身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

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身份驗證軟體在確認個人的真實身份方面發揮著至關重要的作用，無論他們是訪問線上平台還是進行實體互動。對於企業來說，對用戶進行身份驗證以建立信任、防止身分盜用以及遵守隱私和反詐欺法規至關重要。組織內的各個部門都使用該軟體來驗證身份：人力資源部門使用它來驗證潛在的新員工的身份，而法律團隊則依靠它來確保處理敏感客戶資訊時的合規性。身份驗證方法包括基於照片的身份證明文件驗證、即時自拍照等生物識別數據，以及對公共記錄等已建立的身份資料庫進行檢查。
提議新的應用程式
ID.me
id.me
ID.me 簡化了個人線上證明和分享身分的方式。 ID.me 安全數位身分網路擁有超過 9,800 萬用戶，並與 30 個州、10 個聯邦機構和 500 多家知名品牌零售商建立了合作夥伴關係。該公司為跨行業的組織提供身份證明、身份驗證和社區驗證。該公司的技術符合消費者身份驗證的聯邦標準，並被 Kantara Initiative 批准為 NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 合格憑證服務提供者。 ID.me 的身份網關還具有聯邦風險和授權管理計劃 (FedRAMP) 中等操作權限 (ATO)。 ID.me 是唯一提供視訊聊天的供應商，並致力於
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
Plaid
plaid.com
Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所 (ACH) 功能來支援其薪資直接存款服務。其他金融科技公司（例如預算應用程式 Level Money）則利用該平台來整合和清理用戶各種銀行帳戶中的數據，以幫助他們管理和預算資金。從廣義上講，Plaid 涵蓋了金融服務的關鍵部分，包括設定支付和驗證財務資料。它可以幫助您安排和執行 ACH 付款、收集交易數據、驗證用戶身份、檢查就業和收入數據、評估用戶風險以及將銀行整合直接嵌入借款人流程中。開發您自己的應用程式從未如此簡單 - 只需幾行程式碼，您就可以將 Plaid 融入您正在建立的任何內容中。 Plaid 優勢概述：更好的 ACH 身份驗證 銀行間支付的帳戶身份驗證變得更簡單、更快速且更人性化。您將能夠立即驗證轉賬，而無需等待小額存款，並透過驗證和引導用戶使用 ACH 來減少失敗的交易。這會帶來無縫的用戶體驗，因為您可以根據用戶已知的資訊來設定用戶，從而有效地消除支票簿搜尋。它還可以讓您部署針對行動裝置最佳化的流程，從而提高轉換率，從而提高轉換率。即時檢查餘額 Plaid 簡化了財務數據的處理。只需幾個步驟，您就可以提取歷史資料和即時餘額，並獲取當前和可用餘額資訊以及有關帳戶狀態和類型的詳細資訊。每當您需要轉帳時，您都可以立即查看用戶的餘額。它有助於防止透支，並透過了解餘額為交易預先提供資金。此外，透過在轉帳前了解可用資金，您可以防止資金不足 (NSF) 費用，從而減少（如果不是完全消除）詐欺成本。減少銀行詐欺 Plaid 使您能夠使用銀行資料來驗證身份並減少銀行詐欺。您可以確認使用者身份，例如姓名、電話號碼、地址和電子郵件，並根據銀行存檔的資訊檢查這些資訊。您將能夠透過簡單的身份檢查來了解您的用戶，根據銀行存檔的帳戶持有人資訊自動填寫表格進一步簡化了這一過程。乾淨且分類的交易 當您獲得可追溯到 24 個月的乾淨、分類的交易資料時，資金管理就會簡化。當與地理位置、商家和類別資訊放在一起時，您將獲得有關交易的更好詳細資訊。借助盡可能追溯的可靠即時數據，您可以獲得寶貴的見解，從而更好地為客戶服務，並透過不需要額外技術資源的低延遲連接來降低成本。直接從源頭驗證借款人資產借款人可以在幾秒鐘內連結他們的銀行帳戶，以最大限度地提高轉換率。透過整合技術，您可以獲得快速的處理速度，該技術將 Plaid 無縫連接到您自己的體驗中，以減少借款人的摩擦。此外，加快連線速度還包括對安全性的承諾，例如使用企業級 256 位元 AES 加密，並定期進行網路滲透測試和安全審查。
