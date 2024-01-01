創意管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

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創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。
提議新的應用程式
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是一個基於 Web 的任務和專案管理工具，非常適合敏捷專案管理。設計精美的介面、直覺的功能以及與其他工具的無縫整合使其成為專案團隊的合理選擇。 MeisterTask 提供免費的基本方案（最多 3 個項目），付費訂閱價格為每位用戶每月 12.50 歐元起。除了可自訂的看板式專案板外，MeisterTask 還擁有眾多旨在簡化專案工作的強大功能。可以使用時間軸來管理工作負載：甘特式的任務概述可以找出瓶頸並保持專案順利進行。設定自動化以加快手動工作或自動完成特定任務。 MeisterTask 是 Meister Suite 的一部分，Meister Suite 是一組用於完...
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且100%偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進...
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體等其他業務軟體執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Canny
canny.io
Canny 是用於管理使用者回饋的一體化解決方案，您可以在一個地方捕獲、組織和分析客戶回饋，以便您做出明智的產品決策。 Canny 擁有導航整個回饋循環所需的一切。從管理功能請求和分析使用者見解，到建立公共路線圖和宣布產品更新，您只需一種工具即可完成這一切。不要再讓想法溜走，今天就開始與 Canny 一起打造更好的產品吧！我們的客戶喜愛的功能： • 根據優先順序對回饋和功能請求進行評分。 • 根據得分最高的產品功能請求建立路線圖。 • 透過變更日誌公佈產品更新，以提高功能認知度。 • 當您發布功能時自動跟進人員。 • 提供廣泛的集成，與現有技術堆疊配合良好。報名免費帳號：https://bit...
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
Minitab Engage
minitab.com
Minitab Engage™ 是唯一一款旨在啟動、追蹤、管理和分享從創意生成到執行的創新和改進計劃的解決方案。 Minitab Engage™ 可協助組織制定改進和創新計劃，借助問題解決工具和經過驗證的專案管理方法來執行這些計劃，然後即時追蹤關鍵績效指標以展示投資回報率。近 50 年來，Minitab 透過提供全面且一流的資料分析和流程改進工具套件，幫助公司和機構發現趨勢、解決問題並發現資料中的寶貴見解。結合無與倫比的易用性，Minitab 讓從數據中獲取深入見解變得比以往更加簡單。全球數以千計的各種規模和行業的企業，包括財富10 強公司和財富500 強企業中的85%，都在使用和信任Mini...
ProdPad
prodpad.com
ProdPad 是原創的端到端產品管理軟體，支援完整的產品旅程。一個智慧、動態的工具包，可與每個階段的產品開發流程集成，並支援整個業務的協作。自 2012 年以來不斷開發，該 SaaS 由專家團隊設計，旨在為其他 PM 提供最佳實踐產品管理。 ProdPad 讓產品經理能夠將偉大的想法轉化為客戶喜愛的偉大產品。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 的創新平台可以輕鬆收集、開發員工和客戶的最佳創意並加以實施。現在有了人工智慧、自動化工作流程和整合（Zapier 和 Microsoft Teams）。立即免費試用或個人演示！立即啟動創意集合、更有效地管理創意並衡量您的創新影響。企業相信 Ideanote 可以在幾天而不是幾個月內推出完全客製化的創新計畫。 500 多則五星級評論。
UserVoice
uservoice.com
UserVoice 是產品發現的終極工具，旨在彌合產品團隊與其用戶之間的差距。 UserVoice 提供全面的回饋管理系統，使公司能夠收集使用者的建議和見解、確定優先順序並採取行動。透過直覺的介面，使用者可以提交他們的想法，對現有想法進行投票，並追蹤建議的進度，從而促進品牌與其客戶之間的透明度和信任。先進的分析工具為產品團隊提供了對客戶真正需求的清晰洞察，使他們能夠做出明智的決策並建立與用戶群產生共鳴的產品。 UserVoice 不僅提供回饋；還提供回饋。它是關於利用集體智慧的力量來建立更好、更以客戶為中心的產品。
MangoApps
mangoapps.com
吸引、激發並連結您的整個公司！ MangoApps 是一個統一的員工體驗平台，將內部網路、培訓、團隊合作和內容管理整合到儀表板和工作區中。我們用戶友好、可無限自訂的方法適合您公司現有的業務方式，創建一個單一的數位中心，彌合您的辦公桌和第一線員工之間的差距。員工可以在可自訂的基於小部件的儀表板中找到他們需要的所有公司資訊以及通訊和協作工具，該儀表板充當單一事實來源。我們的產品適用於各行業各種規模的團隊，並具有企業規模部署所需的所有安全功能。 MangoApps 的介面基於現代社交媒體，包含主題、評論、表情符號反應以及團隊和專案組。因此，我們客戶的員工立即發現它直觀且用戶友好。此外，容納所有這些工...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是一款屢獲殊榮的創意管理軟體解決方案，可協助企業、政府和社會變革者增強員工的能力。透過 IdeaScale，這些不同的實體可以捕捉員工的想法並簡化他們的開發，以便最大限度地發揮每個想法的影響力。
GroupMap
groupmap.com
即時線上協作腦力激盪和決策。從 60 多個腦力激盪模板開始，或設計您自己的模板。範本包括 SWOT、六頂思考帽、感知圖、利害關係人圖、風險圖、心智圖、精實業務畫布等等…
featureOS
featureos.app
featureOS 改變了您聚合、分析和根據使用者回饋採取行動的方式，將分散的資料轉化為可操作的見解，由我們的 AI 助理 - KAL 提供支援。 featureOS 可以透過回饋板和許多其他來源（如 Intercom 聊天、Zendesk 票證等）收集見解，並幫助您制定詳細的產品路線圖，並透過發行說明傳達更新。借助我們的進階搜尋和過濾器，組織回饋變得輕而易舉。透過與 Jira 等工具的無縫集成，featureOS 可以更輕鬆地追蹤進度並掌控專案。為什麼選擇featureOS？ - 簡化團隊溝通和決策。 - 價格實惠、用戶友好，並根據您的業務需求量身定制。 - 提高顧客參與度和產品認知度。 -...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一個由人工智慧驅動的產品發現和策略平台，可協助產品領導者識別需要為客戶解決的問題，根據可操作的產品智慧決定下一步要建立什麼，並制定產品策略來推動業務成果。
Sideways 6
sideways6.com
“一個無需動腦筋的員工創意眾包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、簡單地吸引您的員工、改進您的組織並建立創新文化 在 Sideways 6，我們了解讓您的員工透過創意實現業務目標的重要性。但大規模運行創意專案很容易變得笨拙且難以產生影響。因此，我們開發了一種解決方案，徹底改變公司共享、管理和審查員工想法的方式，透過以員工為核心的文化來推動業務目標。我們的軟體使公司可以輕鬆地在員工每天使用的工具中分享和組織員工的想法，確保沒有一個偉大的想法被忽視。借助自動化和可自訂的工具、通訊、追蹤、投票和審查，我們的平台使公司能夠快...
