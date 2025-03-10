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身份驗證軟體在確認個人的真實身份方面發揮著至關重要的作用，無論他們是訪問線上平台還是進行實體互動。對於企業來說，對用戶進行身份驗證以建立信任、防止身分盜用以及遵守隱私和反詐欺法規至關重要。組織內的各個部門都使用該軟體來驗證身份：人力資源部門使用它來驗證潛在的新員工的身份，而法律團隊則依靠它來確保處理敏感客戶資訊時的合規性。身份驗證方法包括基於照片的身份證明文件驗證、即時自拍照等生物識別數據，以及對公共記錄等已建立的身份資料庫進行檢查。
提議新的應用程式
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk是一款遠程桌面應用程序，允許用戶安全地從任何地方訪問計算機，並提供加密保護以支持遠程工作和數據保護。
Persona
withpersona.com
角色是一個身份平台，幫助企業安全收集和驗證用戶信息，實現KYC/AML合規，打擊欺詐，並簡化身份驗證流程。
Everlance
everlance.com
Everlance是一種里程和費用軟件，可幫助公司降低報銷成本，節省時間並為移動工人提供有吸引力的工作收益。 Everlance擁有超過300萬用戶，以易於使用，易於管理和易於開展業務而聞名。端到端平台提供了一個完整的車輛報銷解決方案：App Store上的＃1級里程跟踪應用程序，具有基於GPS的陸上日誌和內置的隱私保護保護，可自定義的可定制賠償報告批准，並每月與週期較高的僱員培訓型號和保險範圍培訓，並連續培訓駕駛員的駕駛員均連續培訓在每一步，您都可以準確有效地償還員工的里程和費用。另外，還要了解員工如何度過一天，有助於提高問責制並實現更有效的資源分配。 Everlance支持所有類型的無/低稅型車輛報銷計劃。無論您當前提供公司汽車，使用手動流程還是來自另一家提供商，Everlance的專家團隊都可以幫助您確定適合您的業務的合適計劃並維護IRS合規性。固定和可變利率（FAVR）個性化的報銷，包括每英里（CPM）報銷的費率開髮美分（CPM）的責任津貼車隊跟踪每個客戶都有一個命名的客戶成功經理，他是您的單一聯繫點並進行您的季度業務評論。服務台每週7天通過電話，聊天和電子郵件提供，以支持您和您的員工在路上。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub是一個身份驗證平台，提供KYC、AML、KYB和防欺詐解決方案，幫助企業簡化驗證過程並符合合規要求。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust是一個身份驗證平台，幫助企業驗證客戶身份，防止欺詐，並確保遵守法規要求。
Prembly
prembly.com
新興市場的安全與合規基礎設施。 受到新興市場數百家數位企業的信賴，可進行身份驗證、詐欺檢測/預防和背景調查；安全地獲取、吸引客戶並以信任和不受限制的方式進行跨境無縫交易，同時保持所需的監管合規性檢查。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy是一個綜合的身份驗證平台，提供安全的用戶驗證服務，並專注於防止欺詐和遵循合規要求。
Pipl
pipl.com
Pipl是一款強大的搜索工具，能從多個數據來源匯總信息，幫助用戶有效查找、管理資料，並確保數據隱私和安全。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust 是一個提供數字身份驗證和信任服務的應用，旨在安全驗證身份並支持遠程客戶識別。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份驗證只需幾行程式碼即可在全球範圍內提供即時 KYC 和 AML 合規性、監視清單篩選等功能。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus是一個文件AI平台，提供高效準確的文檔處理，支持多種文件類型，以改善金融決策和降低欺詐風險。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 允許企業輕鬆添加多種驗證客戶的方法，無需編碼，並可整合現有的詐騙防範工具。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
Veremark
veremark.com
Veremark是一個自動化的雇用驗證平台，專注於簡化教育証書的驗證過程，增強招聘過程的效率和可靠性。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一體化合規平台。 Checkboard 總部位於英國，為律師事務所、產權轉讓師、房地產經紀人、房東和房地產開發商提供執行最有價值的 AML、KYC 和生物識別 ID 檢查的能力。讓房地產專業人士完全自主，因為他們可以直接從靈活的 Checkboard 平台運行它們，並在 15 分鐘內收到客戶的綜合評級報告。
NorthRow
northrow.com
