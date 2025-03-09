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人力資源管理系統 (HRMS) 和人力資本管理 (HCM) 軟體是人力資源技術領域的綜合平台，涵蓋各種人力資源軟體類別的功能。 HRMS 是一個整合的模組化系統，用於管理人力資源資訊的各個方面。公司利用 HRMS 在集中框架內簡化關鍵人力資源職能，例如招募、績效評估和員工培訓，從而促進高效的人力資源管理和報告。 HRMS 套件通常由大型企業的人力資源部門採用，採用模組化結構設計，允許進行客製化以滿足特定的組織要求。這些系統可以作為完全整合的套件或單獨的模組來實施，這些模組可以與其他最佳的人力資源軟體解決方案整合。 HRMS 中常見的主要功能包括核心人力資源管理、招募工具、績效管理功能和企業學習管理系統 (LMS) 功能。
提議新的應用程式
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
HROne
hrone.cloud
HRONE是一套未來就可以的HCM套件，可自動化人力資源流程，簡化人類的互動並提供可行的見解以構建更好的工作場所。為了在自動駕駛儀上設置所有人力資源時，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源功能，為1100多個企業節省了數百萬小時。該計數包括來自20多個行業的名稱 - TimeX，ABP，Lux Cozi，Droom，Amar Ujala，Haier，Bikanervala，Bikanervala，Weikfield，Burberry，Burberry，Harvest Gold，Studds，Nippon Steel，Nippon Steel，Annapurna，Nissin，Travelxp，Careerxp，Careery Launcher和Paynearby和Paynearby是少數人。最好的部分？我們以零成本為用戶提供移動應用程序，以幫助他們隨時隨地體驗HR自動化的真正力量。我們通過以下顯著功能在人力資源軟件市場中與眾不同 - ✅有史以來首次以Gmail啟發的收件箱為HR指導您的一天✅創新的任務見解，以及時完成工作✅直觀的全球搜索框，以跟踪和訪問任何信息和任何系統，不僅可以顯示您的ROI，但實際上向您顯示了真正的ROI。作為第一個在所有人力資源任務上採取實時操作的HCM，以微妙的提醒阻止積壓，我們通過自動執行所有操作任務來為您提供成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站-https://hrone.cloud/
Zimyo
zimyo.com
Zimyo是一款綜合性的人力資源管理平台，提供招聘、考勤、工資、績效等功能，幫助企業簡化人力資源操作。
ZingHR
zinghr.com
ZingHR是一款雲端人力資源管理平台，簡化企業的HR流程，包括入職、工資管理和員工溝通，特別適合遠程勞動力管理。
Workday
workday.com
Workday是一個雲端平台，用於簡化人力資本和財務管理，並提供員工自助服務和實時數據分析功能。
Cinode
cinode.com
誰知道什麼，誰有空，我可以賣什麼？我們提供有關您目前缺少的銷售、交付和技能的重要見解。 Cinode 是一款促進顧問公司發展的一體化平台。我們成為北歐地區的首選是有原因的。
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
BrioHR
briohr.com
中小企業一站式人力資源管理平台。 我們的人力資源管理平台可協助公司立即將整個員工旅程中的所有人力資源職能數位化，全部集中在一個地方： - 人才招募：使用我們的 ATS（申請人追蹤系統）對招募進行數位化和協作，然後以完全數位化方式入職新員工 - 人力資源管理員：管理帶薪休假、員工資料庫和文件、薪資（新加坡和馬來西亞，更多！）、費用報銷、時間表... - 績效管理：追蹤 KPI/OKR、管理績效評估、收集 360° 回饋...
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
GoCo
goco.io
GOCO將人力資源數據栩栩如生，並提供了為任何人力資源過程，策略或清單定制工作流程的工具。 與GOCO一起，組織將獲得一個專門的支持團隊，該團隊為他們提供成功，並在實施後仍可使用。 從入職和福利到績效管理和工資單，Goco提供了在單個易於使用的解決方案中運行人力資源所需的一切。 GOCO的使命是幫助企業花費更少的時間在手動，痛苦和復雜的人力資源任務上，以便他們可以專注於增強快樂，更有生產力的團隊。
PrimePay
primepay.com
PrimePay 使中小型企業的薪資和人力資源複雜性消失。我們將 37 年的經驗和對服務的不懈承諾融入智慧、多功能的 HCM 平台中。一個由選項定義的平台，旨在提供卓越的服務
Worknice
worknice.com
令人愉悅的人力資源軟件 - 在澳大利亞設計，製造和支持100％。利用靈活而直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice在核心人力資源方面擁有市場領先的用戶體驗；簡化了入職，智能文檔和合規性，員工變更管理，工資集成，定期，評論和調查。是為蓬勃發展的人力資源團隊而建的，他們現在需要解決新的挑戰，隨著新的挑戰。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Papervee HR
papervee.com
Papervee是一種基於雲的人力資源解決方案，可幫助簡化時間跟踪，離開管理和文檔組織等任務。該解決方案集中了人力資源工作流，例如調度，遠程工作，加班跟踪等。它還可以自動化就業合同，招聘和項目時間跟踪。
Armano
armano.io
