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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。
提議新的應用程式
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io是一個AI驅動的產品探索和策略平台，幫助產品經理分析客戶反饋，確定解決方案並制定產品策略。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的客戶回饋工具，用於收集、管理功能請求並確定其優先順序。不再遺失或忽略回饋。與透過電子郵件或聊天收集回饋的傳統方法不同，Supahub 透過將對話和電子郵件整合到一個集中式平台中，為您節省寶貴的時間。透過 Supahub 看板，您可以建立專門的空間來提供特定主題的回饋，例如功能請求、錯誤報告、部落格主題和常見問題解答。董事會可以是公共的，也可以是私人的，使團隊能夠在需要時在內部管理回饋。借助 Supahub，您可以透過評論貼文並更新其狀態來輕鬆跟進回饋
Induct
web.induct.net
Induct 是一個免費平台，旨在讓您的家庭和工作生活變得更輕鬆。您可以存取視訊會議、私人和群組聊天、無限的儲存空間、專案和工作組的專用工作室等等。您所需的一切都集中在一個地方 - 簡單、安全且完全免費。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基於雲端的創意管理軟體，可以產生、收集和開發回饋、創意和建議，作為整體組織發展策略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的創意與創新管理平台。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家處於創新管理前沿的北歐領先軟體公司。我們的人工智慧平台使員工、客戶和合作夥伴能夠積極為創新過程做出貢獻。透過 Orchidea，您可以透過參與研討會、有針對性的創意活動以及始終開放的創意收集來收集、開發和評估創意。我們的人工智慧功能在整個過程中提供寶貴的幫助，使您能夠加速創新並推動成長。與 Orchidea Innovations 一起體驗創意管理的未來。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一種創新即服務解決方案，利用「始終在線」的創新方法來幫助培養創新的公司文化並快速產生成果。 Nectir 將創新計劃的所有關鍵部分匯集在一個空間中。它比任何其他可用平台更簡單、更聰明、更直觀。我們的平台是第一個利用策略調整演算法、敏捷創新、遊戲化策略和有機創新來擺脫瓶頸、加快決策並提高平台參與度的創新軟體。我們希望確保客戶的知識產權盡可能安全。這就是為什麼 Nectir 託管在 Azure SQL Server 上，這些伺服器位於我們每個客戶所在的國內。為了增加安全性和客製化性，我們提供優質服務，例如在客戶自己的伺服器上本地託管 Nectir 的獨立實例。
Hives.co
hives.co
隨時可用的平台，可以輕鬆地吸引員工並收集整個組織的想法。 --- Hives 始於一個簡單的想法：知識和經驗需要分享。曾幾何時，我們曾經是一個顧問團隊，幫助組織創造更好、更有效的數位工作場所。然而，我們很早就了解到，我們的許多客戶很難讓他們的員工表達自己的意見並分享改進的想法。他們只是缺乏一個持續變化的永久模型。如果沒有一種簡單的方法來收集想法，改變就會緩慢進行，組織的健康（和財富）就會受到威脅。這個概念其實很像蜂箱。順便問一下，您是否知道蜂箱是工業和合作的常用象徵？這很有意義，因為在蜂巢中，每隻蜜蜂都有一個目的和特定的任務，它們都一起工作。就像蜂巢一樣，組織的福祉和文化取決於其組成的忙碌的蜜蜂。蜂巢的工作原理如下：其內部結構稱為蜂窩，由大量由蜂蠟組成的六角棱柱形細胞製成，形成了實際幾何效率的基礎圖案。蜜蜂本身從花朵中採集花蜜和其他甜汁，這些汁液在蜜蜂體內轉化為蜂蜜。然後蜂蜜本身被儲存在所述蜂蠟的細胞中。聽起來很熟悉嗎？有目的地一起工作、採集花蜜並將其轉化為蜂蜜的過程與我們人類的共存和合作方式非常相似。當我們為一個擁有堅實基礎和高效工作流程的組織工作時，我們就會蓬勃發展。我們希望成為更大事業的一部分，並且希望盡我們所能做出貢獻。我們整天收集靈感和印象，並在您最意想不到的時候轉化為實際的想法。但這些想法該在哪裡利用和收穫呢？這是我們採訪過的每個組織面臨的挑戰。因此，我們決定為這些問題創建一個解決方案，並建立一個工具，讓公司能夠以他們認為不可能的方式為其員工提供支援。
Brainstory
brainstory.ai
做出決定，而不是與 Brainstory 開會。 Brainstory 是一種非同步協作工具，可消除提供、收集和匯總回饋的認知開銷。
GroupMap
groupmap.com
GroupMap是一個在線協作平台，提供實時頭腦風暴和決策功能，擁有80多個可自定義模板以支持各種團隊活動。
Sideways 6
sideways6.com