NorthRow是一個安全的KYC和身份驗證雲軟體，幫助企業簡化合規流程並減少風險管理負擔。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 簡化/自動化收集新客戶、員工或求職者個人資料的重複流程。它聰明地允許用戶透過自己的設備提供所有自己的數據，從而節省時間和金錢。當組織頻繁招募時，他們會遇到從新員工那裡尋找資料或文件的問題。這可能意味著忙碌的人力資源專業人員需要不斷地發送電子郵件、電話或短信，試圖獲取一兩份重要文件，以減輕在緊急情況下（例如，在緊急情況下沒有正確的身份證件、工作許可證或POA 的風險和擔憂）突擊審核。 PlanetVerify 提供了一個位於 Microsoft Azure 上的非常簡單的儀表板，可以安全地自動執行此過程，並且可以在幾分鐘內完成設定。使用者選擇需要收集的物品並按「發送」至一個或多個聯絡人。然後，這些人可以使用自己的裝置輸入資料項目並使用相機拍攝文件進行回應。如果缺少任何內容，用戶將收到電子郵件/簡訊提醒，一旦一切完成，您將收到通知 - 工作完成！除了節省追蹤時間外，所有資料均由員工輸入，因此無需重複輸入。 PlanetVerify 甚至可以在入境點驗證 IBAN 號碼等項目，因此不再需要抄寫冗長且經常錯誤的銀行號碼。其他可選驗證工具可在 PlanetVerify 儀表板上輕鬆存取。可以設定預定的存檔和清除規則，以確保資料的保存不會超出法律要求，特別是在申請人被拒絕工作的情況下。如果文件不正確或品質不夠，只需按拒絕按鈕並從下拉清單中選擇原因 - 員工就會收到通知。與電子郵件的情況不同，在電子郵件中，個人資料的接收以帶有大量未知且有風險的附件的滴注形式出現，PlanetVerify 在儀表板上以簡潔的單屏配置文件向用戶呈現所有無風險的項目。無需排序和存儲，因為這一切都是由 PlanetVerify 自動完成的。作為 Docusign 合作夥伴的 PlanetVerify 還提供完全整合的電子簽名需求，因此僱傭合約可以包含在資料請求中，並由個人在其設備上立即簽署。
Vouched
vouched.id
Vouched 是屢獲殊榮的人工智慧和電腦視覺，支援即時端到端視覺身份驗證、KYC、KYP 和詐欺偵測。 Vouched 是70 多個國家/地區600 多個政府頒發的身份證明文件的專家，可幫助銀行、人力資源和醫療保健提供者無縫驗證、登記和管理用戶身份，以支持對生活中最關鍵服務的訪問。
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。
Cashfree
cashfree.com
Cashfree是一款強大的支付平台，支持各種支付選項，幫助企業管理國內外支付、退款及金流操作。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck 提供即時數字身份驗證解決方案，支持KYC、欺詐和年齡驗證，可通過移動設備、瀏覽器或掃描儀使用。
Loqate
loqate.com
Loqate是一個實時地址查詢解決方案，幫助用戶快速捕捉和驗證地址，提升數據質量和用戶體驗，減少錯誤和遺漏。
Plaid
plaid.com
Plaid是一個金融平台，讓用戶安全地將銀行帳戶連接到應用程序，以進行資金轉移和財務管理。
Veriff
veriff.com
Veriff是一款基於AI的身份驗證應用，提供自動化的身份驗證服務，包括文件檢查和生物識別，保障用戶安全與合規。
ID.me
id.me
ID.me是一個數字身份驗證平台，提供安全的身份驗證和證明，適用於醫療、政府和零售等各行各業。
Ondato
ondato.com
Ondato是一個身份驗證平台，使用AI技術簡化KYC和AML流程，支持多種驗證方法並確保符合監管要求。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube是一個一體化平台，用於自動化身份驗證、反洗錢及客戶了解合規性，支援企業安全管理用戶風險。
Alloy
alloy.com
超過 300 家公司使用 Alloy 基於 API 的平台連接到 160 多個資料來源，在帳戶發起過程中自動執行身分決策，並持續監控它們。 Alloy 幫助一些最具創新性的銀行和發展最快的金融科技公司發展和擴大業務，讓他們找到更多優質客戶並將其納入他們的產品，而不會增加詐欺風險。
Signicat
signicat.com
Signica 是一家開創性的泛歐洲數位身分公司，在全球最先進的數位身分市場中擁有無與倫比的業績記錄。其數位身分平台整合了世界上最廣泛的身份證明和身份驗證系統套件，所有這些都可以透過單一整合點進行存取。該平台支援完整的身份旅程，從識別和加入，到登入和同意，再到製定經得起時間考驗的業務協議。 Signicat 成立於 2006 年，於 2019 年被歐洲領先私募股權投資者 Nordic Capital 收購。有關 Signicat 的更多信息，請訪問 www.signicat.com
Trulioo
trulioo.com
Trulioo是一個全球身份驗證平台，提供個人和業務驗證，支持195個國家，幫助企業遵守KYC和AML法規。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer 是歐洲領先的開放式銀行支付網路。我們透過將即時銀行支付與財務和身分資料結合，支援更聰明、更安全、更快速的線上支付。大大小小的企業都使用我們的產品來吸引新用戶、接受資金並在幾秒鐘內大規模支付。我們的業務遍及 21 個國家/地區，超過 2000 萬用戶信任我們來處理他們的交易。儘管我們並沒有就此止步。我們的使命是改變世界的支付方式。在釋放支付的全部潛力之前，我們不會停止。
Onfido
onfido.com
Onfido是一個AI驅動的身份驗證解決方案，幫助企業自動化用戶入職及身份驗證，支持多種文檔和生物識別檢查。
Lightico
lightico.com
人工智慧驅動的文件收集、電子簽名、身份驗證和表單，確保安全且合規的客戶流程。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。
GOVX
govx.com
GOVX應用程序為合格用戶提供來自優質品牌的獨家折扣，確保交易安全並簡化驗證流程。
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