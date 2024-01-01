創意管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

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創意管理軟體簡化了收集和開發與業務重點領域相關的創意的過程，包括產品開發、日常營運、客戶回饋、市場趨勢和競爭洞察。目標是組織和管理這些想法以進行改進或發展。這些工具使用戶能夠收集內部和外部利害關係人的回饋。 該軟體允許各種規模的公司透過積極指導構思過程來創新和發展。它提供自訂權限設置，讓使用者可以確定每個項目的透明度和機密性等級。想法可以來自整個組織，而不僅僅是來自研發、產品管理和行銷等專業部門。此外，創意管理軟體可以與各種協作工具集成，例如員工參與軟體、內部網路工具和企業回饋管理軟體，從而促進對來自內部和外部來源的建議的管理。
提議新的應用程式
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask 是網路上最直覺的協作和任務管理工具。註冊、邀請您的團隊並開始工作。無需培訓。
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款產品管理工具，使產品經理能夠在一個與當今最常用平台整合的專用工具中完成回饋擷取、規劃、決策、路線圖等工作。 Craft.io 成為產品記錄系統：支援重要產品決策的權威資料來源，使產品經理更有自信、影響利害關係人並以權威領導。
Canny
canny.io
Canny 可協助您收集和組織功能請求，以便更好地了解客戶需求並確定路線圖的優先順序。
Minitab Engage
minitab.com
達到。唯一旨在啟動、追蹤、管理和共享從創意生成到執行的創新和改進計劃的解決方案。
ProdPad
prodpad.com
ProdPad是產品管理軟體，幫助產品經理制定產品策略。輕鬆管理團隊、客戶和路線圖。免費試用！
UserVoice
uservoice.com
B2B 使用者回饋軟體可協助您傾聽並指導客戶、優先考慮重要的產品功能並高效創新。
Ideanote
ideanote.io
Ideanote 是一種處理創意的新方式。它更快、更有效率，讓您從頭到尾建立完全可自訂的創意管理流程。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale 是領先的創新管理軟體平台。我們幫助政府、企業、大學共同創造美好未來。今天探索一下。
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io 是一款產品管理軟體，它將定義、管理和協作產品所需的所有內容集中在一個地方。立即預約演示。
GroupMap
groupmap.com
即時線上協作腦力激盪和決策。從 60 多個腦力激盪模板開始，或設計您自己的模板。範本包括 SWOT、六頂思考帽、感知圖、利害關係人圖、風險圖、心智圖、精實業務畫布等等…
Sideways 6
sideways6.com
“一個無需動腦筋的員工創意眾包平台。” 2023 年 1 月 在 Microsoft Teams、Interact Intranet 等上快速、簡單地吸引您的員工、改進您的組織並建立創新文化 在 Sideways 6，我們了解讓您的員工透過創意實現業務目標的重要性。但大規模運行創意專案很容易變得笨拙且難以產生影響。因此，我們開發了一種解決方案，徹底改變公司共享、管理和審查員工想法的方式，透過以員工為核心的文化來推動業務目標。我們的軟體使公司可以輕鬆地在員工每天使用的工具中分享和組織員工的想法，確保沒有一個偉大的想法被忽視。借助自動化和可自訂的工具、通訊、追蹤、投票和審查，我們的平台使公司能夠快...