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的客戶回饋工具，用於收集、管理功能請求並確定其優先順序。不再遺失或忽略回饋。與透過電子郵件或聊天收集回饋的傳統方法不同，Supahub 透過將對話和電子郵件整合到一個集中式平台中，為您節省寶貴的時間。透過 Supahub 看板，您可以建立專門的空間來提供特定主題的回饋，例如功能請求、錯誤報告、部落格主題和常見問題解答。董事會可以是公共的，也可以是私人的，使團隊能夠在需要時在內部管理回饋。借助 Supahub，您可以透過評論貼文並更新其狀態來輕鬆跟進回饋
Induct
web.induct.net
Induct 是一個免費平台，旨在讓您的家庭和工作生活變得更輕鬆。您可以存取視訊會議、私人和群組聊天、無限的儲存空間、專案和工作組的專用工作室等等。您所需的一切都集中在一個地方 - 簡單、安全且完全免費。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基於雲端的創意管理軟體，可以產生、收集和開發回饋、創意和建議，作為整體組織發展策略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的創意與創新管理平台。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家處於創新管理前沿的北歐領先軟體公司。我們的人工智慧平台使員工、客戶和合作夥伴能夠積極為創新過程做出貢獻。透過 Orchidea，您可以透過參與研討會、有針對性的創意活動以及始終開放的創意收集來收集、開發和評估創意。我們的人工智慧功能在整個過程中提供寶貴的幫助，使您能夠加速創新並推動成長。與 Orchidea Innovations 一起體驗創意管理的未來。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一種創新即服務解決方案，利用「始終在線」的創新方法來幫助培養創新的公司文化並快速產生成果。 Nectir 將創新計劃的所有關鍵部分匯集在一個空間中。它比任何其他可用平台更簡單、更聰明、更直觀。我們的平台是第一個利用策略調整演算法、敏捷創新、遊戲化策略和有機創新來擺脫瓶頸、加快決策並提高平台參與度的創新軟體。我們希望確保客戶的知識產權盡可能安全。這就是為什麼 Nectir 託管在 Azure SQL Server 上，這些伺服器位於我們每個客戶所在的國內。為了增加安全性和客製化性，我們提供優質服務，例如在客戶自己的伺服器上本地託管 Nectir 的獨立實例。
Hives.co
hives.co
隨時可用的平台，可以輕鬆地吸引員工並收集整個組織的想法。 --- Hives 始於一個簡單的想法：知識和經驗需要分享。曾幾何時，我們曾經是一個顧問團隊，幫助組織創造更好、更有效的數位工作場所。然而，我們很早就了解到，我們的許多客戶很難讓他們的員工表達自己的意見並分享改進的想法。他們只是缺乏一個持續變化的永久模型。如果沒有一種簡單的方法來收集想法，改變就會緩慢進行，組織的健康（和財富）就會受到威脅。這個概念其實很像蜂箱。順便問一下，您是否知道蜂箱是工業和合作的常用象徵？這很有意義，因為在蜂巢中，每隻蜜蜂都有一個目的和特定的任務，它們都一起工作。就像蜂巢一樣，組織的福祉和文化取決於其組成的忙碌的蜜...
Brainstory
brainstory.ai
做出決定，而不是與 Brainstory 開會。 Brainstory 是一種非同步協作工具，可消除提供、收集和匯總回饋的認知開銷。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
Howspace
howspace.com
Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
Vianeo
vianeo.com
Vianeo 的目標客戶是那些希望推出更多能夠帶來價值的專案的公司的創新經理。 Vianeo 平台支援創新工作流程，同時提供不同於競爭對手的商業設計方法。我們的產品提供一體化解決方案：對每個專案的支援 + 投資組合願景。
Nolt
nolt.io
Nolt 是一個平台，任何人都可以從客戶、員工、朋友或任何可以提供您所需回饋的團體中收集眾包回饋。優先考慮回饋，只需點擊幾下即可建立路線圖，並透過自動更新讓每個人都了解最新情況。