HRMS 和 HCM 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 東加

Paychex

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Paychex，Inc。是薪資，福利，人力資源和保險服務綜合人力資本管理解決方案的領先提供商。通過將其創新的軟件即服務技術和移動性平台與專門的個人服務相結合，Paychex賦予了中小型企業主的能力，以專注於其業務的增長和管理。在超過45年的行業專業知識的支持下，PayChex截至2019年5月31日，美國和歐洲的100個地點為大約670,000個薪資客戶提供服務，並且每12個美國私營部門僱員中每12支。 PayChex Flex是一種考慮簡單性的多合一人力資源解決方案。借助您的業務發展和變化的技術，PayChex具有創新的業務解決方案和專用支持的正確組合，以幫助您實現目標，無論您的業務何處。 *僱用，付款，管理和保留員工充滿信心 *與我們的24/7/365 Live Support Team一起獲得經驗豐富，屢獲殊榮的支持 *與我們的合規專家保持不斷變化的法律和法規 *使用Paychex Flex移動應用程序訪問您的信息 *人才管理：從單個HR平台招募，保留和發展頂尖人才，並簡化您的招聘和入職過程。 ​ *勞動力管理：通過我們的重要勞動力管理資源提高員工效率和生產力。 ​ *工資和財政支持：輕鬆付款並管理稅款，費用等，因此您可以繼續專注於業務。 ​ *員工福利：通過提供有價值的員工福利來吸引和保留頂尖人才，同時簡化您的計劃管理。 ​ * PEO和人力資源外包：通過我們全面的人力資源外包解決方案來支持整個員工生命週期的業務。 ​ *員工經驗：通過使員工獲得自助人力人力資源，培訓和財務工具來節省時間並提高準確性。 ​ *集成：在軟件和Paychex Flex之間自動，準確地連接和共享數據。 現在選擇正確的技術和對您的業務的支持，同時保持隨著需求的變化而增長的能力。了解為什麼Paychex是中小型企業最大的人力資源公司，讓我們簡化您的工資經驗。