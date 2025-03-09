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HRONE是一套未來就可以的HCM套件，可自動化人力資源流程，簡化人類的互動並提供可行的見解以構建更好的工作場所。為了在自動駕駛儀上設置所有人力資源時，我們成功地簡化了整個員工生命週期的人力資源功能，為1100多個企業節省了數百萬小時。該計數包括來自20多個行業的名稱 - TimeX，ABP，Lux Cozi，Droom，Amar Ujala，Haier，Bikanervala，Bikanervala，Weikfield，Burberry，Burberry，Harvest Gold，Studds，Nippon Steel，Nippon Steel，Annapurna，Nissin，Travelxp，Careerxp，Careery Launcher和Paynearby和Paynearby是少數人。最好的部分？我們以零成本為用戶提供移動應用程序，以幫助他們隨時隨地體驗HR自動化的真正力量。我們通過以下顯著功能在人力資源軟件市場中與眾不同 - ✅有史以來首次以Gmail啟發的收件箱為HR指導您的一天✅創新的任務見解，以及時完成工作✅直觀的全球搜索框，以跟踪和訪問任何信息和任何系統，不僅可以顯示您的ROI，但實際上向您顯示了真正的ROI。作為第一個在所有人力資源任務上採取實時操作的HCM，以微妙的提醒阻止積壓，我們通過自動執行所有操作任務來為您提供成功。要了解更多信息，請訪問我們的網站-https://hrone.cloud/