，透過 CloudSight API 開發人員可以利用財富 500 強公司和主要零售商可用的相同技術。 CloudSight Inc. 成立於 2012 年，總部位於...
Partium
partium.io
Partium 的故事始於 2020 年，其理念是為每個尋找備件的人創造閃電般快速、即時且可靠的搜尋體驗。 我們減少了零件目錄和網上商店的技術人員和用戶花費無休止的時間搜尋正確零件的需要。相反，我們幫助用戶在幾秒鐘內找到合適的備件。 如今，Partium 每月處理數百萬次備件搜索，並幫助世界各地無數的技術人員找到完成工作的正確零件。 我們的客戶將 Partium 引入他們的維護、售後服務和服務環境，為用戶提供一流的零件搜尋體驗，並為他們提供快速便捷的搜尋、確認和訂購備件的流程。 Partium 的人工智慧利用現有的備件數據，但它還可以透過添加關鍵資訊來豐富和優化您的數據。 Cater...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 地理空間軟體是 NV5 的一部分。我們創建的軟體產品可協助各行業的專業人士存取、分析和分享所有類型的資料和影像。 了解周遭的世界 如今，遙感數據被用來做出關鍵決策、進行發現以及更好地了解我們周圍的世界。從機載和衛星影像到 LiDAR 和 SAR 等非光學數據，各種類型的數據的可用性和使用量呈指數級增長。無論是自主使用還是融合在一起以獲得更完整的地理區域圖景，遙感數據正在將跨行業和學科的專業人員帶入一個更明智決策的新時代。 NV5 Geospatial 是一家領先的軟體工具供應商，旨在幫助您從遙感資料中獲取所需的資訊。 我們提供經過科學驗證的技術，幫助您利用遙感影像和數據做出準確、明...
Nyckel
nyckel.com
Nyckel 讓每個人都能輕鬆進行圖像和文字分類。只需幾分鐘，您就可以建立一個 AI 模型，使用您想要的任何標籤對圖像和文字進行分類。無需機器學習經驗。 Gardyn、Gust 和 Square 等客戶使用 Nyckel 自動執行手動標記任務、審核內容、在幾秒鐘內對圖像進行分類等等。 與其他分類工具不同，Nyckel 不需要機器學習背景。建立您自己的分類器只需幾分鐘。只需新增標籤、上傳訓練樣本，然後等待 10-30 秒即可讓模型訓練。準備好後，透過我們的 API、SDK 或 Zapier 接入它。 Nyckel 的目標是讓任何人，無論其技術經驗如何，都能在幾分鐘內輕鬆建立分類模型。
VisionBot
visionbot.com
Visionbot.com 是一項可擴展、易於使用的服務，使現場工作人員能夠利用人工智慧進行文字和圖像更有效地協作。這可以帶來更好的事件報告和管理、更快的專案執行週轉並大大提高營運效率。
OMNIOUS.AI
omnicommerce.ai
OMNIOUS.AI 的人工智慧平台 OMNICOMMERCE 使電子商務零售商能夠提供基於視覺搜尋/發現和個人化產品推薦的直覺購物體驗。 使用買家行動裝置上的靈感圖片並將其上傳到您的網站來尋找產品匹配。讓他們在另一家商店購物或只是走在街上時，在社交媒體上購買他們喜歡的東西。 eBay、YOOX Net-A-Porter、MUSINSA、LotteOn、TheHyundai.com、LF、Brandi、CJ ONSTYLE 等電子商務公司相信 OMNICOMMERCE 能夠幫助購物者發現產品。 2021年全球熱門新創企業（AWS合作夥伴網路） 2020 年零售人工智慧最佳用例 (NVID...
Emozo Labs
emozo.ai
Emozo 的 DIY 研究和回饋收集平台利用行為和情感洞察來幫助客戶對所有數位內容做出正確的決策。結合我們的諮詢服務和小組，我們幫助客戶超越傳統的客戶數據分析，深入了解客戶的內心和想法，以了解所有數位內容的有效性和影響。 我們幫助客戶在任何管道（網路、行動、社交媒體、電視等）上創建和部署更有目的的數位內容（廣告、應用程式、串流內容等）。我們將無意識（注意力和情感）和陳述（問卷）回應相結合的新穎方法可以幫助客戶快速了解所有數位內容的有效性。 我們利用人工智慧在客戶的設備上實現大規模、快速的定性研究。客戶及其客戶無需下載、安裝或維護任何內容。 Emozo 的 SaaS 平台支援迭代設計開發...
