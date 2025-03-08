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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
混合支援軟體可協助企業簡化混合工作場所流程，例如日程安排和團隊協調。混合工作解決方案允許員工安排並向團隊傳達他們的工作地點偏好，以促進與同事、跨職能合作夥伴和工作朋友的協作和聯繫。混合團隊的管理員和經理（包括遠端員工和辦公室員工）使用這些解決方案來設定混合工作場所策略並向員工傳達。一旦制定了政策，員工就可以製定自己喜歡的混合時間表，並可以查看隊友喜歡的辦公室或家庭工作時間。這種透明度使員工能夠與其他人協調他們的辦公時間，以促進面對面的協作、會議或社交。混合支援軟體還可以產生有關空間利用率和工作場所趨勢的寶貴見解，為公司提供數據以支援與混合政策和房地產需求相關的決策。
提議新的應用程式
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進社區和團結。與提供離線工作場所解決方案和不同（且通常不精確）資料來源的公司不同，Envoy 的平台提供準確、全面和統一的工作場所數據，以便您可以做出明智的業務決策。 Envoy 的整合解決方案可從多個來源提取數據，以確保您始終擁有最準確的可用數據。欲了解更多信息，請訪問 Envoy.com。
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。 - 透過強大的deskbird分析優化辦公成本並減少能源消耗。限制最小使用面積並採用更聰明的清潔以節省輔助成本。辦公室分析還提供數據來找出最佳辦公桌共享比例。 - 透過為特定員工分配辦公桌和停車位、限制存取或給予優先存取以確保無縫的混合工作體驗、與 MS Teams、Slack、HRIS 工具等整合來簡化辦公室管理。 deskbird 100% 符合 GDPR（通過 ISO 27001 認證），所有資料均在歐盟託管和處理。像 deskbird 這樣簡單但功能強大的軟體解決方案可讓您成功管理混合工作模式。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個用於內部和營運通訊的企業級數位看板平台。此解決方案專為大型企業設計，讓您一鍵向團隊廣播內容。從範本匯入或建立您自己的內容，並透過現代儀表板輕鬆管理所有使用者權限。 Comeen Play 提供 60 多種集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：讓您的員工能夠即時存取最佳資訊。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智慧看板平台上部署我們的數位看板解決方案。數百家公司依賴 Comeen Play，從快速成長的新創公司到大型企業，例如威立雅、賽諾菲、Imerys 或 Sanmina。
UnSpot
unspot.com
疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工作。為員工提供一種簡單的方法來管理他們的混合日程、邀請同事到場並透過桌面或行動應用程式一鍵預訂附近的辦公桌。
Wayleadr
wayleadr.com
在Wayleadr，我們相信您的員工到達工作的方式可以改變您的企業心情和價值。作為世界排名第一的到達平台，Wayleadr正在幫助更多的人更輕鬆，更快，壓力較小。 Wayleadr將您的物理空間（例如停車場，辦公桌和會議室）變成智能，映射和立即訪問的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，從而創造和諧並提高生產率。立即訪問Wayleadr.com，以了解為什麼如今的21世紀OpenAI，Uber和Sanofi等21世紀的公司選擇Wayleadr，以幫助他們的員工更容易到達。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，使組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們能夠根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作場所預訂和辦公室管理應用程式。 Ofisly，終極工作場所預訂和辦公室管理應用程序，設計時考慮到簡單性。我們易於使用的介面將權力交給您的員工，只需點擊幾下即可輕鬆預訂辦公桌或停車位。借助訪客管理、包裹追蹤和事件報告等前台工具，告別傳統辦公室管理的麻煩，所有這些工具都無縫集成到Ofisly 中，根據辦公室經理的見解構建，Ofisly 專為簡化您的工作空間運營而量身定制。不再需要冗長的銷售會議 - 開始獨立使用 Ofisly，體驗互動式平面圖和地圖的效率，您可以根據您的辦公室佈局進行自訂。無論您是管理混合團隊還是在靈活的辦公室運營，Ofisly 都能滿足您的需求。 Ofisly 可透過網頁瀏覽器存取並在 iOS 和 Android 平台上使用，是優化辦公空間和提高團隊生產力的關鍵。立即嘗試 Ofisly，了解為什麼三星、法國興業銀行、法國巴黎銀行和 Shipmonk 等世界信賴的公司依靠我們來提升他們的工作場所體驗。
