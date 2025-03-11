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創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。
提議新的應用程式
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask是一個基於網絡的任務和項目管理工具，幫助團隊有效組織和跟蹤工作，支持看板和實時協作功能。
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Canny
canny.io
Canny是一款用於管理客戶反饋的工具，能夠集中捕捉、組織和分析用戶意見，幫助企業優化產品決策。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是一款支持創新與改進計畫的應用，幫助組織管理項目、跟踪進度並促進團隊協作。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是一款產品管理工具，幫助團隊簡化產品開發過程，創建路線圖、管理客戶反饋並促進部門合作。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote是一個創新管理平台，幫助企業收集、管理和執行員工及客戶的想法，並提供AI工具和分析功能。
Craft.io
craft.io
Craft.io是一個產品管理工具，幫助產品經理從反饋收集到路線規劃，整合數據以支持決策和提升協作效率。
GroupMap
groupmap.com
GroupMap是一個在線協作平台，提供實時頭腦風暴和決策功能，擁有80多個可自定義模板以支持各種團隊活動。
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io是一個AI驅動的產品探索和策略平台，幫助產品經理分析客戶反饋，確定解決方案並制定產品策略。
featureOS
featureos.app
功能公司是一款幫助團隊集中管理客戶反饋、制定產品路線圖並與多種工具整合的應用程序。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale是一個創新管理平台，幫助企業和組織收集並發展員工的想法，以促進協作和創新。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission是一個創新平台，幫助組織收集和管理創意，提供儀表板和報告，並整合多種工具與系統。
Howspace
howspace.com
Howspace是一款協作學習與發展軟體，旨在促進企業內部的學習、合作及決策，適用於遠程和混合模式的團隊。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice是一個反饋管理平台，幫助企業收集和優先處理客戶反饋，促進產品改進和客戶交流。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的顧客反饋工具，用於收集、管理和優先處理功能請求，整合反饋於集中平台，支持公共或私人討論板。
Induct
web.induct.net
歸納是一個免費平台，提供視頻會議、聊天、無限儲存和專案專用工作區，簡化工作與生活流程，提升效率和協作。
Yambla
yambla.com
Yambla是一個構想管理平台，幫助企業通過挑戰和集思廣益來收集和發展創意，促進內部與外部的創新合作。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一個創新服務解決方案，透過持續的創新來促進企業文化，整合創新計劃，並提供安全的客戶IP保護。
Brainstory
brainstory.ai
Brainstory 是一款非同步合作工具，旨在簡化提出、收集和匯總反饋的過程，幫助用戶更有效地做出決策。
Sideways 6
sideways6.com
Sideways 6 是一款員工創意眾包平台，幫助企業快速收集、管理和評估員工想法，以提高效率和參與度，促進創新文化。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基於雲端的創意管理軟體，可以產生、收集和開發回饋、創意和建議，作為整體組織發展策略的一部分。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家處於創新管理前沿的北歐領先軟體公司。我們的人工智慧平台使員工、客戶和合作夥伴能夠積極為創新過程做出貢獻。透過 Orchidea，您可以透過參與研討會、有針對性的創意活動以及始終開放的創意收集來收集、開發和評估創意。我們的人工智慧功能在整個過程中提供寶貴的幫助，使您能夠加速創新並推動成長。與 Orchidea Innovations 一起體驗創意管理的未來。
Hives.co
hives.co
隨時可用的平台，可以輕鬆地吸引員工並收集整個組織的想法。 --- Hives 始於一個簡單的想法：知識和經驗需要分享。曾幾何時，我們曾經是一個顧問團隊，幫助組織創造更好、更有效的數位工作場所。然而，我們很早就了解到，我們的許多客戶很難讓他們的員工表達自己的意見並分享改進的想法。他們只是缺乏一個持續變化的永久模型。如果沒有一種簡單的方法來收集想法，改變就會緩慢進行，組織的健康（和財富）就會受到威脅。這個概念其實很像蜂箱。順便問一下，您是否知道蜂箱是工業和合作的常用象徵？這很有意義，因為在蜂巢中，每隻蜜蜂都有一個目的和特定的任務，它們都一起工作。就像蜂巢一樣，組織的福祉和文化取決於其組成的忙碌的蜜蜂。蜂巢的工作原理如下：其內部結構稱為蜂窩，由大量由蜂蠟組成的六角棱柱形細胞製成，形成了實際幾何效率的基礎圖案。蜜蜂本身從花朵中採集花蜜和其他甜汁，這些汁液在蜜蜂體內轉化為蜂蜜。然後蜂蜜本身被儲存在所述蜂蠟的細胞中。聽起來很熟悉嗎？有目的地一起工作、採集花蜜並將其轉化為蜂蜜的過程與我們人類的共存和合作方式非常相似。當我們為一個擁有堅實基礎和高效工作流程的組織工作時，我們就會蓬勃發展。我們希望成為更大事業的一部分，並且希望盡我們所能做出貢獻。我們整天收集靈感和印象，並在您最意想不到的時候轉化為實際的想法。但這些想法該在哪裡利用和收穫呢？這是我們採訪過的每個組織面臨的挑戰。因此，我們決定為這些問題創建一個解決方案，並建立一個工具，讓公司能夠以他們認為不可能的方式為其員工提供支援。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目標客戶是那些希望推出更多能夠帶來價值的專案的公司的創新經理。 Vianeo 平台支援創新工作流程，同時提供不同於競爭對手的商業設計方法。我們的產品提供一體化解決方案：對每個專案的支援 + 投資組合願景。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一個平台，任何人都可以從客戶、員工、朋友或任何可以提供您所需回饋的團體中收集眾包回饋。優先考慮回饋，只需點擊幾下即可建立路線圖，並透過自動更新讓每個人都了解最新情況。
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