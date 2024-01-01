身份驗證軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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身份驗證軟體在確認個人的真實身份方面發揮著至關重要的作用，無論他們是訪問線上平台還是進行實體互動。對於企業來說，對用戶進行身份驗證以建立信任、防止身分盜用以及遵守隱私和反詐欺法規至關重要。組織內的各個部門都使用該軟體來驗證身份：人力資源部門使用它來驗證潛在的新員工的身份，而法律團隊則依靠它來確保處理敏感客戶資訊時的合規性。身份驗證方法包括基於照片的身份證明文件驗證、即時自拍照等生物識別數據，以及對公共記錄等已建立的身份資料庫進行檢查。
提議新的應用程式
ID.me
id.me
ID.me 簡化了個人線上證明和分享身分的方式。 ID.me 安全數位身分網路擁有超過 9,800 萬用戶，並與 30 個州、10 個聯邦機構和 500 多家知名品牌零售商建立了合作夥伴關係。該公司為跨行業的組織提供身份證明、身份驗證和社區驗證。該公司的技術符合消費者身份驗證的聯邦標準，並被 Kantara Initiative 批准為 NIST 800-63-3 IAL2 / AAL2 合格憑證服務提供者。 ID.me 的身份網關還具有聯邦風險和授權管理計劃 (FedRAMP) 中等操作權限 (ATO)。 ID.me 是唯一提供視訊聊天的供應商，並致力於
Plaid
plaid.com
Plaid 是一個擁有一套產品的平台，使開發人員能夠建立可以與銀行帳戶互動、執行付款和管理風險的金融應用程式。它允許用戶輕鬆驗證其銀行帳戶並將其連結到任何應用程序，並利用該應用程式中類似銀行的功能。借助 Plaid，您將能夠開發與用戶銀行帳戶同步的應用程序，以追蹤和管理他們的預算以及轉移資金。本質上，它充當銀行和金融科技之間的紐帶。 Gusto、Venmo、TransferWise、Charity Water、Robinhood 和 Level Money 等多個知名品牌目前都在使用 Plaid 的產品和解決方案。以流行的整合線上人力資源服務 Gusto 為例，它使用 Plaid 的自動清算所...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Cashfree
cashfree.com
功能強大且可擴展的支付平台，專為您的業務需求而設計 - 收款、發送付款、管理國際付款等等。 Cashfree Payments 專為從新創公司到企業的所有類型企業而構建，可在網站、行動應用程式或Whatsapp、社交媒體等其他管道上接受付款。 BigBasket、 Cred 等人信任 Cashfree Payments 進行支付處理。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Ondato
ondato.com
Ondato 是一家科技公司，它使用尖端的人工智慧解決方案工具簡化 KYC 和 AML 相關流程，這些工具涵蓋了從新客戶入職到用於持續客戶監控的綜合資料庫等各種合規挑戰。
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
Veriff
veriff.com
Veriff 提供由人工智慧支援的高度自動化的身份驗證軟體。他們的平台旨在打擊詐欺、確保合規性並保護客戶。 借助Veriff，企業可以建立可信的數位社區，改善用戶體驗並推動成長。 。 他們的身份驗證解決方案包括強大的文件和身份驗證、地址證明、資料庫驗證檢查和年齡驗證。 這些功能有助於簡化入職流程、遵守法規並自動進行年齡檢查，以確保所有使用者的安全。持續監控並防範潛在的洗錢活動。 此外，其生物識別功能可實現無密碼且安全的帳戶訪問，而其年齡估計功能可透過基於自拍照的年齡驗證來增強轉換。詐欺以及詐欺情報總體而言，Veriff 的人工智慧身分驗證軟體可協助企業在線上建立信任和透明度、防範詐欺活...
Veremark
veremark.com
Veremark 是一個自動化就業驗證平台，可為公司的招募流程增添簡單性、信心和速度。
Persona
withpersona.com
Persona 的可信任身分基礎設施可協助企業自動化任何與身分相關的用例—從安全性收集和驗證使用者資訊到做出決策和執行手動審查。在一處管理完全合規的 KYC/AML 計劃、打擊詐欺和自動化操作。無論是否進行工程設計，只需不到 10 行程式碼即可在一個下午內完成整合。 - 我們的團隊由 Square、Uber、Coursera、Dropbox 和 Slack 的前工程師和設計師組成。我們很榮幸能夠獲得一些最好的創投公司的資助，包括 First Round Capital 和 Coatue。我們的天使投資人包括 Perret 和 William Hockey（Plaid 聯合創始人）、Tony X...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 為 KYC、詐欺和年齡驗證需求提供按需數位身分驗證解決方案。其高度準確、快速且安全的解決方案可透過 IDN-Direct（一種整合到客戶系統和流程的基於 API 的解決方案）和 IDN-Portal（可在一小時內啟動並運行）獲得。 Intellicheck 可透過行動裝置、瀏覽器或零售 pos/掃描器使用。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端到端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
Evrotrust
evrotrust.com
Evrotrust 是一家電子身分和信任服務供應商，其使命是幫助企業轉變服務並開發可持續的數位管道。我們的願景是重新定義線上身分驗證方式，致力於為數位身分驗證、電子簽名和身分證明提供安全、高效且使用者友好的解決方案。在過去 7 年裡，來自 11 個國家的數百家企業已將 Evrotrust 作為其數位服務的基礎。 15 家歐盟主要銀行更喜歡我們受監管的遠端客戶識別和電子簽名，以解決長期的安全和合規困境。透過 Evrotrust 行動應用程序，我們向來自 57 個國家/地區的超過 130 萬用戶提供免費、可重複使用的電子身分。 Evrotrust 在與客戶的數位互動流程中為組織提供強大的法律和安全...
