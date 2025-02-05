身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 斯洛維尼亞

Plaid

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Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所 (ACH) 功能來支援其薪資直接存款服務。其他金融科技公司（例如預算應用程式 Level Money）則利用該平台來整合和清理用戶各種銀行帳戶中的數據，以幫助他們管理和預算資金。從廣義上講，Plaid 涵蓋了金融服務的關鍵部分，包括設定支付和驗證財務資料。它可以幫助您安排和執行 ACH 付款、收集交易數據、驗證用戶身份、檢查就業和收入數據、評估用戶風險以及將銀行整合直接嵌入借款人流程中。開發您自己的應用程式從未如此簡單 - 只需幾行程式碼，您就可以將 Plaid 融入您正在建立的任何內容中。 Plaid 優勢概述：更好的 ACH 身份驗證 銀行間支付的帳戶身份驗證變得更簡單、更快速且更人性化。您將能夠立即驗證轉賬，而無需等待小額存款，並透過驗證和引導用戶使用 ACH 來減少失敗的交易。這會帶來無縫的用戶體驗，因為您可以根據用戶已知的資訊來設定用戶，從而有效地消除支票簿搜尋。它還可以讓您部署針對行動裝置最佳化的流程，從而提高轉換率，從而提高轉換率。即時檢查餘額 Plaid 簡化了財務數據的處理。只需幾個步驟，您就可以提取歷史資料和即時餘額，並獲取當前和可用餘額資訊以及有關帳戶狀態和類型的詳細資訊。每當您需要轉帳時，您都可以立即查看用戶的餘額。它有助於防止透支，並透過了解餘額為交易預先提供資金。此外，透過在轉帳前了解可用資金，您可以防止資金不足 (NSF) 費用，從而減少（如果不是完全消除）詐欺成本。減少銀行詐欺 Plaid 使您能夠使用銀行資料來驗證身份並減少銀行詐欺。您可以確認使用者身份，例如姓名、電話號碼、地址和電子郵件，並根據銀行存檔的資訊檢查這些資訊。您將能夠透過簡單的身份檢查來了解您的用戶，根據銀行存檔的帳戶持有人資訊自動填寫表格進一步簡化了這一過程。乾淨且分類的交易 當您獲得可追溯到 24 個月的乾淨、分類的交易資料時，資金管理就會簡化。當與地理位置、商家和類別資訊放在一起時，您將獲得有關交易的更好詳細資訊。借助盡可能追溯的可靠即時數據，您可以獲得寶貴的見解，從而更好地為客戶服務，並透過不需要額外技術資源的低延遲連接來降低成本。直接從源頭驗證借款人資產借款人可以在幾秒鐘內連結他們的銀行帳戶，以最大限度地提高轉換率。透過整合技術，您可以獲得快速的處理速度，該技術將 Plaid 無縫連接到您自己的體驗中，以減少借款人的摩擦。此外，加快連線速度還包括對安全性的承諾，例如使用企業級 256 位元 AES 加密，並定期進行網路滲透測試和安全審查。