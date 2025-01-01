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身份驗證軟體在確認個人的真實身份方面發揮著至關重要的作用，無論他們是訪問線上平台還是進行實體互動。對於企業來說，對用戶進行身份驗證以建立信任、防止身分盜用以及遵守隱私和反詐欺法規至關重要。組織內的各個部門都使用該軟體來驗證身份：人力資源部門使用它來驗證潛在的新員工的身份，而法律團隊則依靠它來確保處理敏感客戶資訊時的合規性。身份驗證方法包括基於照片的身份證明文件驗證、即時自拍照等生物識別數據，以及對公共記錄等已建立的身份資料庫進行檢查。
提議新的應用程式
ID.me
id.me
ID.me是一個數字身份驗證平台，提供安全的身份驗證和證明，適用於醫療、政府和零售等各行各業。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
Plaid
plaid.com
Plaid是一個金融平台，讓用戶安全地將銀行帳戶連接到應用程序，以進行資金轉移和財務管理。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust 是一個提供數字身份驗證和信任服務的應用，旨在安全驗證身份並支持遠程客戶識別。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Persona
withpersona.com
角色是一個身份平台，幫助企業安全收集和驗證用戶信息，實現KYC/AML合規，打擊欺詐，並簡化身份驗證流程。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款強大的支付平台，支持各種支付選項，幫助企業管理國內外支付、退款及金流操作。
Pipl
pipl.com
Pipl是一款強大的搜索工具，能從多個數據來源匯總信息，幫助用戶有效查找、管理資料，並確保數據隱私和安全。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一個一體化平台，用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性，支援企業安全管理用戶風險。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk是一款遠程桌面應用程序，允許用戶安全地從任何地方訪問計算機，並提供加密保護以支持遠程工作和數據保護。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 允許企業輕鬆添加多種驗證客戶的方法，無需編碼，並可整合現有的詐騙防範工具。
Veriff
veriff.com
Veriff是一款基於AI的身份驗證應用，提供自動化的身份驗證服務，包括文件檢查和生物識別，保障用戶安全與合規。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy是一個綜合的身份驗證平台，提供安全的用戶驗證服務，並專注於防止欺詐和遵循合規要求。
Veremark
veremark.com
Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。
GOVX
govx.com
GOVX應用程序為合格用戶提供來自優質品牌的獨家折扣，確保交易安全並簡化驗證流程。
Ondato
ondato.com
Ondato是一個身份驗證平台，使用AI技術簡化KYC和AML流程，支持多種驗證方法並確保符合監管要求。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust是一個身份驗證平台，幫助企業驗證客戶身份，防止欺詐，並確保遵守法規要求。
Loqate
loqate.com
Loqate是一個實時地址查詢解決方案，幫助用戶快速捕捉和驗證地址，提升數據質量和用戶體驗，減少錯誤和遺漏。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體，幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus是一個文件AI平台，提供高效準確的文檔處理，支持多種文件類型，以改善金融決策和降低欺詐風險。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo是一個全球身份驗證平台，提供個人和業務驗證，支持195個國家，幫助企業遵守KYC和AML法規。
Cognito
cognitohq.com
Cognito應用透過簡單的程式碼提供全球即時身份驗證、KYC及AML合規，以及黑名單篩選等服務。
Socure
socure.com
Socure是一個數字身份驗證和欺詐檢測平台，透過AI和機器學習技術自動化身份驗證及風險分析，確保客戶合規和安全。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是一個全方位合規平台，提供 AML、KYC 和生物識別身份檢查，幫助法律事務所與房地產專業人士進行客戶報告。
Yardstik
yardstik.com
Yardstik 是一款背景檢查應用，透過先進的篩選技術加速候選人評估，並提升篩查解決方案的效率。
Prembly
prembly.com
Prembly 是一款針對新興市場的安全與合規基礎設施應用程式，提供身份驗證、詐騙檢測及背景檢查等功能。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify自動收集客戶、員工或求職者資料，簡化流程並安全組織數據，提供文件驗證與電子簽名功能，提升效率。
Everlance
everlance.com
Everlance是一款里程和費用跟踪應用，幫助企業簡化商務旅行的記錄並管理費用，適合移動工人使用。
Lightico
lightico.com
Lightico是一個數字客戶參與平台，提供文件收集、電子簽名、身份驗證及表單，簡化客戶流程，確保安全和合規性。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer是一個歐洲開放銀行支付平台，通過API提供安全、即時的銀行付款，支持多種業務需求與交易。
Signicat
signicat.com
Signicat是一個數字身份和電子簽名平台，提供安全的文檔簽署和身份驗證，適用於各行各業的合規需求。
Alloy
alloy.com
Alloy 是一個 API 平台，連接超過 160 個數據來源，自動化帳戶開設的身份決策並持續監控，以降低詐騙風險。
Vouched
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Vouched是一款利用人工智慧和電腦視覺進行實時身份驗證的應用，支持KYC、KYP和防詐欺，專精於600多種身份文件的識別。
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