混合支援軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Ofisly

ofisly.com

Ofisly 是一款工作場所預訂和辦公室管理應用程式。 Ofisly，終極工作場所預訂和辦公室管理應用程序，設計時考慮到簡單性。我們易於使用的介面將權力交給您的員工，只需點擊幾下即可輕鬆預訂辦公桌或停車位。借助訪客管理、包裹追蹤和事件報告等前台工具，告別傳統辦公室管理的麻煩，所有這些工具都無縫集成到Ofisly 中，根據辦公室經理的見解構建，Ofisly 專為簡化您的工作空間運營而量身定制。不再需要冗長的銷售會議 - 開始獨立使用 Ofisly，體驗互動式平面圖和地圖的效率，您可以根據您的辦公室佈局進行自訂。無論您是管理混合團隊還是在靈活的辦公室運營，Ofisly 都能滿足您的需求。 Ofis...