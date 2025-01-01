混合支援軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
混合支援軟體可協助企業簡化混合工作場所流程，例如日程安排和團隊協調。混合工作解決方案允許員工安排並向團隊傳達他們的工作地點偏好，以促進與同事、跨職能合作夥伴和工作朋友的協作和聯繫。混合團隊的管理員和經理（包括遠端員工和辦公室員工）使用這些解決方案來設定混合工作場所策略並向員工傳達。一旦制定了政策，員工就可以製定自己喜歡的混合時間表，並可以查看隊友喜歡的辦公室或家庭工作時間。這種透明度使員工能夠與其他人協調他們的辦公時間，以促進面對面的協作、會議或社交。混合支援軟體還可以產生有關空間利用率和工作場所趨勢的寶貴見解，為公司提供數據以支援與混合政策和房地產需求相關的決策。
提議新的應用程式
Skedda
skedda.com
Skedda是全球領先的桌面管理平台，簡化辦公空間的預訂和組織，支持團隊在混合辦公環境中高效運作。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是一款綜合解決方案，幫助管理工作場所，包括桌位和會議室預訂、交付管理及占用分析。
Robin
robinpowered.com
Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。
deskbird
deskbird.com
Deskbird是一款辦公空間管理應用，幫助員工輕鬆預訂桌子和會議室，並查看同事出勤狀況。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一個桌面預訂應用，幫助用戶有效管理共享工作空間，支持混合工作環境中的辦公室和房間預訂。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一個簡化靈活和混合辦公環境管理的軟體平台，提供會員管理、預訂系統及分析報告，支持運營效率提升。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個企業級數位標示平台，用於內部和業務溝通，允許用戶輕鬆廣播內容並管理權限，多種整合選項可用。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot 是一款工作空間管理應用，適用於預訂辦公桌、會議室及停車位，支援多用戶使用，提供即時預訂和空間統計功能。
Duome
duome.co
Duome是一個智能排程平台，為混合工作團隊提供最佳工作地點推薦，以增強協作和辦公室利用率。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款辦公室管理工具，簡化會議室及桌位預訂，提供即時房間可用性信息，助於優化工作空間使用。
Gable
gable.to
Gable 平台讓辦公室和房地產團隊管理租用的辦公空間，包括預訂桌位和會議室、訪客管理等功能，並提供遠程工作數據分析。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能辦公解決方案，幫助組織管理辦公空間，促進靈活工作，並提供有關空間使用的實時數據分析。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一個設施管理平台，簡化導航、停車和訪問控制，提高用戶體驗和運營效率，適用於各種環境。
Team Today
team-today.com
Team Today 是一款簡單易用的規劃與管理工具，幫助員工了解同事的工作地點與時間，分析辦公空間使用情況。
Booxpace
booxpace.com
Booxpace 是一個辦公室預訂應用，讓員工隨時根據需求健康、安全地規劃和預訂工作空間及團隊活動，也支持攜帶寵物。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly是一款辦公室預訂與管理應用程式，簡化辦公桌與停車位的預訂過程，並提供多種管理工具以提高辦公效率。