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust 是一家電子身分和信任服務供應商，其使命是幫助企業轉變服務並開發可持續的數位管道。我們的願景是重新定義線上身分驗證方式，致力於為數位身分驗證、電子簽名和身分證明提供安全、高效且使用者友好的解決方案。在過去 7 年裡，來自 11 個國家的數百家企業已將 Evrotrust 作為其數位服務的基礎。 15 家歐盟主要銀行更喜歡我們受監管的遠端客戶識別和電子簽名，以解決長期的安全和合規困境。透過 Evrotrust 行動應用程序，我們向來自 57 個國家/地區的超過 130 萬用戶提供免費、可重複使用的電子身分。 Evrotrust 在與客戶的數位互動流程中為組織提供強大的法律和安全保護，同時為最終用戶提供易於使用的敏捷工具，使他們的體驗盡可能無縫。我們的專業知識和服務品質得到國際最高水準的認可。 Evrotrust 也是一家合格的信託服務提供商，在歐盟的 QTSP 清單中佔有一席之地，我們的解決方案已被選為 eIDAS 下的通知 eID 方案。欲了解更多信息，請訪問：www.evrotrust.com
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信任身分基礎設施可協助企業自動化任何與身分相關的用例—從安全性收集和驗證使用者資訊到做出決策和執行手動審查。在一處管理完全合規的 KYC/AML 計劃、打擊詐欺和自動化操作。無論是否進行工程設計，只需不到 10 行程式碼即可在一個下午內完成整合。 - 我們的團隊由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程師和設計師組成。我們很榮幸能夠獲得一些最好的創投公司的資助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我們的天使投資人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 聯合創始人）、Tony Xu（Doordash）和 Dylan Field（Figma 創始人兼執行長）。
Pipl
pipl.com
Pipl 是一家身分信託公司。我們使用多元連結在全球超過 280 億個唯一識別碼（電子郵件、手機、社群媒體和其他資料）之間建立深層連結。我們的解決方案使組織能夠提供順暢的客戶體驗並在整個消費者生命週期中建立信任。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智慧解決方案工具簡化 KYC 和 AML 相關流程，這些工具涵蓋了從新客戶入職到用於持續客戶監控的綜合資料庫等各種合規挑戰。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 讓企業輕鬆添加多種方法來驗證其客戶。無需編碼即可開始使用，並且可以透過與現有詐欺工具整合來建立高級工作流程。我們透過在需要時施加適當的摩擦來幫助企業適應性地打擊詐欺。從簡訊驗證到 ID、銀行、語音和 3D 安全，您可以確保所有檢查都得到保障。我們的解決方案可針對任何詐欺進行客製化，並可針對需要完整資料所有權的企業進行設定。
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智慧支援的高度自動化的身份驗證軟體。他們的平台旨在打擊詐欺、確保合規性並保護客戶。 借助Veriff，企業可以建立可信的數位社區，改善用戶體驗並推動成長。 。 他們的身份驗證解決方案包括強大的文件和身份驗證、地址證明、資料庫驗證檢查和年齡驗證。 這些功能有助於簡化入職流程、遵守法規並自動進行年齡檢查，以確保所有使用者的安全。持續監控並防範潛在的洗錢活動。 此外，其生物識別功能可實現無密碼且安全的帳戶訪問，而其年齡估計功能可透過基於自拍照的年齡驗證來增強轉換。詐欺以及詐欺情報總體而言，Veriff 的人工智慧身分驗證軟體可協助企業在線上建立信任和透明度、防範詐欺活動、遵守法規並在全球擴張。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端對端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
Veremark
veremark.com
Veremark 是一個自動化就業驗證平台，可為公司的招募流程增添簡單性、信心和速度。
GOVX
govx.com
數以千計的領先品牌使用 GOVX ID 即時、安全地驗證客戶是否有資格在其零售或票務網站上享受獨家折扣，同時保護自己免受不合格客戶的欺詐使用。驗證快速、全面，並且只需一次。透過 GOVX ID，您的客戶無需重新驗證，從而實現高價值回頭客的最佳轉換率。 GOVX ID 可以輕鬆、無縫地整合到任何網站中。它對行動裝置友好，並且在所有裝置上完全響應，並使用 OAuth 2.0 協定和 JWT 身份驗證來保護客戶資料。驗證體驗可根據您的品牌和訊息進行完全客製化，使您能夠將驗證限制在您希望定位的特定群體。如果您是 Shopify 商家，驗證就更簡單。透過 GOVX Shopify 應用程式（Shopify 上排名第一的軍事折扣應用程式），只需點擊幾下即可開始向服務社群表示感謝！ GOVX ID 只是與 GOVX 合作的三種方式之一。領先的消費品牌、專業運動隊伍、演藝人員、旅遊合作夥伴等每天都利用 GOVX 閉路電子商務市場來接觸超過 750 萬會員的高度值得和高度參與的受眾。憑藉多種整合選項，入門非常簡單。許多品牌也使用 GOVX 行銷服務解決方案在高度參與的 GOVX 會員社群中擴大其產品或服務，同時加強對服務人員的支持。立即聯絡 GOVX 團隊，探索最適合您業務的合作夥伴選擇。