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® 消費者聲譽報告是消費者向企業和其他人證明其身分的最簡單方法。企業可以使用 Token of Trust 的身份平台在帳戶註冊、結帳時或根據請求隨時篩選消費者。您的企業需要驗證客戶的年齡嗎？地點？身份？別擔心——這是我們的專長。借助 Token of Trust 的可設定工作流程，企業可以定義對於擷取和驗證非常重要的消費者身分特徵，然後設定如何自動處理審批流程的規則。
Trulioo
trulioo.com
Trulioo 是全球身分平台，深受領先公司的驗證需求信賴。 Trulioo 在全球範圍內提供企業和個人驗證，涵蓋 195 個國家/地區，可以驗證 13,000 多個身分證件和 7 億個商業實體，同時檢查 6,000 多個監視清單。其全面的內部功能套件整合在一個自動化平台上，支援可自訂的入職工作流程，以滿足任何市場需求。 Trulioo 將最先進的技術與不同市場的專家驗證知識相結合，實現最高的驗證保證水平，優化入職成本並培養對全球數位經濟的信任。
NorthRow
northrow.com
NorthRow 是一款屢獲殊榮、高度安全的 KYC（了解您的客戶）、ID&V（身分和驗證）雲端軟體，可協助合規團隊進行數位轉型，從簡化流程到大規模增強可見度。憑藉豐富的經驗和領先的軟體解決方案，NorthRow 幫助企業成功吸引新客戶和員工。我們透過強大的合規性、監控和補救能力來做到這一點，讓您高枕無憂，因為您知道風險管理的負擔已得到解決。我們為您提供更多的時間來專注於最重要的一項任務 - 安全地發展您的業務。
Trust Swiftly
trustswiftly.com
Trust Swiftly 讓企業輕鬆添加多種方法來驗證其客戶。無需編碼即可開始使用，並且可以透過與現有詐欺工具整合來建立高級工作流程。我們透過在需要時施加適當的摩擦來幫助企業適應性地打擊詐欺。從簡訊驗證到 ID、銀行、語音和 3D 安全，您可以確保所有檢查都得到保障。我們的解決方案可針對任何詐欺進行客製化，並可針對需要完整資料所有權的企業進行設定。
Pipl
pipl.com
Pipl 是一家身分信託公司。我們使用多元連結在全球超過 280 億個唯一識別碼（電子郵件、手機、社群媒體和其他資料）之間建立深層連結。我們的解決方案使組織能夠提供順暢的客戶體驗並在整個消費者生命週期中建立信任。
Prembly
prembly.com
新興市場的安全與合規基礎設施。 受到新興市場數百家數位企業的信賴，可進行身份驗證、詐欺檢測/預防和背景調查；安全地獲取、吸引客戶並以信任和不受限制的方式進行跨境無縫交易，同時保持所需的監管合規性檢查。
GOVX
govx.com
數以千計的領先品牌使用 GOVX ID 即時、安全地驗證客戶是否有資格在其零售或票務網站上享受獨家折扣，同時保護自己免受不合格客戶的欺詐使用。驗證快速、全面，並且只需一次。透過 GOVX ID，您的客戶無需重新驗證，從而實現高價值回頭客的最佳轉換率。 GOVX ID 可以輕鬆、無縫地整合到任何網站中。它對行動裝置友好，並且在所有裝置上完全響應，並使用 OAuth 2.0 協定和 JWT 身份驗證來保護客戶資料。驗證體驗可根據您的品牌和訊息進行完全客製化，使您能夠將驗證限制在您希望定位的特定群體。如果您是 Shopify 商家，驗證就更簡單。透過 GOVX Shopify 應用程式（Shopif...
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
Everlance
everlance.com
Everlance 是一種里程和費用軟體，可幫助公司降低報銷成本、節省時間並為行動員工提供有吸引力的工作福利。 Everlance 擁有超過 300 萬用戶，以其易於使用、易於管理且易於開展業務而聞名。該端到端平台提供完整的車輛報銷解決方案，包括： App Store 上排名第一的里程跟踪應用程序，具有基於 GPS 的自動里程日誌和內置隱私保護 可定制的報銷報告批准流程和異常值標記每月、每雙月或每兩週員工報銷選項駕照和保險驗證持續機動車輛記錄(MVR) 檢查和駕駛員安全培訓綜合費用管理通過每一步的可視性，您可以準確、高效地報銷員工的里程和費用開支。此外，還可以對員工如何度過一天有新的了解，有助...
