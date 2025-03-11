混合支援軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
混合支援軟體可協助企業簡化混合工作場所流程，例如日程安排和團隊協調。混合工作解決方案允許員工安排並向團隊傳達他們的工作地點偏好，以促進與同事、跨職能合作夥伴和工作朋友的協作和聯繫。混合團隊的管理員和經理（包括遠端員工和辦公室員工）使用這些解決方案來設定混合工作場所策略並向員工傳達。一旦制定了政策，員工就可以製定自己喜歡的混合時間表，並可以查看隊友喜歡的辦公室或家庭工作時間。這種透明度使員工能夠與其他人協調他們的辦公時間，以促進面對面的協作、會議或社交。混合支援軟體還可以產生有關空間利用率和工作場所趨勢的寶貴見解，為公司提供數據以支援與混合政策和房地產需求相關的決策。
提議新的應用程式
Skedda
skedda.com
Skedda是全球領先的桌面管理平台，簡化辦公空間的預訂和組織，支持團隊在混合辦公環境中高效運作。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是一款綜合解決方案，幫助管理工作場所，包括桌位和會議室預訂、交付管理及占用分析。
Robin
robinpowered.com
Robin 是一個辦公室管理平台，提供桌位和會議室預訂軟體，以自動化和分析幫助企業優化空間及提高效率。
deskbird
deskbird.com
Deskbird是一款辦公空間管理應用，幫助員工輕鬆預訂桌子和會議室，並查看同事出勤狀況。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一個桌面預訂應用，幫助用戶有效管理共享工作空間，支持混合工作環境中的辦公室和房間預訂。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一個簡化靈活和混合辦公環境管理的軟體平台，提供會員管理、預訂系統及分析報告，支持運營效率提升。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個企業級數位標示平台，用於內部和業務溝通，允許用戶輕鬆廣播內容並管理權限，多種整合選項可用。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot 是一款工作空間管理應用，適用於預訂辦公桌、會議室及停車位，支援多用戶使用，提供即時預訂和空間統計功能。
Duome
duome.co
Duome是一個智能排程平台，為混合工作團隊提供最佳工作地點推薦，以增強協作和辦公室利用率。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款辦公室管理工具，簡化會議室及桌位預訂，提供即時房間可用性信息，助於優化工作空間使用。
Gable
gable.to
Gable 平台讓辦公室和房地產團隊管理租用的辦公空間，包括預訂桌位和會議室、訪客管理等功能，並提供遠程工作數據分析。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能辦公解決方案，幫助組織管理辦公空間，促進靈活工作，並提供有關空間使用的實時數據分析。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一個設施管理平台，簡化導航、停車和訪問控制，提高用戶體驗和運營效率，適用於各種環境。
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一個易於使用的規劃和管理工具，透過顯示同事計劃在哪裡工作、哪些辦公室最繁忙以及人們的工作日期，使員工能夠決定在哪裡工作以及何時工作。然後對這些資訊進行分析，以提供有關辦公空間使用方式的見解和趨勢。
Booxpace
booxpace.com
辦公室預訂應用程式提供靈活、安全且以員工為導向的解決方案，適合不斷發展的業務模式。創建您自己的工作空間讓您的員工可以使用 Booxpace 根據自己的需求隨時隨地快速規劃辦公時間，並為自己和團隊成員預訂。 • 定義工作空間 • 容量和預訂管理 • 最大日數控制 溝通 使用 Booxpace 通知您的員工、提出明智的建議以及管理您的活動和培訓預訂。 • 行動通知 • 內部公告 • 提示與技巧 衡量與改進 透過員工如何使用辦公室的各種分析來衡量對資源的需求，並制定提高資源效率的策略。 • 最常使用的區域 • 按位置劃分的人員分佈 • 需求管理（餐廳、停車場等） 包括您的員工 允許您的員工使用 Booxpace 隨時隨地根據自己的需求快速規劃辦公時間並自行預訂和隊友。 • 團隊成員預約 • 公共工作空間預約 • 社交活動策劃 不要忘記您的寵物 「帶我的寵物」功能可以讓您將寵物帶到辦公室，讓它們與您進行社交活動。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作場所預訂和辦公室管理應用程式。 Ofisly，終極工作場所預訂和辦公室管理應用程序，設計時考慮到簡單性。我們易於使用的介面將權力交給您的員工，只需點擊幾下即可輕鬆預訂辦公桌或停車位。借助訪客管理、包裹追蹤和事件報告等前台工具，告別傳統辦公室管理的麻煩，所有這些工具都無縫集成到Ofisly 中，根據辦公室經理的見解構建，Ofisly 專為簡化您的工作空間運營而量身定制。不再需要冗長的銷售會議 - 開始獨立使用 Ofisly，體驗互動式平面圖和地圖的效率，您可以根據您的辦公室佈局進行自訂。無論您是管理混合團隊還是在靈活的辦公室運營，Ofisly 都能滿足您的需求。 Ofisly 可透過網頁瀏覽器存取並在 iOS 和 Android 平台上使用，是優化辦公空間和提高團隊生產力的關鍵。立即嘗試 Ofisly，了解為什麼三星、法國興業銀行、法國巴黎銀行和 Shipmonk 等世界信賴的公司依靠我們來提升他們的工作場所體驗。