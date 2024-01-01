身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

PlanetVerify

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PlanetVerify 簡化/自動化收集新客戶、員工或求職者個人資料的重複流程。它聰明地允許用戶透過自己的設備提供所有自己的數據，從而節省時間和金錢。當組織頻繁招募時，他們會遇到從新員工那裡尋找資料或文件的問題。這可能意味著忙碌的人力資源專業人員需要不斷地發送電子郵件、電話或短信，試圖獲取一兩份重要文件，以減輕在緊急情況下（例如，在緊急情況下沒有正確的身份證件、工作許可證或POA 的風險和擔憂）突擊審核。 PlanetVerify 提供了一個位於 Microsoft Azure 上的非常簡單的儀表板，可以安全地自動執行此過程，並且可以在幾分鐘內完成設定。使用者選擇需要收集的物品並按「發送」至...