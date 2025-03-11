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最受歡迎 最近新增 身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式

身份驗證軟體在確認個人的真實身份方面發揮著至關重要的作用，無論他們是訪問線上平台還是進行實體互動。對於企業來說，對用戶進行身份驗證以建立信任、防止身分盜用以及遵守隱私和反詐欺法規至關重要。組織內的各個部門都使用該軟體來驗證身份：人力資源部門使用它來驗證潛在的新員工的身份，而法律團隊則依靠它來確保處理敏感客戶資訊時的合規性。身份驗證方法包括基於照片的身份證明文件驗證、即時自拍照等生物識別數據，以及對公共記錄等已建立的身份資料庫進行檢查。