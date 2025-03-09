Hives.co

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隨時可用的平台，可以輕鬆地吸引員工並收集整個組織的想法。 --- Hives 始於一個簡單的想法：知識和經驗需要分享。曾幾何時，我們曾經是一個顧問團隊，幫助組織創造更好、更有效的數位工作場所。然而，我們很早就了解到，我們的許多客戶很難讓他們的員工表達自己的意見並分享改進的想法。他們只是缺乏一個持續變化的永久模型。如果沒有一種簡單的方法來收集想法，改變就會緩慢進行，組織的健康（和財富）就會受到威脅。這個概念其實很像蜂箱。順便問一下，您是否知道蜂箱是工業和合作的常用象徵？這很有意義，因為在蜂巢中，每隻蜜蜂都有一個目的和特定的任務，它們都一起工作。就像蜂巢一樣，組織的福祉和文化取決於其組成的忙碌的蜜蜂。蜂巢的工作原理如下：其內部結構稱為蜂窩，由大量由蜂蠟組成的六角棱柱形細胞製成，形成了實際幾何效率的基礎圖案。蜜蜂本身從花朵中採集花蜜和其他甜汁，這些汁液在蜜蜂體內轉化為蜂蜜。然後蜂蜜本身被儲存在所述蜂蠟的細胞中。聽起來很熟悉嗎？有目的地一起工作、採集花蜜並將其轉化為蜂蜜的過程與我們人類的共存和合作方式非常相似。當我們為一個擁有堅實基礎和高效工作流程的組織工作時，我們就會蓬勃發展。我們希望成為更大事業的一部分，並且希望盡我們所能做出貢獻。我們整天收集靈感和印象，並在您最意想不到的時候轉化為實際的想法。但這些想法該在哪裡利用和收穫呢？這是我們採訪過的每個組織面臨的挑戰。因此，我們決定為這些問題創建一個解決方案，並建立一個工具，讓公司能夠以他們認為不可能的方式為其員工提供支援。