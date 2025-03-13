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最受歡迎 最近新增 創意管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。