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 為 KYC、詐欺和年齡驗證需求提供按需數位身分驗證解決方案。其高度準確、快速且安全的解決方案可透過 IDN-Direct（一種整合到客戶系統和流程的基於 API 的解決方案）和 IDN-Portal（可在一小時內啟動並運行）獲得。 Intellicheck 可透過行動裝置、瀏覽器或零售 pos/掃描器使用。
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消費者聲譽報告是消費者向企業和其他人證明其身分的最簡單方法。企業可以使用 Token of Trust 的身份平台在帳戶註冊、結帳時或根據請求隨時篩選消費者。您的企業需要驗證客戶的年齡嗎？地點？身份？別擔心——這是我們的專長。借助 Token of Trust 的可設定工作流程，企業可以定義對於擷取和驗證非常重要的消費者身分特徵，然後設定如何自動處理審批流程的規則。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身分平台，深受領先公司的驗證需求信賴。 Trulioo 在全球範圍內提供企業和個人驗證，涵蓋 195 個國家/地區，可以驗證 13,000 多個身分證件和 7 億個商業實體，同時檢查 6,000 多個監視清單。其全面的內部功能套件整合在一個自動化平台上，支援可自訂的入職工作流程，以滿足任何市場需求。 Trulioo 將最先進的技術與不同市場的專家驗證知識相結合，實現最高的驗證保證水平，優化入職成本並培養對全球數位經濟的信任。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份驗證只需幾行程式碼即可在全球範圍內提供即時 KYC 和 AML 合規性、監視清單篩選等功能。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一個文件人工智慧平台，可以實現更快、更準確的財務決策。該公司分析文件的準確性超過 99%，無論格式或品質如何，支援數百種文件類型，包括銀行對帳單、薪資單和稅表。 Ocrolus 提供了一個值得信賴的解決方案，用於偵測詐欺並為 400 多家客戶簡化決策，涉及多個用例，範圍從小型企業、抵押貸款和消費者貸款到稅務準備和醫療補助資格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客戶利用 Ocrolus 自動化打造令人愉悅的使用者體驗。要了解更多信息，請訪問 Ocrolus.com。
Prembly
prembly.com
新興市場的安全與合規基礎設施。 受到新興市場數百家數位企業的信賴，可進行身份驗證、詐欺檢測/預防和背景調查；安全地獲取、吸引客戶並以信任和不受限制的方式進行跨境無縫交易，同時保持所需的監管合規性檢查。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 簡化/自動化收集新客戶、員工或求職者個人資料的重複流程。它聰明地允許用戶透過自己的設備提供所有自己的數據，從而節省時間和金錢。當組織頻繁招募時，他們會遇到從新員工那裡尋找資料或文件的問題。這可能意味著忙碌的人力資源專業人員需要不斷地發送電子郵件、電話或短信，試圖獲取一兩份重要文件，以減輕在緊急情況下（例如，在緊急情況下沒有正確的身份證件、工作許可證或POA 的風險和擔憂）突擊審核。 PlanetVerify 提供了一個位於 Microsoft Azure 上的非常簡單的儀表板，可以安全地自動執行此過程，並且可以在幾分鐘內完成設定。使用者選擇需要收集的物品並按「發送」至一個或多個聯絡人。然後，這些人可以使用自己的裝置輸入資料項目並使用相機拍攝文件進行回應。如果缺少任何內容，用戶將收到電子郵件/簡訊提醒，一旦一切完成，您將收到通知 - 工作完成！除了節省追蹤時間外，所有資料均由員工輸入，因此無需重複輸入。 PlanetVerify 甚至可以在入境點驗證 IBAN 號碼等項目，因此不再需要抄寫冗長且經常錯誤的銀行號碼。其他可選驗證工具可在 PlanetVerify 儀表板上輕鬆存取。可以設定預定的存檔和清除規則，以確保資料的保存不會超出法律要求，特別是在申請人被拒絕工作的情況下。如果文件不正確或品質不夠，只需按拒絕按鈕並從下拉清單中選擇原因 - 員工就會收到通知。