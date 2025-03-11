HRMS 和 HCM 軟體 - 最受歡迎的應用程式

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人力資源管理系統 (HRMS) 和人力資本管理 (HCM) 軟體是人力資源技術領域的綜合平台，涵蓋各種人力資源軟體類別的功能。 HRMS 是一個整合的模組化系統，用於管理人力資源資訊的各個方面。公司利用 HRMS 在集中框架內簡化關鍵人力資源職能，例如招募、績效評估和員工培訓，從而促進高效的人力資源管理和報告。 HRMS 套件通常由大型企業的人力資源部門採用，採用模組化結構設計，允許進行客製化以滿足特定的組織要求。這些系統可以作為完全整合的套件或單獨的模組來實施，這些模組可以與其他最佳的人力資源軟體解決方案整合。 HRMS 中常見的主要功能包括核心人力資源管理、招募工具、績效管理功能和企業學習管理系統 (LMS) 功能。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款雲端人力資源管理平台，簡化企業的HR流程，包括入職、工資管理和員工溝通，特別適合遠程勞動力管理。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Breathe
breathehr.com
呼吸是一款人力資源管理軟件，幫助小型企業在線管理員工信息、休假、缺勤和績效，簡化人事流程，提高效率。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一款人力資源管理平台，自動化流程並簡化人員互動，支持招聘、入職、考勤和績效管理，並提供移動應用以便於員工訪問。
Namely
namely.com
Namely是一個全方位的人力資源平台，管理工資、福利、招聘和員工敬業度，簡化人力資源操作並確保合規。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Access
theaccessgroup.com
Access 是一款商業管理軟體，幫助超過 100,000 位客戶改變其業務軟體的使用方式，讓員工能更專注於重要工作。
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce是一個綜合性的人力資源平台，簡化員工體驗及人力資源流程，提供多種功能以支援企業管理人力資源。
ChartHop
charthop.com
ChartHop 是一個人員操作平台，連接和可視化人力數據，以促進組織的透明度和日常管理。
BrioHR
briohr.com
BrioHR是一個全方位的人力資源管理平台，適用於中小企業，提供招聘、入職、缺勤管理、薪資等功能，數位化員工全生命周期管理。
Arcoro
arcoro.com
Arcoro 是專為建築業設計的人力資源管理軟體，提供招募、入職、學習管理等模組，幫助公司管理工人和培訓。
PrimePay
primepay.com
PrimePay是為中小型企業提供薪資和人力資源管理的解決方案，簡化工資流程並提高合規性。
Cinode
cinode.com
Cinode是一個整合平台，提供專業網絡、技能管理和項目協作的工具，幫助用戶有效地管理人才和增強業務增長。
GoCo
goco.io
GoCo是一個雲端人力資源平台，提供員工管理、福利登記、績效管理等功能，簡化HR流程並支持自助服務。
Asanify
asanify.com
Asanify是一款全方位的人力資源管理解決方案，提供自動化工資、出勤、離職管理及合規支持，簡化HR流程。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Worknice
worknice.com
Worknice是一款人力資源軟體，旨在簡化員工生命週期的管理，包括入職、文件處理及合規性，提升組織效率。
Armano
armano.io
Armano是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件管理、費用管理、內部溝通及專案管理，適合中小企業使用。
Papervee HR
papervee.com
Papervee HR是一款雲端的人力資源管理應用，簡化時間追蹤、休假管理和文件組織等流程，並集中管理員工數據和訪問權限。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。