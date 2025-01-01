HRMS 和 HCM 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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人力資源管理系統 (HRMS) 和人力資本管理 (HCM) 軟體是人力資源技術領域的綜合平台，涵蓋各種人力資源軟體類別的功能。 HRMS 是一個整合的模組化系統，用於管理人力資源資訊的各個方面。公司利用 HRMS 在集中框架內簡化關鍵人力資源職能，例如招募、績效評估和員工培訓，從而促進高效的人力資源管理和報告。 HRMS 套件通常由大型企業的人力資源部門採用，採用模組化結構設計，允許進行客製化以滿足特定的組織要求。這些系統可以作為完全整合的套件或單獨的模組來實施，這些模組可以與其他最佳的人力資源軟體解決方案整合。 HRMS 中常見的主要功能包括核心人力資源管理、招募工具、績效管理功能和企業學習管理系統 (LMS) 功能。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款雲端人力資源管理平台，簡化企業的HR流程，包括入職、工資管理和員工溝通，特別適合遠程勞動力管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
GoCo
goco.io
GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Armano
armano.io
Armano是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件管理、費用管理、內部溝通及專案管理，適合中小企業使用。
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR是一款雲端的人力資源管理應用，簡化時間追蹤、休假管理和文件組織等流程，並集中管理員工數據和訪問權限。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套全面的工具，幫助企業管理員工生命周期，包括入職、收集反饋、文檔管理及目標規劃。