Armano 是一款全面的人力資源解決方案，提供時間追蹤、人才管理、文件和文件管理、費用管理、內部溝通和專案管理等功能。它以具有競爭力的價格和用戶友好的平台迎合中小型企業的需求。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
PeopleForce
peopleforce.io
Peopleforce是一個多合一的人力資源平台，無縫管理您的整個員工體驗，並在員工生命週期的每個階段都簡化了人力資源流程。 作為人力資源生態系統，PeopleForce提供了六種功能和自定義的產品：CoreHR，Recruit，Perform，Perform，Pulse，Time和Desk，滿足企業需求的各種需求，並提供一個綜合平台，以簡化流程並提高運營效率。 借助Peopleforce，您可以靈活地選擇並支付所需的特定產品，從而確保成本效益並最大程度地提高投資價值。 員工可以在應用程序中做什麼： - 跟踪離開餘額信息的最新信息 - 請求和管理時間休息，指定缺席的原因，推動批准者 - 與可搜索的員工目錄快速訪問個人資料和聯繫方式 - 看看今天誰出去了以及他們缺席的原因 - 訪問最新的公司新聞和公告 - 待辦事項，查看和完整分配的任務的概述 - 訪問他們的文件 經理還 - 通過休假請求接收通知，並可以快速審查，批准或拒絕。 - 輕鬆管理您的任務，批准和待辦事項。 Peopleforce的使命是使企業能夠向前發展，同時專注於人，而不是流程，創造賦權和愉快的工作場所環境。 作為改變人力資源專業人員，經理和員工的工作經驗的遊戲規則，Peopleforce已成為600多家企業的首選選擇，包括Deloitte，Rakuten，Reply Reply，Roosh，Roosh，Roosh，Ajax等。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity是一個全面的人力資源與薪資軟體，簡化薪資管理、員工自助服務及人才管理，並提供各種整合功能。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
Bob HR
hibob.com
Bob是一個人力資源平台，簡化管理流程，提升員工參與度，並支持各種工作模式，幫助企業增進生產力和留才率。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox是一個雲端人力資源管理平台，提供招聘、入職、出勤、薪資與績效追蹤等功能，旨在提升員工敬業度和人力資源效率。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近3,000個組織招募，坡道，認識和留住員工，ClearCompany的端到端人才管理平台自2004年以來，成千上萬的公司可以通過在員工旅程的每個階段增強人們的能力來最大化人才。 ClearCompany集成了數據驅動的最佳實踐，專家知識的內容以及量身定制的軟件工具，以招募，坡道，識別和保留員工，團結人員和流程以取得業務成功。當人力資源擁有準確計劃，執行人們的計劃所需的工具時，才能實現人才的最大化，並故意建立文化 - 這些人才最大化的基本支柱是其人才管理平台的核心。 ClearCompany是一個全光譜的人才管理平台，可通過團結人員，平台和流程來幫助組織實現其任務，以最大程度地提高員工的才華。它獨特的方法使公司任務成為每個客戶人才流程的中心。作為唯一統一招聘，入職，績效管理和員工參與度的人力資源軟件提供商，ClearCompany平台為整個員工生命週期的組織提供了支持。
ChartHop
charthop.com
Charthop是一個充滿活力的人員操作平台，可通過洞察力，一致性和行動來連接和可視化所有人的數據，以增強組織的能力。 Charthop的使命是在組織內建立健康的透明度，以使員工和組織蓬勃發展。 Charthop充滿活力的人員操作平台，通過洞察力，一致性和行動將人們的數據連接並形象化為增強組織的能力。 Charthop的人民運營平台為人力資源提供了新的方法，是人們數據的統一來源，也是日常計劃，流程和計劃的主要行動點。從人和財務高管到經理和員工，夏街是為組織中的每個人設計的。 Charthop通過在HR Tech堆棧中的強大集成使用數十個平台，可以為1Password，Yipitdata，BetterCloud和Starburst提供服務。 Charthop由Ian White於2019年成立，由Andreessen Horowitz和Cox Enterprises的支持。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資料庫和分析 - 無限文件儲存 - 輪值表、時間和出勤 開始 14 天試用今天，看看Breathe 直覺的產品如何幫助您和您的企業。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Arcoro
arcoro.com
建築公司和承包商有特殊的勞動力管理需求，Arcoro 提供了一套模組化建築人力資源軟體，使公司能夠成功解決這些需求。 Arcoro 是唯一一家專注於建築行業的人力資源技術公司，提供解決方案來幫助公司僱用、管理和培養其後台、專業和熟練的貿易勞動力。 Arcoro 的模組套件包括： • 申請人追蹤 • 入職培訓 • 學習管理 • 核心人力資源 • 福利 • ExakTime 時間/出席追蹤 • 薪資管理 • 績效管理與繼任計畫。公司可以選擇利用一個或所有模組，許多客戶從一兩個模組開始，然後隨著需求的變化或組織的發展而添加更多模組。 Arcoro 套件中的模組完全集成，但它們也與其他建築技術集成，包括專案管理、勞動力管理和會計系統。 Arcoro 與其他領先的建築技術供應商保持著牢固的合作夥伴關係，以確保為客戶提供無縫體驗。北美超過 8,000 家各種規模的建築公司和承包商都依賴 Arcoro 來幫助他們滿足人力資源需求。每天有超過 100 萬名建築專業人員使用 Arcoro 產品上下班。 Arcoro 致力於為現場和辦公室的員工提供最佳體驗。欲了解更多信息，請訪問我們的網站 www.arcoro.com。
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