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的...
Vouched
vouched.id
Vouched 是屢獲殊榮的人工智慧和電腦視覺，支援即時端到端視覺身份驗證、KYC、KYP 和詐欺偵測。 Vouched 是70 多個國家/地區600 多個政府頒發的身份證明文件的專家，可幫助銀行、人力資源和醫療保健提供者無縫驗證、登記和管理用戶身份，以支持對生活中最關鍵服務的訪問。
PlanetVerify
planetverify.com
PlanetVerify 簡化/自動化收集新客戶、員工或求職者個人資料的重複流程。它聰明地允許用戶透過自己的設備提供所有自己的數據，從而節省時間和金錢。當組織頻繁招募時，他們會遇到從新員工那裡尋找資料或文件的問題。這可能意味著忙碌的人力資源專業人員需要不斷地發送電子郵件、電話或短信，試圖獲取一兩份重要文件，以減輕在緊急情況下（例如，在緊急情況下沒有正確的身份證件、工作許可證或POA 的風險和擔憂）突擊審核。 PlanetVerify 提供了一個位於 Microsoft Azure 上的非常簡單的儀表板，可以安全地自動執行此過程，並且可以在幾分鐘內完成設定。使用者選擇需要收集的物品並按「發送」至...
Checkboard
checkboard.com
Checkboard 是您的一體化合規平台。 Checkboard 總部位於英國，為律師事務所、產權轉讓師、房地產經紀人、房東和房地產開發商提供執行最有價值的 AML、KYC 和生物識別 ID 檢查的能力。讓房地產專業人士完全自主，因為他們可以直接從靈活的 Checkboard 平台運行它們，並在 15 分鐘內收到客戶的綜合評級報告。
Yardstik
yardstik.com
使用 Yardstik，您可以減少背景調查並獲得明顯更好的結果。我們突破性的順序篩選技術減少了不必要的步驟並加速了候選人評估，從而節省您的時間和金錢。這只是開始。我們將代表您繼續挑戰其他領域（從客戶支援到減少詐欺）中長期存在的背景篩選行業慣例。來自零工市場、人員配備、運輸和醫療保健等行業的數千名客戶相信我們能夠提升他們的篩檢解決方案。了解有關我們整合平台中的篩選、欺詐和合規產品組合的更多信息，請訪問 https://yardstik.com。 Yardstik：明顯更好。
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一個文件人工智慧平台，可以實現更快、更準確的財務決策。該公司分析文件的準確性超過 99%，無論格式或品質如何，支援數百種文件類型，包括銀行對帳單、薪資單和稅表。 Ocrolus 提供了一個值得信賴的解決方案，用於偵測詐欺並為 400 多家客戶簡化決策，涉及多種用例，範圍從小型企業、抵押貸款和消費者貸款到稅務準備和醫療補助資格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客戶利用 Ocrolus 自動化打造令人愉悅的使用者體驗。要了解更多信息，請訪問 Ocrolus.com。
RemoteDesk
remotedesk.com
RemoteDesk 是值得信賴的合作夥伴，它徹底改變了組織保護敏感資訊並確保當今動態工作環境中的合規性的方式。它專門提供先進的解決方案，利用電腦視覺人工智慧的力量來解決遠端工作和資料保護不斷變化的挑戰。我們精心打造全面的服務，以滿足現代企業的獨特需求。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份驗證只需幾行程式碼即可在全球範圍內提供即時 KYC 和 AML 合規性、監視清單篩選等功能。
Lightico
lightico.com
人工智慧驅動的文件收集、電子簽名、身份驗證和表單，確保安全且合規的客戶流程。
TrueLayer
truelayer.com
TrueLayer 是歐洲領先的開放式銀行支付網路。我們透過將即時銀行支付與財務和身分資料結合，支援更聰明、更安全、更快速的線上支付。大大小小的企業都使用我們的產品來吸引新用戶、接受資金並在幾秒鐘內大規模支付。我們的業務遍及 21 個國家/地區，超過 2000 萬用戶信任我們來處理他們的交易。儘管我們並沒有就此止步。我們的使命是改變世界的支付方式。在釋放支付的全部潛力之前，我們不會停止。
Signicat
signicat.com
Signica 是一家開創性的泛歐洲數位身分公司，在全球最先進的數位身分市場中擁有無與倫比的業績記錄。其數位身分平台整合了世界上最廣泛的身份證明和身份驗證系統套件，所有這些都可以透過單一整合點進行存取。該平台支援完整的身份旅程，從識別和加入，到登入和同意，再到製定經得起時間考驗的業務協議。 Signicat 成立於 2006 年，於 2019 年被歐洲領先私募股權投資者 Nordic Capital 收購。有關 Signicat 的更多信息，請訪問 www.signicat.com
Alloy
alloy.com
Alloy 是一個身分決策平台，可協助銀行和金融科技公司自動化其入職、交易監控和信貸承銷決策。