DeepLobe
deeplobe.ai
DeepLobe 旨在透過提供一個易於使用的平台來訓練、建構和整合無程式碼人工智慧模型，讓每個組織都能使用人工智慧。透過使企業能夠為電腦視覺和文字分析任務創建和客製化人工智慧模型，DeepLobe 使企業能夠利用人工智慧技術的潛在優勢。 DeepLobe 專注於無程式碼解決方案，正在實現人工智慧的民主化，使各種規模和背景的組織都可以利用這些變革性技術。
Cogniphi
cogniphi.com
Cogniphi 是一支由多元化創新者組成的團隊，專注於變革性成果，我們對能夠帶領企業進入令人難以置信的數位未來感到非常興奮。 我們相信視覺人工智慧將成為人工智慧未來的核心支柱。我們的第一個認知套件 AIVI（人工智慧視覺）是一個專用平台，有助於將視覺智慧的力量引入製造、零售、醫療保健和監控等不同業務領域。 AIVI 依賴複雜的空間運算、機器學習、模式識別、異常偵測和電腦視覺，並在現實生活環境中經過了現場驗證。如今，該平台擁有 150 多個行業特定模式，支援 10K 多個攝像頭，並以最少的投資為企業帶來了 600 萬美元的收入。 我們很自豪擁有一套經過驗證的能力以及我們自己的工具和方法來快速...
Blitline
blitline.com
Blitline 是最實惠的 SaaS 解決方案，適用於擁有 CMS/DAM 系統並需要為其應用程式和網站進行大規模安全多格式檔案處理的軟體和媒體公司。
INTSIG
intsig.us
作為業界領先的人工智慧大數據公司，合合資訊為全球個人用戶和企業客戶開發了眾多應用程式並制定了解決方案。 合合訊息以掃描全能王和名片全能王兩款行動應用程式而聞名，贏得了全球 23 億人的喜愛。 透過將前沿的資料擷取和擷取技術應用於更多類型的文檔，合合資訊目前為企業使用者提供5大主要產品： * CamScanner API/SDK，提供強大的文件掃描功能； * CamCard API/SDK，可大量識別名片並與本公司自有的 CRM 無縫整合； * CamCard Business，一款簡化名片管理並提高網路效率的 SaaS 產品； * 用於銀行卡識別的CamCheckout API/SDK，以...
Zippin
getzippin.com
Zippin 開發了下一代免結帳技術，使零售商能夠在其商店中快速部署無摩擦購物。 Zippin 正在申請專利的方法使用人工智慧、機器學習和感測器融合技術來創造最佳的消費者體驗：永遠消除結帳隊伍和自助掃描儀，讓購物者快速進出所購買的商品。 Zippin 的平台透過頭頂攝影機和智慧貨架感應器進行產品和購物者跟踪，即使在擁擠的商店中也能實現最高的準確性。 Zippin 由亞馬遜和 SRI 的行業資深人士創立，在零售技術、人工智慧和電腦視覺方面擁有深厚的背景，總部位於舊金山，並得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 產生電子商務產品數據，使品牌、零售商和市場能夠提供卓越的產品發現體驗。借助 Pixyle 豐富而詳細的屬性，公司可以改進其網站搜尋引擎和推薦系統，幫助購物者準確地找到他們想要的東西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智慧產品標籤、文字生成、圖像審核和推薦解決方案來提高轉換率和忠誠度。
SentiSight.ai
sentisight.ai
SentiSight.ai 是一個基於網路的平台，可用於影像標記和開發基於人工智慧的影像辨識應用程式。它有兩個主要目標：第一個是使圖像標註任務盡可能方便和高效，即使對於有很多人從事圖像標註的大型項目也是如此；第二是為訓練和訓練提供一個流暢且用戶友好的介面。部署深度神經網路模型。在同一平台上執行這兩項任務的能力提供了能夠標記圖像然後以迭代方式訓練和改進模型的優勢。 SentiSight.ai 提供強大的功能，例如： * 圖像標籤。 * 智慧標籤工具。 * 共享標籤項目和時間追蹤。 * 分類模型訓練。 * 物體偵測模型訓練。 * 線上和離線模式（提供 30 天免費試用）。 * 預訓練模型。 * ...
Segments.ai
segments.ai
用於機器人和自動駕駛的多感測器標籤平台。 Segments.ai 是一個快速、準確的多感測器資料標註數據標註平台。您可以透過圖像、視訊和 3D 點雲（雷射雷達和 RGBD）的直覺式標籤介面來取得分割標籤、向量標籤等。 Segments.ai 是一個自助服務平台，當您需要時，我們的核心工程師團隊會提供專門支援。 * 一個終於有意義的Python SDK * 文件使設定變得輕而易舉 * 僅當您遇到困難時才提供自助服務和支持，這樣我們就不會減慢您的速度 * 使用 webhooks 自動觸發操作 * 連接您的雲端供應商（AWS、Google Cloud、Azure） * 匯出到流行的機器學習框架（P...