混合支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾他

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疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工...