創意管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。
提議新的應用程式
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask是一個基於網絡的任務和項目管理工具，幫助團隊有效組織和跟蹤工作，支持看板和實時協作功能。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Canny
canny.io
Canny是一款用於管理客戶反饋的工具，能夠集中捕捉、組織和分析用戶意見，幫助企業優化產品決策。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是一款支持創新與改進計畫的應用，幫助組織管理項目、跟踪進度並促進團隊協作。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是一款產品管理工具，幫助團隊簡化產品開發過程，創建路線圖、管理客戶反饋並促進部門合作。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote是一個創新管理平台，幫助企業收集、管理和執行員工及客戶的想法，並提供AI工具和分析功能。
Craft.io
craft.io
Craft.io是一個產品管理工具，幫助產品經理從反饋收集到路線規劃，整合數據以支持決策和提升協作效率。
GroupMap
groupmap.com
GroupMap是一個在線協作平台，提供實時頭腦風暴和決策功能，擁有80多個可自定義模板以支持各種團隊活動。
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io是一個AI驅動的產品探索和策略平台，幫助產品經理分析客戶反饋，確定解決方案並制定產品策略。
featureOS
featureos.app
功能公司是一款幫助團隊集中管理客戶反饋、制定產品路線圖並與多種工具整合的應用程序。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale是一個創新管理平台，幫助企業和組織收集並發展員工的想法，以促進協作和創新。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission是一個創新平台，幫助組織收集和管理創意，提供儀表板和報告，並整合多種工具與系統。
Howspace
howspace.com
Howspace是一款協作學習與發展軟體，旨在促進企業內部的學習、合作及決策，適用於遠程和混合模式的團隊。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice是一個反饋管理平台，幫助企業收集和優先處理客戶反饋，促進產品改進和客戶交流。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的顧客反饋工具，用於收集、管理和優先處理功能請求，整合反饋於集中平台，支持公共或私人討論板。
Induct
web.induct.net
歸納是一個免費平台，提供視頻會議、聊天、無限儲存和專案專用工作區，簡化工作與生活流程，提升效率和協作。
Yambla
yambla.com
Yambla是一個構想管理平台，幫助企業通過挑戰和集思廣益來收集和發展創意，促進內部與外部的創新合作。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一個創新服務解決方案，透過持續的創新來促進企業文化，整合創新計劃，並提供安全的客戶IP保護。
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory 是一款非同步合作工具，旨在簡化提出、收集和匯總反饋的過程，幫助用戶更有效地做出決策。
Sideways 6
sideways6.com
Sideways 6 是一款員工創意眾包平台，幫助企業快速收集、管理和評估員工想法，以提高效率和參與度，促進創新文化。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz是一款雲端思想管理軟體，可收集和發展員工的想法及建議，促進創新與協作，提升組織發展能力。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea是一款創新管理平台，讓員工、客戶和合作夥伴參與想法的收集、開發與評估，並提供AI輔助支持。
Hives.co
hives.co
Hives.co是一個能夠輕鬆收集員工意見和創意的平臺，幫助組織改善工作環境和加強內部合作。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 是一款專為企業的創新經理設計的應用程式，支持創新流程並提供專案及投資組合的整合管理解決方案。
Nolt
nolt.io
Nolt是一個平台，可以收集來自客戶、員工及團體的反饋，並輕鬆管理任務與進度，促進協作與集中管理。