與電子郵件的情況不同，在電子郵件中，個人資料的接收以帶有大量未知且有風險的附件的滴注形式出現，PlanetVerify 在儀表板上以簡潔的單屏配置文件向用戶呈現所有無風險的項目。無需排序和存儲，因為這一切都是由 PlanetVerify 自動完成的。作為 Docusign 合作夥伴的 PlanetVerify 還提供完全整合的電子簽名需求，因此僱傭合約可以包含在資料請求中，並由個人在其設備上立即簽署。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk 是值得信賴的合作夥伴，它徹底改變了組織保護敏感資訊並確保當今動態工作環境中的合規性的方式。它專門提供先進的解決方案，利用電腦視覺人工智慧的力量來解決遠端工作和資料保護不斷變化的挑戰。我們精心打造全面的服務，以滿足現代企業的獨特需求。
Everlance
everlance.com
Everlance 是一種里程和費用軟體，可幫助公司降低報銷成本、節省時間並為行動員工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 擁有超過 300 萬用戶，以其易於使用、易於管理且易於開展業務而聞名。該端到端平台提供完整的車輛報銷解決方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪應用程序，具有基於 GPS 的自動里程日誌和內置隱私保護 可定制的報銷報告批准流程和異常值標記每月、每雙月或每兩週員工報銷選項駕照和保險驗證持續機動車輛記錄(MVR) 檢查和駕駛員安全培訓綜合費用管理通過每一步的可視性，您可以準確、高效地報銷員工的里程和費用開支。此外，還可以對員工如何度過一天有新的了解，有助於增強責任感並實現更有效的資源分配。 Everlance 支援所有類型的免稅/低稅車輛報銷計畫。無論您目前提供公司汽車、使用手動流程還是來自其他提供者，Everlance 的專家團隊都可以幫助您確定適合您企業的計劃並保持 IRS 合規性。固定和可變費率(FAVR) 個人化報銷，包括費率制定每英里美分(CPM) 報銷責任津貼車隊追蹤每個客戶都有一位指定的客戶成功經理，他將作為您的單一聯絡人並進行季度業務審查。服務台每週 7 天透過電話、聊天和電子郵件為您和您的員工提供支援。
Lightico
lightico.com
人工智慧驅動的文件收集、電子簽名、身份驗證和表單，確保安全且合規的客戶流程。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer 是歐洲領先的開放式銀行支付網路。我們透過將即時銀行支付與財務和身分資料結合，支援更聰明、更安全、更快速的線上支付。大大小小的企業都使用我們的產品來吸引新用戶、接受資金並在幾秒鐘內大規模支付。我們的業務遍及 21 個國家/地區，超過 2000 萬用戶信任我們來處理他們的交易。儘管我們並沒有就此止步。我們的使命是改變世界的支付方式。在釋放支付的全部潛力之前，我們不會停止。
Signicat
signicat.com
Signica 是一家開創性的泛歐洲數位身分公司，在全球最先進的數位身分市場中擁有無與倫比的業績記錄。其數位身分平台整合了世界上最廣泛的身份證明和身份驗證系統套件，所有這些都可以透過單一整合點進行存取。該平台支援完整的身份旅程，從識別和加入，到登入和同意，再到製定經得起時間考驗的業務協議。 Signicat 成立於 2006 年，於 2019 年被歐洲領先私募股權投資者 Nordic Capital 收購。有關 Signicat 的更多信息，請訪問 www.signicat.com
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。
Vouched
vouched.id
Vouched 是屢獲殊榮的人工智慧和電腦視覺，支援即時端到端視覺身份驗證、KYC、KYP 和詐欺偵測。 Vouched 是70 多個國家/地區600 多個政府頒發的身份證明文件的專家，可幫助銀行、人力資源和醫療保健提供者無縫驗證、登記和管理用戶身份，以支持對生活中最關鍵服務的訪問。
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一體化合規平台。 Checkboard 總部位於英國，為律師事務所、產權轉讓師、房地產經紀人、房東和房地產開發商提供執行最有價值的 AML、KYC 和生物識別 ID 檢查的能力。讓房地產專業人士完全自主，因為他們可以直接從靈活的 Checkboard 平台運行它們，並在 15 分鐘內收到客戶的綜合評級報告。
Alloy
alloy.com
Alloy 是一個身分決策平台，可協助銀行和金融科技公司自動化其入職、交易監控和信貸承銷決策。