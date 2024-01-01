混合支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖誕島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
混合支援軟體可協助企業簡化混合工作場所流程，例如日程安排和團隊協調。混合工作解決方案允許員工安排並向團隊傳達他們的工作地點偏好，以促進與同事、跨職能合作夥伴和工作朋友的協作和聯繫。混合團隊的管理員和經理（包括遠端員工和辦公室員工）使用這些解決方案來設定混合工作場所策略並向員工傳達。一旦制定了政策，員工就可以製定自己喜歡的混合時間表，並可以查看隊友喜歡的辦公室或家庭工作時間。這種透明度使員工能夠與其他人協調他們的辦公時間，以促進面對面的協作、會議或社交。混合支援軟體還可以產生有關空間利用率和工作場所趨勢的寶貴見解，為公司提供數據以支援與混合政策和房地產需求相關的決策。
提議新的應用程式
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進...
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。...
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 將您的工作空間管理提升到新的高度。我們提供動態解決方案，滿足您的所有預訂需求 - 從辦公桌到（會議室）房間和停車位，同時保持易於使用，非常適合企業、共享辦公空間、大學和公共機構。 Whatspot 對於 3 個空間和最多 15 個用戶永久免費！透過我們直覺的平台免費體驗無與倫比的效率，並在您需要擴展時進行擴展。我們的定價在設計時考慮到了可擴展性，該計劃根據您的使用情況提供靈活的定價結構。受益於：互動式地圖、行動應用程式、工作場所二維碼、輕鬆訪客存取、審批流程、空間利用率統計。簡化您的空間、簡化預訂並優化資源使用，同時增強使用者體驗。選擇 Whatspot 打造更聰明、更...
Team Today
team-today.com
Team Today 提供了一個易於使用的規劃和管理工具，透過顯示同事計劃在哪裡工作、哪些辦公室最繁忙以及人們的工作日期，使員工能夠決定在哪裡工作以及何時工作。然後對這些資訊進行分析，以提供有關辦公空間使用方式的見解和趨勢。
Gable
gable.to
Gable 的總部平台允許工作場所和房地產團隊透過辦公桌和會議室預訂、徽章整合、訪客管理來管理其租賃的辦公空間——所有這些都在同一個平台上，他們可以運行靈活的政策、預算和控制。 Gable 提供混合遠距工作場所的 360 度全方位視圖，並提供資料和分析來管理和最佳化它。
Duome
duome.co
Duome 是一款適用於混合式工作團隊的智慧調度平台，可根據您需要見的人員和需要完成的工作，推薦完成手頭任務的最佳地點，從而增強協作和辦公室使用。
Booxpace
booxpace.com
辦公室預訂應用程式提供靈活、安全且以員工為導向的解決方案，適合不斷發展的業務模式。創建您自己的工作空間讓您的員工可以使用 Booxpace 根據自己的需求隨時隨地快速規劃辦公時間，並為自己和團隊成員預訂。 • 定義工作空間 • 容量和預訂管理 • 最大日數控制 溝通 使用 Booxpace 通知您的員工、提出明智的建議以及管理您的活動和培訓預訂。 • 行動通知 • 內部公告 • 提示與技巧 衡量與改進 透過員工如何使用辦公室的各種分析來衡量對資源的需求，並制定提高資源效率的策略。 • 最常使用的區域 • 按位置劃分的人員分佈 • 需求管理（餐廳、停車場等） 包括您的員工 允許您的員工使用 Bo...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly 是一款工作場所預訂和辦公室管理應用程式。 Ofisly，終極工作場所預訂和辦公室管理應用程序，設計時考慮到簡單性。我們易於使用的介面將權力交給您的員工，只需點擊幾下即可輕鬆預訂辦公桌或停車位。借助訪客管理、包裹追蹤和事件報告等前台工具，告別傳統辦公室管理的麻煩，所有這些工具都無縫集成到Ofisly 中，根據辦公室經理的見解構建，Ofisly 專為簡化您的工作空間運營而量身定制。不再需要冗長的銷售會議 - 開始獨立使用 Ofisly，體驗互動式平面圖和地圖的效率，您可以根據您的辦公室佈局進行自訂。無論您是管理混合團隊還是在靈活的辦公室運營，Ofisly 都能滿足您的需求。 Ofis...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，使組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們能夠根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我們相信您的員工上班的方式可以改變您的心情和企業的價值。作為世界第一的抵達平台，Wayleadr 正在幫助更多的人更輕鬆、更快、更輕鬆地到達。 Wayleadr 將停車場、辦公桌和會議室等實體空間轉變為智慧、地圖化且可即時存取的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，創造和諧並提高生產力。立即造訪 wayleadr.com，了解為什麼 OpenAI、Uber 和賽諾菲等當今 21 世紀的公司選擇 Wayleadr 來幫助其員工更輕鬆地到達目的地。
UnSpot
unspot.com
疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工...
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個用於內部和營運通訊的企業級數位看板平台。此解決方案專為大型企業設計，讓您一鍵向團隊廣播內容。從範本匯入或建立您自己的內容，並透過現代儀表板輕鬆管理所有使用者權限。 Comeen Play 提供 60 多種集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：讓您的員工能夠即時存取最佳資訊。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智慧看板平台上部署我們的數位看板解決方案。數百家公司依賴 Comeen Play，從快速成長的新創公司到大型企業，例如威立雅、賽諾菲...