Booxpace
booxpace.com
辦公室預訂應用程式提供靈活、安全且以員工為導向的解決方案，適合不斷發展的業務模式。創建您自己的工作空間讓您的員工可以使用 Booxpace 根據自己的需求隨時隨地快速規劃辦公時間，並為自己和團隊成員預訂。 • 定義工作空間 • 容量和預訂管理 • 最大日數控制 溝通 使用 Booxpace 通知您的員工、提出明智的建議以及管理您的活動和培訓預訂。 • 行動通知 • 內部公告 • 提示與技巧 衡量與改進 透過員工如何使用辦公室的各種分析來衡量對資源的需求，並制定提高資源效率的策略。 • 最常使用的區域 • 按位置劃分的人員分佈 • 需求管理（餐廳、停車場等） 包括您的員工 允許您的員工使用 Booxpace 隨時隨地根據自己的需求快速規劃辦公時間並自行預訂和隊友。 • 團隊成員預約 • 公共工作空間預約 • 社交活動策劃 不要忘記您的寵物 「帶我的寵物」功能可以讓您將寵物帶到辦公室，讓它們與您進行社交活動。
Duome
duome.co
Duome 是一款適用於混合式工作團隊的智慧調度平台，可根據您需要見的人員和需要完成的工作，推薦完成手頭任務的最佳地點，從而增強協作和辦公室使用。
Gable
gable.to
蓋布爾（Gable）的總部平台允許工作場所和房地產團隊使用桌子和會議室預訂，徽章集成，訪客管理管理租賃的辦公空間 - 在他們可以運行其FLEX政策，預算和控制的同一平台中。蓋布爾（Gable）提供了360度的混合和遠程工作場所的視圖，並提供了數據和分析，以對其進行管理和優化。
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一個易於使用的規劃和管理工具，透過顯示同事計劃在哪裡工作、哪些辦公室最繁忙以及人們的工作日期，使員工能夠決定在哪裡工作以及何時工作。然後對這些資訊進行分析，以提供有關辦公空間使用方式的見解和趨勢。
Whatspot
whatspot.app
使用WhatSpot將您的工作空間管理提升到新的高度。我們非常適合企業，合作空間，大學和公共機構，為您的所有預訂需求提供動態解決方案 - 從桌子到（會議）房間和停車位，同時保持易於使用。 WhatSpot對於3個空間和多達15個用戶永遠是免費的！每當您感到需要擴展時，就可以通過我們的直觀平台來體驗無與倫比的效率。我們的價格考慮到可擴展性的設計，該計劃根據您的使用提供了靈活的定價結構。受益：交互式地圖，移動應用程序，工作場所中的QR碼，易於訪問者訪問，批准過程，空間利用率統計信息。簡化您的空間，簡化預訂並優化資源使用，同時增強用戶體驗。為更聰明，更有條理的工作區選擇Whathspot。您得到的：WhatSpot可以快速，輕鬆地幫助您找到適合預訂的日期，以免與他人發生衝突。即時預訂，現場預訂 - 啟用隨身攜帶的即時預訂，並進行簡單的掃描，可滿足專業人士書桌和空間預訂的快節奏需求 - 使用交互式平面圖輕鬆地管理熱門桌面預訂。創建一個工作環境，團隊和個人可以有效地工作。實時查看哪些桌子可用，誰在辦公室和隊友坐在哪裡。使公眾可用的預訂 - 允許訪問者和外部合作夥伴可以輕鬆預訂會議室，書桌和其他共享公司資源，而無需創建帳戶。全部在您控制中。一個地方的所有預訂 - 都以日曆或每日議程的形式對自己和公司的預訂進行完美的概述。它總是在手機，平板電腦或計算機上。全部控制，實時洞察力 - 管理誰可以訪問資源，批准或拒絕預訂。實時跟踪空間使用情況，以便您始終知道在誰和誰時使用哪些資源。詳細的用法報告以進行準確的發票 - 通過我們的詳細用法報告提高了發票的準確性。無論是用於熱桌還是會議室的計費，我們的軟件都提供精確的數據，確保每小時都可以考慮。
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室資源的限制存取選項- 只需點擊1-2 次即可預訂辦公桌（按小時、按小時）每周可重複或多日預訂） - 檢查明天誰在辦公室並在現場找到您的同事- 與Outlook 雙向同步的房間預訂- 預訂停車位無縫集成到辦公桌預訂用戶體驗中- 團隊預訂可帶您的團隊一起優化每週辦公室利用率 - 工作場所分析和出勤統計 - 自訂混合規則、辦公室簽到和通知。在與 AD 和 Outlook 整合的 Microsoft Teams 中輕鬆管理您的混合工作。從與協作工具和 HRIS 以及硬體附加元件（SpaceDisplay、RoomDisplay、Check-Ins）的額外整合中獲益。優點： - 人們喜愛和使用的辦公桌預訂 - 幾個小時內輕鬆設置和直觀的入職 - 完全控制混合設置和辦公室出勤 - >30-50% 的辦公空間和成本優化 - 符合 GDPR 和工作委員會要求-免費試用，無需信用卡選擇Yoffix 來促進成長、提高效率和滿意的員工團隊。
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