身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

PlanetVerify

planetverify.com

PlanetVerify 簡化/自動化收集新客戶、員工或求職者個人資料的重複流程。它聰明地允許用戶透過自己的設備提供所有自己的數據，從而節省時間和金錢。當組織頻繁招募時，他們會遇到從新員工那裡尋找資料或文件的問題。這可能意味著忙碌的人力資源專業人員需要不斷地發送電子郵件、電話或短信，試圖獲取一兩份重要文件，以減輕在緊急情況下（例如，在緊急情況下沒有正確的身份證件、工作許可證或POA 的風險和擔憂）突擊審核。 PlanetVerify 提供了一個位於 Microsoft Azure 上的非常簡單的儀表板，可以安全地自動執行此過程，並且可以在幾分鐘內完成設定。使用者選擇需要收集的物品並按「發送」至一個或多個聯絡人。然後，這些人可以使用自己的裝置輸入資料項目並使用相機拍攝文件進行回應。如果缺少任何內容，用戶將收到電子郵件/簡訊提醒，一旦一切完成，您將收到通知 - 工作完成！除了節省追蹤時間外，所有資料均由員工輸入，因此無需重複輸入。 PlanetVerify 甚至可以在入境點驗證 IBAN 號碼等項目，因此不再需要抄寫冗長且經常錯誤的銀行號碼。其他可選驗證工具可在 PlanetVerify 儀表板上輕鬆存取。可以設定預定的存檔和清除規則，以確保資料的保存不會超出法律要求，特別是在申請人被拒絕工作的情況下。如果文件不正確或品質不夠，只需按拒絕按鈕並從下拉清單中選擇原因 - 員工就會收到通知。與電子郵件的情況不同，在電子郵件中，個人資料的接收以帶有大量未知且有風險的附件的滴注形式出現，PlanetVerify 在儀表板上以簡潔的單屏配置文件向用戶呈現所有無風險的項目。無需排序和存儲，因為這一切都是由 PlanetVerify 自動完成的。作為 Docusign 合作夥伴的 PlanetVerify 還提供完全整合的電子簽名需求，因此僱傭合約可以包含在資料請求中，並由個人在其設備上立即簽署。