featureOS
featureos.app
回饋管理軟體 客戶的回饋意見。完全託管。 featureOS 是您需要收集、確定客戶回饋並根據客戶回饋採取行動的工具。這是建立產品路線圖的最佳方式。
Supahub
supahub.com
Supahub 是一款免費的客戶回饋工具，用於收集、管理功能請求並確定其優先順序。不再遺失或忽略回饋。與透過電子郵件或聊天收集回饋的傳統方法不同，Supahub 透過將對話和電子郵件整合到一個集中平台中，為您節省寶貴的時間。透過 Supahub 看板，您可以建立專門的空間來提供特定主題的回饋，例如功能請求、錯誤報告、部落格主題和常見問題解答。董事會可以是公共的，也可以是私人的，使團隊能夠在需要時在內部管理回饋。借助 Supahub，您可以透過評論貼文並更新其狀態來輕鬆跟進回饋
Induct
web.induct.net
Induct 是一個免費平台，旨在讓您的家庭和工作生活變得更輕鬆。您可以存取視訊會議、私人和群組聊天、無限的儲存空間、專案和工作組的專用工作室等等。您所需的一切都集中在一個地方 - 簡單、安全且完全免費。
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz 是一款基於雲端的創意管理軟體，可以產生、收集和開發回饋、創意和建議，作為整體組織發展策略的一部分。
Yambla
yambla.com
世界上最具吸引力的創意與創新管理平台。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。發起挑戰，眾包想法，並將其轉化為影響力。讓您的員工、客戶和合作夥伴參與其中，並開始建立您的創意引擎。 Yambla 平台支援內部活動、外部活動和開放式創新。將 Yambla 與您的企業工具連接起來，以獲得完全整合的體驗。
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations 是一家處於創新管理前沿的北歐領先軟體公司。我們的人工智慧平台使員工、客戶和合作夥伴能夠積極為創新過程做出貢獻。透過 Orchidea，您可以透過參與研討會、有針對性的創意活動以及始終開放的創意收集來收集、開發和評估創意。我們的人工智慧功能在整個過程中提供寶貴的幫助，使您能夠加速創新並推動成長。與 Orchidea Innovations 一起體驗創意管理的未來。
Nectir
nectir.co
Nectir 是一種創新即服務解決方案，利用「始終在線」的創新方法來幫助培養創新的公司文化並快速產生成果。 Nectir 將創新計劃的所有關鍵部分匯集在一個空間中。它比任何其他可用平台更簡單、更聰明、更直觀。我們的平台是第一個利用策略調整演算法、敏捷創新、遊戲化策略和有機創新來擺脫瓶頸、加快決策並提高平台參與度的創新軟體。我們希望確保客戶的知識產權盡可能安全。這就是為什麼 Nectir 託管在 Azure SQL Server 上，這些伺服器位於我們每個客戶所在的國內。為了增加安全性和客製化性，我們提供優質服務，例如在客戶自己的伺服器上本地託管 Nectir 的獨立實例。
Hives.co
hives.co
隨時可用的平台，可以輕鬆地吸引員工並收集整個組織的想法。 --- Hives 始於一個簡單的想法：知識和經驗需要分享。曾幾何時，我們曾經是一個顧問團隊，幫助組織創造更好、更有效的數位工作場所。然而，我們很早就了解到，我們的許多客戶很難讓他們的員工表達他們的意見並分享改進的想法。他們只是缺乏一個持續變化的永久模型。如果沒有一種簡單的方法來收集想法，改變就會緩慢進行，組織的健康（和財富）就會受到威脅。這個概念其實很像蜂箱。順便問一下，您是否知道蜂箱是工業和合作的常用象徵？這很有意義，因為在蜂巢中，每隻蜜蜂都有一個目的和特定的任務，它們都一起工作。就像蜂巢一樣，組織的福祉和文化取決於其組成的忙碌的蜜...
Brainstory
brainstory.ai
做出決定，而不是與 Brainstory 開會。 Brainstory 是一種非同步協作工具，可消除提供、收集和匯總回饋的認知開銷。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是組織用來收集創意（活動、看板）、管理創意、管理作品集和儀表板的創新平台。我們的獨特之處在於： - 遊戲化 - 透過秘密使用、排行榜、目標、智慧通知吸引用戶 - 整合平台 - 所有創新工具都在一個平台上並完全整合。 - 儀表板和報告 - 衡量創新和優化的成功。 - 整合 - 與 Excel、任務和專案管理系統、Power BI 以及 SSO 安全整合整合。
Howspace
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Howspace 是用於轉型設計和實施的一體化平台。 Howspace 使組織能夠將員工聚集在一起學習、協作並做出能夠產生影響的決策。我們的平台引導共享旅程，理解與人工智慧的大規模對話，並確保每個人都在創造影響力方面發揮作用。 Howspace 非常適合： - 遠距、混合和非同步協作 - 構思和集思廣益 - 策略規劃和諮詢 - 研討會和活動 - 培訓計劃 - 員工入職和發展 - 組織轉型和變革管理 - 網路和社區建設 - 等等！範本庫：您現在可以使用我們的任何社群範本開始您的協作專案！
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