“一個無需動腦筋的員工創意眾包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、簡單地吸引您的員工、改進您的組織並建立創新文化 在 Sideways 6，我們了解讓您的員工透過創意實現業務目標的重要性。但大規模運行創意專案很容易變得笨拙且難以產生影響。因此，我們開發了一種解決方案，徹底改變公司共享、管理和審查員工想法的方式，透過以員工為核心的文化來推動業務目標。我們的軟體使公司可以輕鬆地在員工每天使用的工具中分享和組織員工的想法，確保沒有一個偉大的想法被忽視。借助自動化和可自訂的工具、通訊、追蹤、投票和審查，我們的平台使公司能夠快速輕鬆地評估每個想法的潛力，並做出明智的決策，以在吸引員工的同時發揮最大的影響力。使用 Sideways 6 的公司管理創意的速度提高了 3 倍，更新員工的時間減少了 4 倍，參與度和創意提高了 78%，並實施了對盈利產生切實影響的創意。透過使用Sideways 6，企業可以顯著提高資源效率（Balfour Beatty 節省了超過6000 萬美元）、生產力（雀巢構思了155 種新產品推向市場）和敬業度（DXC Technology 的員工敬業度提高了16% ）。透過充分發揮員工的創意，Sideways 6 可以幫助您的公司達到新的成功高度。請造訪 www.sideways6.com 了解力拓 (Rio Tinto)、雀巢 (Nestlé)、沃達豐 (Vodafone) 和 Marks and Spencer 等公司為何信任 Sideways 6 方法。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
featureOS
featureos.app
功能公司是一款幫助團隊集中管理客戶反饋、制定產品路線圖並與多種工具整合的應用程序。
Howspace
howspace.com
Howspace是企業公司，學習服務和協會的知識工作者的協作學習與開發軟件。借助Howspace，您可以在不犧牲參與度的情況下擴大學習和發展計劃的影響。 Howspace賦予組織使他們的員工團結起來學習，協作和做出帶來影響的決策。它的平台指南共享旅程，可以與AI進行大規模對話，並確保每個人在創造影響方面發揮作用。 空間是理想的選擇： - 遠程，混合和異步協作 - 構想和頭腦風暴 - 戰略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網絡和社區建設 - 還有更多！
Aha!
aha.io
Aha!是一款產品開發軟體，提供工具支持產品經理有效管理策略、簡化流程和增強團隊合作。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote是一個創新管理平台，幫助企業收集、管理和執行員工及客戶的想法，並提供AI工具和分析功能。
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目標客戶是那些希望推出更多能夠帶來價值的專案的公司的創新經理。 Vianeo 平台支援創新工作流程，同時提供不同於競爭對手的商業設計方法。我們的產品提供一體化解決方案：對每個專案的支援 + 投資組合願景。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice是一個反饋管理平台，幫助企業收集和優先處理客戶反饋，促進產品改進和客戶交流。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是一款產品管理工具，幫助團隊簡化產品開發過程，創建路線圖、管理客戶反饋並促進部門合作。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一個平台，任何人都可以從客戶、員工、朋友或任何可以提供您所需回饋的團體中收集眾包回饋。優先考慮回饋，只需點擊幾下即可建立路線圖，並透過自動更新讓每個人都了解最新情況。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是一款支持創新與改進計畫的應用，幫助組織管理項目、跟踪進度並促進團隊協作。
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask是一個基於網絡的任務和項目管理工具，幫助團隊有效組織和跟蹤工作，支持看板和實時協作功能。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps是統一的員工體驗平台，結合內聯網、培訓、團隊合作和內容管理，簡化組織內的溝通與工作流程。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale是一個創新管理平台，幫助企業和組織收集並發展員工的想法，以促進協作和創新。
Craft.io
craft.io
Craft.io是一個產品管理工具，幫助產品經理從反饋收集到路線規劃，整合數據以支持決策和提升協作效率。
Canny
canny.io
Canny是一款用於管理客戶反饋的工具，能夠集中捕捉、組織和分析用戶意見，幫助企業優化產品決策。
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